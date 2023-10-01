 شريحة جديدة من هواوي تؤجج "حرب الرقائق" بين بكين وواشنطن | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 01.10.2023

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سياسة واقتصاد

شريحة جديدة من هواوي تؤجج "حرب الرقائق" بين بكين وواشنطن

فاجأت شركة "إس إم إي سي" التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، الغرب بصناعة شريحة محلية الصنع بدقة 7 نانومتر، فهل تشكل الشريحة تهديدا للولايات المتحدة؟ وما هو رد واشنطن؟

صورة مركبة لشعاري شركة هواوي الصينية وآبل الأمريكية (08.09.2023)

شركة هواوي الصينية تصنع هاتف ذكي جديد بمعالج متطور بدقة 7 نانومتر وتتحدى منافستها الأمريكية آبل

تصاعدت وتيرة "حرب الرقائق" بين الولايات المتحدة والصين عقب إطلاق شركة هواوي أحدث إصدار من هواتفها الذكية (Mate 60 Pro) المزود بمعالج متطور بدقة 7 نانومتر رغم مساعي واشنطن إلى عرقلة حصول بكين على هذه التكنولوجيا فائقة التقدم.

مختارات

ولم تقدم عملاق التكنولوجيا الصين الكثير من التفاصيل حيال الرقائق المستخدمة في الهاتف الذكي الجديد، لكن شركة  TechInsights البحثية والمتخصصة في أشباه الموصلات ومقرها كندا، توصلت إلى اكتشاف مفاجئ بعد تحليل الهاتف.

وخلصت الشركة إلى أن هاتف هواوي الجديد يعمل بمعالج Kirin 9000s الصيني الصنع الذي تبلغ سعته 7 نانومتر فيما يعتبر حجم الشريحة أمرا ضروريا في صناعة الهواتف الذكية المتطورة إذ تسرع الرقائق صغيرة الحجم من أداء الهاتف وتزيد من قوته فيما يبدو أن شريحة  (Kirin 9000S) قادرة على تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G.

وتقف وراء تصنيع هذه الشريحة شركة "إس إم إي سي" التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، التي كانت تُعرف في السابق بقدرتها على تصنيع رقائق لا تتجاوز مستوى الـ 14 نانومتر.

وفي تحليلها للهاتف الذكي، قالت شركة (TechInsights) إن المعالج الجديد يشير إلى أن الحكومة الصينية  "تفتح الباب" أمام تدشين منظومة محلية شاملة لصناعة الرقائق.

صدمة في واشنطن

الجدير بالذكر أن شركتي هواوي و "إس إم إي سي" خاضعتان لعقوبات أمريكية بسبب ما تقوله واشنطن من أنهما يشكلان مخاطر على الأمن القومي الأمريكي.

وبموجب هذه العقوبات، فإن شركة "إس إم إي سي" محظور عليها شراء آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى المعروفة اختصارا بـ (EUV) التي تعد حاسمة في صناعة الرقائق الدقيقة الأكثر تقدما في العالم فيما يقتصر توفير هذه ألات على شركة "إيه أس إم إل" الهولندية، كبرى شركات تصنيع الرقائق.

وقبل الكشف، كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تحافظ هذه العقوبات على تفوقها التكنولوجي في ظل احتدام تنافس مع الصين  على الهيمنة على سوق أشباه الموصلات العالمي

وفي مقابلة مع DW، قال شياو مينغ لو، الخبير في شركة Eurasia Group المتخصصة في استشارات المخاطر، إن الكشف الجديد أثار "صدمة في الولايات المتحدة لكنها لم تكن بالصدمة الكبيرة. لقد ظنت (واشنطن) أنها حظرت كل شيء، لذا تساءل المسوؤلون الأمريكيون حيال قدرة الصينيين على إحراز هذا التقدم الكبير".

رسالة إلى الولايات المتحدة

أما في الداخل الصيني، فجرى اعتبار إطلاق هواوي هاتفها الذكي الجديد المزود بمعالج عالي الدقة بمثابة انتصار لها خاصة أنه تزامن مع زيارة وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى الصين فيما قال مراقبون إن بكين رغبت من وراء ذلك إظهار قدرتها على الاعتماد على ذاتها بعيدا عن واشنطن.

وفي ردها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فتح تحقيق في أي انتهاكات محتملة للعقوبات  التي تفرضها على  الصين  فيما دعا بعض نواب الكونغرس من الحزب الجمهوري إلى فرض عقوبات أكثر صرامة.

بيد أنه في المقابل، يرى خبراء أن إنتاج الصين لمثل هذه الشريحة لا يعني بالضرورة أن الأمر يحمل في طياته تجاوزا للعقوبات الأمريكية حيث ذكرت شركة (TechInsights) أن شركة "إس إم إي سي" التي تعد أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق، ربما تمكنت من تصنيع شريحة محلية الصنع بدقة 7  نانومتر باستخدام آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى معدلة لكنها أقل تقدما ومازل يمكن شراؤها.

وفي ذلك، يرى شياو أن التقدم الأخير لشركة هواوي لا يجب أن يُنظر إليه باعتباره بالأمر المفاجئ، مضيفا "إذا كان الهدف يتمثل في وضع هاواي في مأزق حرج، فإنها في نهاية المطاف سوف تُقدم على ابتكار طرق جديدة للالتفاف على العقوبات".

من جانبه، يرى جيمس أندرو لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أن العقوبات الأمريكية لن توقف هواوي وغيرها من الشركات الصينية.

ماذا عن تايوان؟

ويعتقد مراقبون أن تايوان – وليس الولايات المتحدة – التي يُفترض أن يساورها القلق إزاء ما حققته هواواي من تقدم في إنتاج رقائق متقدمة بسبب أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) تعد أكبر شركة لصناعة الرقائق في العالم.

وفي هذا السياق، قال راي يانغ، المدير الاستشاري لمعهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية في تايوان - منظمة أبحاث حكومية - إن التوسع يجب أن يطرأ على هذه التكنولوجيا "من أجل زيادة الإنتاج بدلا من البقاء في مرحلة البحث والتطوير".

وفي مقابلة معDW ، أضاف أن شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية تمتلك العديد من براءات الاختراع  بهدف توسيع الإنتاج بشكل كبير في الإنتاج الضخم، مضيفا أنه في ضوء أن شركة "إس إم إي سي" الصينية مازلت متأخرة عن ركب صناعة الرقائق المتقدمة، فإن "نجاحها لن يدم طويلا ربما لأكثر من عام."

وأضاف "لا تستطيع الشركة الصينية تصنيع شرائح بدقة 5 نانومتر بدون تقنية الأشعة فوق البنفسجية".

شبح الحرب الباردة

الجدير بالذكر أن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو قد صرحت قبل أيام بأنه لا يوجد دليل يظهر أن هواوي قادرة على إنتاج هواتف ذكية برقائق متقدمة "على نطاق واسع".

وفي إشارة إلى شريحة هاتف هواوي الجديدة، قالت الوزيرة الأمريكية في جلسة استماع بمجلس النواب: "ليس لدينا أي دليل على أنهم يستطيعون تصنيع رقائق بسبعة نانومتر على نطاق واسع".

وفي الوقت الذي تخرج أصوات أمريكية تدعو لفرض المزيد من العقوبات  على الشركات الصينية، قال خبراء يرجحون إنه سيكون ضربا من المستحيل التفكير في إمكانية إخراج الصين من سلاسل التوريد العالمية المتشابكة.

هواوي تصنع هاتف ذكي جديد بمعالج متطور بدقة 7 نانومتر (09.09.2023)

رغم العقوبات الأمريكية، استطاعت هواوي تصنيع هاتف ذكي جديد بمعالج متطور بدقة 7 نانومتر

وفي ذلك، قال لويس، مدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، "إن محاولة منع الرقائق يعد حلا يعود إلى حقبة الحرب الباردة"، مضيفا أن الولايات المتحدة يمكنها أن تسمح بحصول الصين على رقائق وليس المعدات اللازمة لتصنيعها.

وأشار إلى أن هذا النهج سيصب في صالح الجميع، موضحا ذلك بقوله: "سيحقق هذا الأمر مكاسب للجميع حيث يمكن للشركات الأمريكية الاحتفاظ بحصتها في السوق الصيني من جهة، فيما ستظل الشركات الصينية مثل أوبو وشاومي في حاجة إلى الرقائق التي تصنعها الشركات الغربية بسعر أقل وبجودة عالية من جهة اخرى".

وحذر من أنه في حالة رفض هذا النهج، ستكون  الصين  مضطرة إلى تعزيز قدراتها في مجال أشباه الموصلات والرقائق.

قيود أقل وبحث أكثر

يشار إلى أن الصين ردت على العقوبات عن طريق وضع قيود على تصدير المعادن الرئيسية المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات فيما أعلنت الشهر الماضي عن إنشاء صندوق جديد بقيمة 40 مليار دولار (37.6 مليار يورو) لدعم شركات الرقائق المحلية بهدف تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية.

بدوره، يرى شياو مينغ لو أن واشنطن تولي الكثير من الاهتمام إلى "منع المنافسة ولا تركز بشكل كاف على تعزيز قدراتها. إذا تمكنت الولايات المتحدة من جعل الصين متأخرة عنها بثلاثة أجيال، فإنها تخاطر بجعل الشركات الأمريكية متأخرة بجيل أو جيلين".

يو تشينلي – تايبيه (تايوان) / م. ع. ساعد في إعداد التقرير: يو تشون تشو 

  • Der ehemalige Motorola-Chefdesigner Rudy Krolopp hält zwei sehr große Mobiltelefone in den Händen.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    جيل "العصر الحجري للهواتف المحمولة"

    حصلت شركة موتورولا الأمريكية على الموافقة لإنتاج أول هاتف محمول في 21 سبتمبر من عام 1983. في الصورة يحمل كبير المصممين آنذاك رودي كرولوب جهاز "DynaTAC 8000X" في يده اليمنى، الجهاز يزن 800 غرام ويبلغ طوله 33 سنتيمترا وسعره حوالي 4000 دولار، وكان بإمكانه تخزين 30 رقما هاتفيا على الأقل.

  • Eine Frau hält einen Telefonhörer ans Ohr, der über ein Kabel mit einem Koffer verbunden ist, den ein Mann in beiden Händen hält.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    "المنطقة الميتة" مشكلة قائمة

    رغم هذا الإنجاز التكنولوجي الكبير، كان لا بد في ذلك الحين من نقل الهواتف المحمولة في حقائب ضخمة، وكان الاتصال لا يتم مباشرة، بل عن طريق شركات الاتصال الهاتفي. بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما ينقطع الاتصال عند الابتعاد عن المحطات اللاسلكية أو التواجد في مكان لا يوجد به شبكة، منطقة ميتة.

  • جهاز نوكيا Das Nokia Communicator 9000 (الصورة نوكيا/د ب أ)

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    أجهزة باهظة الثمن ورسوم عالية

    كان شراء الأجهزة المحمولة مكلفا جدا عما هو عليه اليوم، ولم تتولد الفكرة للجميع بأنه يمكن للمستقبل أن يكون متاحا في كل مكان وفي أي وقت. زيادة على أن رسوم الاستخدام كانت لا تزال مرتفعة للغاية ولم تكن هناك تعريفات ثابتة في السنوات الأولى وتم احتساب المكالمات عن كل دقيقة.

  • Eine SMS auf einem Handydisplay wird verfasst: Hallo! Hast du heute zeit?

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    رسائل قصيرة ورسوم كبيرة

    الرسائل القصيرة "SMS" كان يجب دفع رسوم عليها أيضا. وكانت الرسائل النصية تقتصر على 160 حرفا، مما يتطلب أن تكون مختصرة. وبسبب الرسوم، كان على الشخص التفكير جيدا قبل إرسال رسالة نصية أخرى. وهذا يعني أن المستقبلين كانوا أكثر حماية من المعلومات غير الضرورية مما هم عليه اليوم.

  • Drei alte Klapphandys liegen neben einem Telefon mit größerem Display.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    كلما كان الهاتف أصغر كلما كان أفضل

    في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ركز المصنعون على جعل النماذج الجديدة سهلة الاستخدام وصغيرة. اعتمدت شركة موتورولا على الهواتف المحمولة التي شجعت أصحابها على القيام بإيماءات رائعة عند طيها وفتحها قبل الاستخدام وبعده. رغم ذلك كانت بعض الهواتف تحصل بالفعل على شاشات أكبر، لكن الثورة لم تأت بعد.

  • Das erste iPhone aus dem Jahr 2007 ist in einem Laden ausgestellt.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    شاشة تعمل باللمس

    في عام 2007، طرحت شركة Apple أول هاتف iPhone في السوق وطرحت تحديات كبيرة للمنافسين. فقد جمع الهاتف الجديد لـ Apple بين خدمات متنوعة، حيث يمكنك تشغيل مكتبة الموسيقى الخاصة بك وترك مشغل MP3 في المنزل. ومع ذلك، كان الابتكار الأكبر هو شاشة اللمس بشكل أساسي حيث لا يحتوي جهاز iPhone على لوحة مفاتيح، ولكنه يعمل بلمس الشاشة.

  • Zwei Hände tippen auf der Tastatur eines BlackBerry-Handys.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    شركات لم تواكب التقدم

    بالنسبة لشركة BlackBerry الكندية، كان جهاز iPhone بمثابة المسمار الأخير في نعشها. قبل ذلك كان لدى BlackBerry أول هاتف ذكي في السوق في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكان هذا الهاتف يتمتع بشعبية خاصة بين رجال الأعمال والسياسيين. لكن تمسك الشركة بلوحة المفاتيح الفعلية لفترة طويلة جدا جعلها تفشل في مواكبة التقدم التكنولوجي للهواتف الذكية.

  • Eine Hand greift nach einem von zwei ausgestellten Mobiltelefonen.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    الجميع يريد هواتف محمولة

    بعد مرور 40 عاما على إطلاقه في الأسواق، أصبح الهاتف المحمول أمرا لا غنى عنه. ووفقا للإحصائيات، يمتلك حوالي 4 ملايين و6 مائة مليون شخص هاتفا خلويا على الأقل. وفي الصين والولايات المتحدة الأمريكية، يزيد عدد الهواتف المحمولة المستخدمة عن عدد السكان. وتستخدم هذه الأجهزة ليس فقط للاتصالات، فحسب بل تستخدم الآن أيضا في الملاحة وكمصدر للمعلومات وللترفيه وخدمات أخرى لا تحصى.

  • ثل صامويل إل. جاكسون وجلين كلوز ينظران في شاشة موبايل في حفل توزيع جوائز الأوسكار (24/2/2019)

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    غزو الهاتف المحمول لكل الأجيال

    تعد خدمات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram أو TikTok من التطبيقات الأكثر استخداما بين الشباب. الأجيال الأكبر سنا تستخدم أيضا الهاتف المحمول وتحب استعماله أيضا في التقاط صور سيلفي، مثل صامويل إل. جاكسون وجلين كلوز هنا في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

  • Eine Reihe von Frauen in schwarzen Kleidern läuft bei einer Fashion Show mit über die Schultern gehängten Mobiltelefonen über den Laufsteg.

    اختراع الهاتف المحمول.. ثورة ألغت المسافات وغيرت عالم الاتصالات

    أكسسوارات الهاتف الذكي

    مع شاشات قطرية تبلغ 17 سم، يتم ببساطة الاستعانة بإكسسوارات للهواتف المحمولة. لم تعد حافظات الهاتف الذكي والحافظات والقلائد بجميع الأشكال والأسعار تستعمل للحفاظ على الهاتف، بل أصبحت إكسسوارات عصرية يمكن دمجها لتتناسب مع ملابسك. تورستن لاندنسبيرغ / ترجمة: ع.اع.


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