 شركة أزياء مصرية ناشئة تصمم ملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي | DW الأخبار | DW | 23.05.2023

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DW الأخبار

شركة أزياء مصرية ناشئة تصمم ملابس باستخدام الذكاء الاصطناعي

نجحت شركة أزياء مصرية ناشئة في تصميم موديلات حديثة من الملابس والحلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. الأزياء الجديدة حازت اعجاب الكثيرين ووفرت عددا كبيرا من المصممين والعاملين.

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