 شركة لوفتهانزا ترفض الاستجابة لمطالب العمال المضربين | DW الأخبار | DW | 27.07.2022

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DW الأخبار

شركة لوفتهانزا ترفض الاستجابة لمطالب العمال المضربين

موظفو لوفتهانزا الأرضيون يطالبون بدفع رواتب أكثر، والشركة ترفض. نفذ الموظفون إضرابا لهذا اليوم، السابع والعشرين من يوليو. تسبب ذلك في الغاء رحلات كثيرة.

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