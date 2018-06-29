 شركة الطيران الألمانية ″جيرمانيا″ تشهر إفلاسها | أخبار | DW | 05.02.2019

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أخبار

شركة الطيران الألمانية "جيرمانيا" تشهر إفلاسها

بعد شركة "إير برلين"، أعلنت شركة ألمانية أخرى إفلاسها وبالتالي أوقفت عملياتها الأرضية والجوية على الفور. جهود "جيرمانيا" من أجل توفير السيولة النقدية فشلت، وهو ما دفع الشركة إلى إعلان إفلاسها، حسب البيان الرسمي.

Symbolbild: Germania Airbus (picture-alliance/M. Mainka)

أعلنت شركة الطيران الألمانية "جيرمانيا" إفلاسها صباح اليوم الثلاثاء(الخامس من شباط/فبراير 2019)، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل ستتوقف على الفور. وقال المدير التنفيذي كارستن بالكي في بيان "لسوء الحظ لم نتمكن في نهاية المطاف من إتمام جهودنا التمويلية لتغطية مشكلة السيولة قصيرة الأجل".

مختارات

وافقت المفوضية الأوروبية على قرض حكومي ألماني مؤقت لشركة طيران "اير برلين" سيجعلها تواصل رحلاتها بينما تحاول إيجاد مشترين لأصولها. وتتسابق ما لا يقل عن خمس شركات للاستحواذ على أصول "اير برلين". (04.09.2017)

قبيل إعلان بيع شركة "إير برلين" الألمانية للطيران التي أعلنت إفلاسها، ذكرت تقارير صحفية أن قيمة صفقة بيعها ستدر بين 250 و350 مليون يورو، مما يكفي لسداد القرض الحكومي الممنوح للشركة وقيمته 150 مليون يورو. (23.09.2017)

وأضاف: "إننا نأسف بشدة لأنه نتيجة لذلك، لم يبق لنا خيار آخر سوى إشهار الإفلاس.. ونأسف بشدة وبشكل خاص  لعواقب هذه الخطوة على موظفينا. فقد كانوا دائما يبذلون قصارى جهدهم  كفريق لتوفير خدمة مستقرة ويمكن الاعتماد عليها حتى في الأسابيع المتوترة التي مررنا للتو بها".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة "أنا أشكرهم بشكل شخصي ومن أعماق قلبي" مشيرا إلى أنه يعتذر للركاب الذين لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم المقررة نتيجة وقف أنشطة الشركة. ولم تتمكن الشركة، ومقرها برلين والتي تملك أكثر من 30 طائرة متوسطة المدى، من دفع أجور الموظفين في كانون ثان/يناير، حيث ألقت باللوم على الصعوبات المالية التي تواجهها في أسعار الكيروسين وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.

يذكر أن شركة "جيرمانيا" هي ثاني شركة طيران ألمانية تشهر إفلاسها في السوق الأوروبية بعد إفلاس شركة إير برلين.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)

  • Chinesische Fluggesellschaft Southern Airlines Passagiere (picture-alliance/dpa/X. Qintao)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة الخطوط الجوية الصينية ومقرها تايوان احتلت المركز الأخير في القائمة لتكون الشركة الأخطر من بين الشركات الـ 60 الكبرى في عالم الطيران. يعتمد ترتيب الشركات في القائمة على بيانات الأعوام الماضية.

  • Avianca Airline (AFP/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة أفيانكا الكولومبية احتلت المركز قبل الأخير بمعيار 0.914. ويتضمن المعيار الأرباح السنوية وأعداد المسافرين خلال الثلاثين عاما الماضية والأضرار التي لحقت بالشركة وعدد ضحايا حوادث الطيران وعدد الحوادث الكبيرة وحساب طول الرحلة والشفافية في البلد وعدد السنوات دون حوادث والعضوية في البرنامج الدولي لمراقبة أنظمة الطيران.

  • Bildergalerie Airlines Logo Garuda Indonesia (A.Berry/AFP/GettyImages)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما شركة الطيران الاندونيسية "غارودا إندونيسيا" فكانت ثالث أخطر شركة طيران في العالم. وكان معيار الشركة 0.770. وسجلت الشركة 47 حادث طيران منذ تأسيسها في سنة 1950. وكلما قلت درجة المعيار زاد تنصيف أمان الشركة.

  • AP Iconic Images USA New York Anschläge auf das World Trade Center 2001 Flugzeug fliegt ins Gebäude (AP)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    لكن المعيار المعتمد من قبل مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية تم انتقاده لأنه لا يأخذ في نظر الاعتبار تصنيف أسباب حوادث الطيران، ولا يتم التفريق فيه بين حوادث بسبب خطأ بشري أو عطل فني أو اعتداء إرهابي. وخاصة أن حوادث الطيران بسبب هجمات إرهابية تشكل نحو 10 بالمائة من مجموع الحوادث.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 Cockpit (Getty Images/AFP/J. Eisele)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    كفاءة قائد الطائرة تلعب دورا مهما في وقوع الحوادث من عدمها. وكانت نحو نصف حوادث الطيران بسبب خطأ بشري من قبل قائد الطائرة. التطور التقني الكبير لا يمنع وقوع أخطاء في استخدام أنظمة الطيران من قبل الطيار.

  • Notlandung auf dem Houdson River (picture-alliance/AP Photo/S. Day)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما نجح طيارون آخرون في تفادي حوادث طيران مميتة، مثل الحادثة التي وقعت في سنة 2009، حيث استطاع الطيار تشيسلي سولينبرغر الهبوط بالطائرة في خليج هدسون وأنقذ جميع الركاب، الذي عددهم 155 شخصا من موت محقق، بعد أن توقف محركا الطائرة بسبب دخول طائرين فيهما.

  • Bali Flugzeug Flughafen Unfall Absturz Meer (Reuters)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    والانتقاد الآخر لمعيار مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية هو إعطاؤه درجات أفضل للشركات التي تعمل على إصلاح الطائرات المتضررة من حوادث الطيران بدلا من التخلص منها. حيث يستغرب بعض الخبراء ويتساءلون فيما إذا كانت الطائرات التي تم إصلاحها ستكون أكثر أمانا من السابق؟

  • Deutschland Lufthansa Tarifverhandlungen Symbolbild Flugzeuge der Lufthansa in Frankfurt (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وحلت شركة "لوفتهانزا" الألمانية في المركز الثاني عشر عالميا ضمن أكثر الشركات أمانا في العالم.

  • Emirates Airline Flugzeug (C. Furlong/Getty Images)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    بينما كانت شركة الإمارات في المركز السابع ومتقدمة بمركز واحد عن شركة الاتحاد الإماراتية أيضا.

  • KLM Flugzeug (AFP/Getty Images/R. de Waal)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "كي أل أم" الهولندية في المركز الخامس. وبمعيار 0.011.

  • Airbus A350 XWB für Qatar Airways (Airbus S.A.S. Photo by master films/A. Doumenjou)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما "القطرية" فكانت رابع أكثر شركة أمانا في العالم.

  • China Zhuhai Flugschau Boeing 787 Dreamliner (picture-alliance/dpa/Tass/M. Lystseva)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    شركة "هاينان" الصينية في المركز الثالث.

  • Jacdec Sicherheitsranking Luftfahrtgesellschaft Air New Zealand (picture-alliance/dpa/U. Weitz)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    وخطوط " أير نيو زيلاند" في المركز الثاني.

  • Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

    تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

    أما أكثر شركة أمانا في العالم فكانت شركة "كاثاي باسيفيك أيروايس" من هونغ كونغ. وكان معيار الشركة 0.005. الكاتب: إنسا فريده/ زمن البدري


مختارات

تعرف على أكثر شركات الطيران أمانا في العالم

توجد في العالم 60 شركة كبيرة للطيران. فما هي شركات الطيران الكبيرة الأكثر أمانا في العالم؟ وما هي الأسوأ؟ مؤسسة "مركز تقويم وتسجيل بيانات حوادث الطيران" الألمانية قدمت قائمة للشركات اعتمادا على بيانات عام 2016. (05.01.2017)  

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