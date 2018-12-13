شريط فيديو يثبت مبايعة منفذ اعتداء ستراسبورغ لـ "داعش"

قال مصدر قضائي فرنسي السبت (22 كانون أول/ديسمبر 2018) إن مرتكب الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى وأصاب 11 آخرين في سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ كان بايع تنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف باسم "داعش" في شريط فيديو. وتم العثور على الفيديو في مفتاح ذاكرة تسجيلية تخص شريف شيكات (29 عاما) الذي قتل بالرصاص على يد الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين في المدينة بعد الاعتداء في 11 كانون الأول/ديسمبر.

وكان التنظيم الإرهابي قد أكد أن منفذ الهجوم من "جنوده"، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى شكوكه حيال ذلك. كما كان عبد الكريم شيكات، والد مرتكب الأعتداء، قال إن ابنه كان يعتبر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يقاتل "في سبيل قضية محقّة"، وإنه قال له "دعك من داعش، ولا تستمع الى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟"، مستخدما الاسم المختصر للتنظيم.

ومن بين الضحايا الخمسة لاعتداء ستراسبورغ أربعة أجانب أو من أصول أجنبية هم تايلاندي، وفرنسي من أصل أفغاني، وإيطالي، وبولندي.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)