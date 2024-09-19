شركة يابانية تعلق على تفجير أجهزة الاتصال الأخيرة في لبنان

أعلنت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية أن هناك نسخ مقلدة من أجهزتها يجري تداولها في الأسواق، وأن الأجهزة التي انفجرت نسخ منها في لبنان توقفت مبيعاتها منذ 10 سنوات.

قالت شركة آيكوم اليابانية الخميس (19 أيلول/سبتمبر 2024) إنها أوقفت قبل حوالى عشر سنوات، تصنيع طراز أجهزة اللاسلكي التي فجرت في لبنان. وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هي جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويُصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد أوقف إنتاجه قبل عشر سنوات تقريباً. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".

وأضافت "إنتاج البطاريات الضرورية لتشغيل الوحدة الرئيسية توقف أيضاً. ولم يُحدد وجود الدمغة المجسمة المستخدمة لتمييزها عن تلك المزورة لذا لا يمكن الجزم إن كان المنتج شُحن من جانبنا". وتابعت أن المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية تباع حصراً من جانب موزعين معتمدين وأن برنامجها للتصدير يستند إلى الضوابط الأمنية التجارية في اليابان.

وأفادت بأن "كل أجهزتنا اللاسلكية تصنع في فرعنا للإنتاج واكاياما آيكوم إنكوربورترايد في منطقة واكاياما في ظل نظام إدارة صارم... لذا لا تستخدم في المنتج أي قطع أخرى غير تلك المحددة من جانب شركتنا". وأضافت "كل أجهزتنا اللاسلكية تنتج في المصنع نفسه ولا نصنعها في الخارج".

جمع معلومات عن انفجار أجهزة اتصال آيكوم في لبنان

ومن جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني عندما سُئل عن الانفجارات التي وقعت في لبنان إنه على علم بالتقارير المتعلقة بأجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لشركة آيكوم وإن الحكومة تجمع المعلومات.

وفي الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة اتصالات في لبنان، قتل 20 شخصاً وجرح أكثر من 450 الأربعاء في معاقل تابعة لحزب الله على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن "عدداً من أجهزة الاتصال اللاسلكية انفجرت في الضاحية الجنوبية لبيروت"، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بانفجار أجهزة "بايجرز" وأجهزة اتصال لاسلكية في الضاحية وفي الجنوب وفي البقاع بشرق لبنان.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وأتى هذا الهجوم غداة هجوم مماثل غير مسبوق نسبه الحزب إلى إسرائيل وأوقع 12 قتيلاً وحوالى ثلاثة آلاف جريح وحدث بعد ساعات على إعلان الدولة العبرية توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لتشمل حدودها الشمالية مع لبنان.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً يوم الجمعة لمناقشة تفجيرات أجهزة البيجر بطلب من الدول العربية.

خ.س/ح.ز (أ ف ب، رويترز)