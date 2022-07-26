شركة لوفتهانزا ترفض الاستجابة لمطالب العمال المضربين

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موظفو لوفتهانزا الأرضيون يطالبون بدفع رواتب أكثر، والشركة ترفض. نفذ الموظفون إضرابا لهذا اليوم، السابع والعشرين من يوليو. تسبب ذلك في الغاء رحلات كثيرة.
دعت نقابة "فيردي" نحو 20 ألف موظف من الأطقم الأرضية لدى شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران لتنفيذ إضراب في إطار نزاع على الأجور، متوقعة "تأخيرا وإلغاء" رحلات فيما لم تحدد الشركة حتى الآن تداعيات هذا التحرك على المسافرين.
بعد عامين من الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا، عادت معدلات السفر في أوروبا إلى الارتفاع، لكن حالة من الفوضى سادت المطارات الرئيسية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات وارباك خطط السفر والاجازات، ما دفع الحكومات إلى التدخل.
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