شركة الطيران الألمانية "جيرمانيا" تشهر إفلاسها

أعلنت شركة الطيران الألمانية "جيرمانيا" إفلاسها صباح اليوم الثلاثاء(الخامس من شباط/فبراير 2019)، مشيرة إلى أن عمليات التشغيل ستتوقف على الفور. وقال المدير التنفيذي كارستن بالكي في بيان "لسوء الحظ لم نتمكن في نهاية المطاف من إتمام جهودنا التمويلية لتغطية مشكلة السيولة قصيرة الأجل".

وأضاف: "إننا نأسف بشدة لأنه نتيجة لذلك، لم يبق لنا خيار آخر سوى إشهار الإفلاس.. ونأسف بشدة وبشكل خاص لعواقب هذه الخطوة على موظفينا. فقد كانوا دائما يبذلون قصارى جهدهم كفريق لتوفير خدمة مستقرة ويمكن الاعتماد عليها حتى في الأسابيع المتوترة التي مررنا للتو بها".

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة "أنا أشكرهم بشكل شخصي ومن أعماق قلبي" مشيرا إلى أنه يعتذر للركاب الذين لن يتمكنوا من القيام برحلاتهم المقررة نتيجة وقف أنشطة الشركة. ولم تتمكن الشركة، ومقرها برلين والتي تملك أكثر من 30 طائرة متوسطة المدى، من دفع أجور الموظفين في كانون ثان/يناير، حيث ألقت باللوم على الصعوبات المالية التي تواجهها في أسعار الكيروسين وانخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.

يذكر أن شركة "جيرمانيا" هي ثاني شركة طيران ألمانية تشهر إفلاسها في السوق الأوروبية بعد إفلاس شركة إير برلين.

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