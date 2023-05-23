شركة أزياء مصرية ناشئة تصمم ملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي

"القمع الرقمي".. سلاح بيد طالبان ضد "المؤثرات" حتى في المنفى!

خلال العقد المنصرم، تمكن جيل الشباب والشابات في أفغانستان من غزو مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لكن بعد سيطرة طالبان، اضطر مؤثرون ومؤثرات للاختفاء خوفا من "القمع الرقمي" الذي قد يطال حتى من هم/هن خارج أفغانستان.