 شريحة اليد الصغيرة.. حياة أسهل رغم مخاطر سرقة البيانات | علوم وتكنولوجيا | DW | 01.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

شريحة اليد الصغيرة.. حياة أسهل رغم مخاطر سرقة البيانات

آلاف الأشخاص في السويد يضعون شريحة صغيرة تحت الجلد ليسهلوا حياتهم، ويتخلوا عن فكرة حمل هوياتهم أو بطاقات الدخول إلى مكاتبهم أو الصالات الرياضية، لكن هذا لا يخلو من مخاطر سرقة البيانات.

مشاهدة الفيديو 04:33

شريحة إلكترونية داخل يدك تفتح الأبواب وتشتري التذاكر

تخيل أنك تأتي صباحاً إلى العمل لتقف أمام باب مكتبك المقفل ولا تحتاج إلى البحث طويلاً في جيوبك أو حقيبتك عن مفاتح المكتب، ويكفي أن ترفع يدك إلى المتحسس ليُفتح الباب تلقائياً. وهذه التقنية ليس فيها أي شيء من السحر، وتقوم ببساطة من خلال زرع شريحة صغيرة تحت الجلد في المنطقة بين السبابة والإبهام. وتخزن عليها بيانات الموظف في شركته، التي ينقلها جهاز قراءة عند باب المكتب.

وقامت شركة "توي" للسياحة وتنظيم الرحلات بزرع مثل هذه الشرائح في يد موظفيها بفرعها في العاصمة ستوكهولم السويدية. عن هذا يقول ماغنوس هوتينبيرند، وهو أحد العاملين في الشركة الذي زُرعت في يده مثل هذه الرقاقة قبل عام ونصف العام: "الأمر مثير للدهشة حقاً. يمكنني فتح خزانتي بالمكتب بحركة يد واحدة، كما أدفع ثمن وجبة الغداء في مطعم الشركة بها أيضاً. وكذلك يمكنني فك قفل دراجتي بسرعة من خلال وضع يدي عليه فقط".

ويبلغ حجم الشريحة حجم حبة الرز وتُزرع تحت الجلد عن طريق الحقن في عملية سهلة للغاية. ويضيف هوتينبيرند واصفاً شعوره بعد زرع الشريحة: "كان الأمر كثقب شحمة الأذن ليس أكثر. وسرعان ما يختفي الألم في ثوانٍ معدودات". ويوضح أنه لا يشعر بوجود أي جسم غريب في يده.

حجم الشريحة المزروعة تحت الجلد لا يتجاوز حجم حبة الرز

حجم الشريحة المزروعة تحت الجلد لا يتجاوز حجم حبة الرز

5000 سويدي يحصلون على الشريحة

هوتينبيرند ليس هو الوحيد في السويد الذي قام بـعملية زرع الشريحة الدقيقة في يده. في هذا السياق يوضح يوفان أوسترلوند من شركة Biohax التي زودت "توي" بهذه الشريحة: "نُقدر أنه نحو خمسة ألاف شخص في السويد باتوا يستخدمون هذه التقنية في الوقت الراهن".

وفي فروع "توي" الأربعة في بلدان شمال أوروبا وحدها اختار 115 من بين 500 موظف الحصول على هذه الشريحة. بالنسبة إلى أوسترلوند فهذه ليست سوى البداية فحسب. ويتوقع أن يحصل عليها نصف مستخدمي التكنولوجيا في المستقبل.

ويقول في هذا السياق: "الرقاقة ليست أكثر من بطاقة هوية، يقرر المستخدم نفسه المعلومات المخزنة عليه". وتتم البرمجة عبر الهاتف الذكي. وقد تكون كلمات المرور والرموز ولوحات المفاتيح والرموز شيئاً من الماضي. "الاستخدامات الممكنة لهذه الشريحة المزروعة غير محدودة"، كما يقول أوسترلوند.

يتزايد عدد السويديين الذين يستخدمون هذه تقنية الشريحة المزروعة تحت الجلد بين الإبهام والسبابة

يتزايد عدد السويديين الذين يستخدمون هذه التقنية

ليست وسيلة للدفع

وبحسب الخبير السويدي فإن الكثير من شركات أوروبا والولايات المتحدة والإمارات وأستراليا وإندونيسيا باتت تبدي اهتماماً بهذه التقنية. ففي مجال الأمن، أي الوصول إلى المباني أو أجهزة الكمبيوتر أو الأنظمة المغلقة الأخرى، تقدم الشريحة حلولاً جيدة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تقدم مساعدة كبيرة في المجال الطبي. "تخيل أن لديك قلباً ضعيفاً وتفقد الوعي في الشارع، ولكن يمكن للمسعفين قراءة جميع المعلومات التي يحتاجونها على الشريحة"، يضيف أوسترلوند.

ووجدت السكك الحديدية السويدية أيضاً أن التكنولوجيا الجديدة مثيرة للاهتمام واتاحت لـ 2500 عميل لديها بالفعل إمكانية الاستفادة من الشريحة لاستخدامها كتذكرة. ولكن بعد عامين تم إيقاف التجربة. "لم تنجح التقنية بسلاسة"، يوضح ستيفان راي من شركة السكك الحديد السويدية. "قررنا عدم متابعة ذلك لأننا نعتقد أنه لن تكون هناك أي تذاكر في غضون سنوات قليلة على أي حال".

لا يرى أوسترلوند أن الشريحة المزروعة في اليد يمكن أن تصبح وسيلة للدفع في المستقبل القريب. ويضيف بالقول: "لا يتحقق هذا الأمر إلا حين تكون التجارة قادرة على ضمان موثوقية طريقة الدفع هذه".

لكن على الرغم من تعدد استخدامات هذه الشريحة، ما زالت تواجه مخاوف المتشككين في أمنها في زمن تكثر فيه اختراقات الأنظمة الإلكترونية والرقمية وسرقة البيانات.

ع.غ/ز.أ.ب

  • Deutschland Supermarkt Kasse (picture alliance/dpa/O. Berg)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحصلون الماليون

    بات الأشخاص الذين يتولون تحصيل الأجور والأموال في المتاجر على سبيل المثال مهددين بفقد وظائفهم، إذ توقعت الدراسة أن تحل التكنولوجيا المتقدمة محلهم في أداء هذه المهمة.

  • Symbolbild Bewerbung (contrastwerkstatt - Fotolia.com)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المسوقون

    تتوقع الخبيرة الأمريكية أن يزداد دور التقنيات المستقبلية المستخدمة في الإعلانات في تطوير رسالتها بدقة كبيرة. وأشارت إلى أن التجارب الجديدة كشفت أن هذه التقنيات تدرس سلوك العملاء لتحديد نوع الإعلان الأكثر فاعلية، مضيفة: "هذا أمر يختلف كثيراً عن أي شيء رأيناه من قبل".

  • Symbolbild Hand am Telefonhörer (picture-alliance/dpa)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    خدمة العملاء

    نقلت الكثير من الشركات الكبرى خدماتها للزبائن إلى دول مثل الهند وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل التحليلات التنبؤية يمكن تتولى الرد على أسئلة الزبائن مقلصة بذلك عدد الوظائف في هذا المجال.

  • USA Arbeitsmarkt (Symbolbild) (picture alliance/landov)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال المصانع

    يجب أن يستعد الكثير من عمال المصانع لفقدان وظائفهم بسبب الروبوتات، التي سيكون عملها وإدامتها أقل تكلفة وأوقات راحتها أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما يمكنها أن تلبي المهام المطلوبة منها بسرعة أكبر.

  • Häuser aus Banknoten (Fotolia/svort)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    السماسرة

    تقول الخبيرة الأمريكية إن بلوكشين، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون المالي، قادر على معالجة المعاملات تلقائياً بشكل دقيق وموثوق به، ما يؤهله لأخذ مكان الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان والتأمين والرهن العقاري. وقد يكون إعلان مؤشر ناسداك عن نيته استخدام بلوكشين خطوة أولى في هذا الطريق.

  • Symbolbild Online Journalismus (Fotolia/thingamajiggs)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    الصحفيون

    بعد أن قضى الإنترنت على عدد كبير من الصحف، باتت وظائف العاملين في مهنة المتاعب مهددة هي الأخرى. إذ تقول ويب إن هناك خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء قصص تلقائياً ووضعها على مواقع الويب دون تفاعل بشري. الصحفيون الروبوتات كتبوا بالفعل الكثير من أخبار وكالة أسوشيتد برس، فغالبية التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات يتم إنتاجها باستخدام تكنولوجيا التشغيل الآلي.

  • Anwalt oder Schiedsrichter (Fotolia/Garrincha)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    المحامون

    تعتقد ويب أنه سيكون ممكناً الاستعاضة عن المحامين في بعض المجلات من خلال تطبيقات مستقبلية، فكتابة الوصية أو حتى ربما الطلاق، ستكون من الأمور التي تتولاها هذه البرامج للأشخاص بشكل أسرع وأقل ثمناً بالتأكيد.

  • Wort der Woche Quasselstrippe Telefon Wählscheibe Kabel (Imago/G. Leber)

    عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

    عمال الهواتف

    تراجع انتشار الهواتف الأرضية لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني الاستغناء عن الفواتير والمشغلين بشكل نهائي مستقبلاً، وهو ما يعني القضاء على الوظائف القائمة على تشغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. وتقول ويب: في الألفية الجديدة هناك مجموعة من الوظائف التي لا تحتاج حقا إلى الوجود".


مختارات

زرع شريحة في الرأس ستمكنك من التحكم بالكمبيوتر والهاتف عن بعد

هل تخيلت أنك ستتمكن يوما من التحكم في جهاز الكمبيوتر والقيام بعملك بمجرد التفكير فيه، ودون حاجة لليدين؟ هذا ما تخطط له شركة أمريكية عبر زراعة شريحة إلكترونية في المخ. فهل سينجح الأمر عند إجراء المحاولة على البشر؟ (20.07.2019)  

مفاتيحك ومحفظتك لن تختفي صباحا بعد الآن

كل صباح، يبحث الناس عن أشيائهم الصغيرة المهمة: سلسلة المفاتيح، محفظة النقود، جهاز التحكم في التلفزيون. شركة أمريكية طورت تقنية جديدة تساعد في العثور على الأشياء المختفية من خلال شرائح إلكترونية صغيرة تلصق عليها. (09.02.2015)  

جهاز حديث يسهل لمرضى الشلل الرباعي تحريك اليدين

بات بوسع رجل من ولاية أوهايو الأمريكية، كان قد أصيب بالشلل في حادث أثناء ممارسة رياضة الغوص، الإمساك بزجاجة أو ممارسة ألعاب الفيديو، وذلك بفضل شريحة كمبيوتر صغيرة تم تركيبها في المخ. (15.04.2016)  

عصر الثورة الرقمية.. وظائف ستختفي بسبب الروبوت والتكنولوجيا

كشفت الخبيرة الأمريكية في وسائل الإعلام الرقمية أيمي ويب أن التطور في هذه الألفية يفسح المجال أمام الروبوتات للقيام بدور أكبر في حياتنا بشكل بات يهدد وظائف العاملين في بعض المجالات والاستعاضة عنهم بآلات وتقنيات جديدة. (26.03.2017)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

شريحة إلكترونية داخل يدك تفتح الأبواب وتشتري التذاكر  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

الديدان قد تكون مقززة لكن لها فوائد كثيرة!  

أنواع الحساسية في ألمانيا.. من غبار الطلع إلى شعر الحيوانات  

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية  

الروبوت البشري خلال خمسة قرون  