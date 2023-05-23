شركة أزياء مصرية ناشئة تصمم ملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
نجحت شركة أزياء مصرية ناشئة في تصميم موديلات حديثة من الملابس والحلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الأزياء الجديدة حازت اعجاب الكثيرين ووفرت عددا كبيرا من المصممين والعاملين.
خلال العقد المنصرم، تمكن جيل الشباب والشابات في أفغانستان من غزو مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لكن بعد سيطرة طالبان، اضطر مؤثرون ومؤثرات للاختفاء خوفا من "القمع الرقمي" الذي قد يطال حتى من هم/هن خارج أفغانستان.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول