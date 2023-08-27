شركة ميتا الأمريكية تعتزم إيقاف ماسنجر لايت لأجهزة أندرويد

تعتزم شركة خدمات الإنترنت الأمريكية ميتا بلاتفورمس وقف تشغيل ماسنجر لايت وهو النسخة الأخف محدودة الإمكانية من تطبيق المحاىدثة الفورية ماسنجر على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى مستخدمي التطبيق بدأوا استقبال رسالة توصيهم باستخدام الإصدار ماسنجر بدلا من ماسنجر لايت حتى يتمكنوا من مواصلة التحدث مع الآخرين. كما تم حذف تطبيق ماسنجر لايت من متجر غوغل بلاي الإلكتروني للمستخدمين الجديد ولن يكون متاحا للمستخدمين الحاليين بعد 18 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال متحدث باسم شركة ميتا: "اعتبارا من 21 أغسطس/ آب الجاري، سيتم توجيه الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق ماسنجر لايت على أجهزة أندوريد لاستخدام ماسنجر أو إف.بي لايت لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق ماسنجر".

يذكر أن ميتا التي كانت تعرف في السابق باسم فيسبوك قدمت تطبيق ماسنجر لايت لأجهزة أندرويد في 2016 للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة ذكية أقل قوة. ويتيح هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق ماسنجر حتى لا يشغل سوى مساحة صغيرة من ذاكرة الجهاز ويستهلك كمية أقل من طاقة معالج الجهاز.

ورغم أن ميتا أطلقت نسخة من التطبيق ماسنجر لايت للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس، فإنها أوقفت تشغيله على هذه الأجهزة عام 2020. وبحسب شركة تحليل بيانات سوق الأجهزة المحولة داتا أيه.آي تم تنزيل حوالي 760 مليون نسخة من التطبيق ماسنجر لايت منذ إطلاقه في 2016، حيث تعتبر الهند أكبر دولة تستخدم التطبيق تليها البرازيل وإندونيسيا، في حين تحتل الولايات المتحدة المركز الثامن في قائمة الدول الأكثر تنزيلا للتطبيق.

يأتي إعلان وقف ماسنجر لايت على أجهزة اندرويد بعد وقت قصير من إعلان ميتا اعتزامها استبعاد خاصية دعم الرسائل النصية القصيرة من تطبيق ماسنجر الشهر المقبل. وأبلغت ميتا المستخدمين بأنه "لن يكون في مقدورهم استخدام ماسنجر لإرسال أو استقبال الرسائل النصية القصيرة التي يتم إرسالها عبر شبكات الهواتف الخلوية عندما يتم تحديث التطبيق بعد 28 سبتمبر/ أيلول 2023".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ)