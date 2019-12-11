شركة تفاجئ موظفيها بعلاوة لم يتخيلوها!

عندما قررت شركة أمريكية للعقارات خلال الحفل السنوي الذي اعتادت أن تقيمه بنهاية العام، إهداء كل موظيفها ظرفا أحمرا، لم يكن أي منهم يتوقع أن يكون بداخل الظرف ما قد يغير حياته جذريا.

فقد قررت الشركة إهداء موظفيها البالغ عددهم 198 شخصا علاوة وصل متوسط قيمتها إلى 50 ألف دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي المبلغ الذي تم إهدائه للجميع حوالي 10 مليون دولار أمريكي، وفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي.

وقال رئيس الشركة، لورنس مايكرانتز، في تصريحات لسي إن إن، إن الشركة نجحت في تحقيق هدفها بتطوير 20 مليون فدان من العقارات على مدار 14 عاما "ولهذا أردنا القيام بشئ لشكر الموظفين لمساعدتنا في تحقيق هدفنا"، على حد تعبيره.

وعبرت واحدة من العاملات بالشركة، ستيفاني ريدغواي، عن عدم تصديقها لما حدث، حيث قالت: "ليس لدى من الكلمات ما يكفي لوصف ما شعرت به، الأمر كان مذهلا ومازلت أشعر بالصدمة، فهو بالتأكيد سيغير حياتي".

وحصل كل موظف على مبلغ محدد بما يتناسب مع عدد السنوات التي قضاها في العمل بالشركة، حيث بلغت أعلى مكافأة 270 ألف دولار أمريكي.

وعبر مدير الشركة عن سعادته لرؤيته ردود فعل الموظفين قائلا: "لقد كان من أكثر الأشياء المذهلة التي رأيتها في حياتي، حيث غمرت المشاعر الجميع وأخذوا يصرخون ويبكون ويضحكون ويحضنون بعضهم البعض".

وأضاف: "اصطف الجميع لتقبيلنا وتحيتنا وإخبارنا بخططهم لصرف المبالغ التي حصلوا عليها، فهم الآن سيسددون كل ما عليهم من ديون وأقساط".

د.ب