شركة ألمانية تنتج كيروسين تجاري صديق للبيئة

نجحت شركة "أتموسفيرا" Atmosfair الألمانية في إنتاج كيروسين محايد لثاني أكسيد الكربون للاستخدام التجاري. وأعلنت الشركة ذات النفع العام والمعنية بحماية المناخ أنه جرى تسليم الأطنان الخمسة من وقود الطائرات إلى شركتين سياحيتين ألمانيتين، ولكنها أشارت إلى أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتم استخدام الوقود على نطاق واسع، حسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لصحيفة "دي تسايت" الألمانية.

وقال ديتريش بروكهاغن، المدير الإداري للشركة التي مقرها برلين: "أثبتنا أن الكيروسين المعتمد على الكهرباء ناجح ويقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقترب من 100 بالمائة". ولكته استدرك بأن التكنولوجيا الجديدة ليست جاهزة بعد، وأنه يتعين التغلب على عقبات مهمة أخرى حتى تتمكن شركات الطيران من استخدامها تجارياً.

وأكد ديتريش بروكهاغن أن المصنع الموجود في فيرلت بولاية ساكسونيا السفلى يستخدم الطاقة والموارد المتجددة فقط وأن تلك الطريقة هي "الأكثر أهمية فيما يتعلق بجعل نسبة مناسبة من الحركة الجوية صديقة للمناخ".

ودعت الشركة غير الربحية شركات الطيران إلى تحمل جزاء من تكاليف التكنلوجيا الجديدة وشراء كميات أكبر. وحسب الشركة، اعتمدت شركات الطيران حتى الآن بشكل أساسي على الكيروسين البديل المصنوع من بعض النباتات ومخلفات الطعام. وعلى الرغم من أن هذا أرخص بكثير من الكيروسين المعتمد على الكهرباء، إلا أنه غير متوفر بكميات كافية وبطريقة صديقة للبيئة.

خ.س