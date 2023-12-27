شركة أبل تحقق نصرا قضائيا مؤقتا بخصوص ساعاتها الذكية

فازت شركة أبل بحكم قضائي، ينص على تعليق مؤقت لحظر أمريكي على بيع أحدث ساعاتها الذكية. ويجب على مفوضية التجارة الدولية الأمريكية أن تقدم مزيدا من المعلومات لشركة أبل حول النزاع بشأن براءات الاختراع مع شركة ماسيمو.

حصلت شركة أبل على نصر مؤقت لكنه هام في معركتها من أجل تسويق ساعاتها الذكية. ويمنح الحكم شركة أبل إرجاءً لتنفيذ الحكم في معركة بشأن براءة الاختراع، نجم عنها تعليق بيع الساعات في السوق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء (27 ديسمبر/كانون الأول 2023).

وأصدرت محكمة استئناف في واشنطن إيقافا مؤقتا للحظر، بعد يوم من طلب شركة "أبل" إرجاء مفوضية التجارة الدولية الأمريكية القرار، الذي كان يحظر تصدير ساعة "أبل" الذكية من طرازي "سيريز 9" و "ألترا 2".

ومنحت المحكمة المفوضية حتى 10 كانون الثاني/ يناير لترد على طلب "أبل" بمزيد من التعليق خلال استئناف الشركة ضد قرار مفوضية التجارة الدولية. واضطرت "أبل" إلى وقف مبيعات أحد منتجاتها المميزة، بعدما خلصت مفوضية التجارة الدولية إلى أن الشركة انتهكت حقي براءة اختراع.

فقد قررت لجنة التجارة الدولية الأميركية في 27 تشرين الأول/أكتوبر حظر استيراد طرازات من "أبل ووتش" الى الولايات المتحدة بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الاوكسيجين في الدم.

ورفعت شركة ماسيمو شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في عام 2021، بحجة أن "أبل ووتش 6"، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في عام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

وتعمل شركة أبل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها صورة من: Brooks Kraft/Apple Inc/REUTERS

وتعتبر ماسيمو أنها صاحبة هذا الاختراع وأن آبل استغلت موظفيها للنفاذ إلى التكنولوجيا. وترى أبل من جهتها أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ ويجب أن تسحب لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات "أبل ووتش سيريز 9" (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في أيلول/سبتمبر، و"أبل ووتش ألترا 2" (Apple Watch Ultra 2).

وأعلنت أبل في 18 كانون الأول/ديسمبر تعليق بيع هذه المنتجات في الولايات المتحدة "احتراما منها لهذا القرار إذا ما ثُبّت"، وفق ناطقة باسم المجموعة. ولم تعد هذه الساعات متوفرة في متجر "أبل" الإلكتروني منذ 21 كانون الأول/ديسمبر وفي نقاط البيع اعتبارا من 24 كانون الأول/ديسمبر.

وقال المكتب التنفيذي للرئيس في بيان الثلاثاء إن مستشارة الشؤون التجارية السفيرة كاثرين "تاي قرّرت بعد مناقشات متأنية عدم الاعتراض على التدبير وأصبح قرار اللجنة التجارية نهائيا في 26 كانون الاول/ديسمبر 2023". ويحقّ للرئيس الأميركي نقض القرارات بشأن الحظر على الاستيراد، لكن نادرا ما تتخذ تدابير من هذا القبيل.

وجاء في بيان أصدرته أبل الثلاثاء "لا نوافق بتاتا على قرار اللجنة والحظر الصادر ونحن نأخذ كلّ التدابير اللازمة لإعادة أبل ووتش سيريز 9 وأبل ووتش ألترا 2 إلى الزبائن في الولايات المتحدة في أقرب مهلة ممكنة".

وتعمل شركة أبل على تعزيز ميزات اللياقة البدنية والصحة بشكل مطرد مع كل جيل من ساعاتها التي تهيمن على فئة الساعات الذكية.

وكانت أبل قد قالت وقت صدور القرار في أواخر تشرين الأول/أكتوبر "لقد حاولت شركة ماسيمو بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة أبل".

ورفعت "أبل" دعويين في نهاية عام 2022 على "ماسيمو" بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.

ف.ي/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)