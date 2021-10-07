 شركات عالمية تشرع في بناء منشآت لإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 02.11.2021

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سياسة واقتصاد

شركات عالمية تشرع في بناء منشآت لإنتاج لقاحات كورونا في إفريقيا

دخلت شركتان رائدتان في تصنيع اللقاحات في سباق نحو بناء مصانع للقاحات في إفريقيا. شركتا "موديرنا" و" بيونتيك" تعدان بالاستثمار في إنتاج اللقاحات في القارة السمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم.

لماذا لا تزال إفريقيا بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم؟

لماذا لا تزال إفريقيا بعيدة عن تحقيق عدالة التطعيم؟

لا يزال هناك نقص كبير في لقاحات كورونا بإفريقيا. فحتى الآن، اعتمدت القارة السمراء إلى حد كبير على الدعم من خلال عمليات التسليم من الخارج. وتريد شركتان رائدتان تغيير ذلك الآن، وهما "موديرنا" و "بيونتيك". وهما شركتان مصنعتان للقاحات بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) الفعالة بشكل خاص. وتتنافس الشركتان حالياً على بناء  المنشآت الإنتاجية في إفريقيا. وكانت شركة الأدوية الأمريكية "موديرنا" قد أعلنت قبل أيام أنها ستكثف بحثها عن مكان في القارة.

بناء مصنع لقاحات في إفريقيا

مختارات

تسعى دول شرق أوسطية وشمال أفريقية مثل مصر والمغرب والإمارات لتصنيع لقاحات ضد كورونا والتبرع بها أو بيعها لدول أفريقية وخارج أفريقيا. خبراء يرون أن هذه الخطوات لها أبعاد سياسية، كيف تبدو هذه الأبعاد من زوايا متعددة؟

في ظل جائحة كورونا، يذكر الخبراء الناس باستمرار أن لهم حق إنساني في الحصول على الرعاية الصحية الكافية وهذا الحق مكفول بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لكنه غير مضمون دائماً في أفقر بلدان أفريقيا.

كما اتخذت شركة "بيونتيك" الألمانية ومقرها ماينز مع شريكتها الأمريكية "فايزر" الخطوات الأولى، وأعلنت أنها ستبدأ في بناء أول منشأة لإنتاج اللقاحات، التي تعتمد على الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) في إفريقيا في وقت مبكر من منتصف عام 2022. في البداية، تم التخطيط لخط إنتاج بسعة 50 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا سنوياً. وتم توقيع إعلان النوايا مع حكومة رواندا ومعهد باستور دي داكار في السنغال، ولم تحدد شركة "بيونتيك" بعد موقعاً محدداً للمنشأة الخاصة بها.

أوغور شاهين، الشريك المؤسس للشركة الألمانية "بيونتيك"، أعلن "سنعمل معاً لبناء شبكة إنتاج محلية في إفريقيا من أجل دعم وصول اللقاحات لها". والهدف هو تطوير لقاحات في الاتحاد الإفريقي وبناء منشآت إنتاج لقاحات مستدامة من أجل تحسين الرعاية الطبية في إفريقيا، ما يعني أيضاً لقاحات ضد أمراض أخرى في إفريقيا مثل الملاريا، التي تعتمد أيضاً على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA).

ومن جانبه قال، الدكتور جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بعد إعلان شركة "موديرنا"، إن أقل من خمسة في المائة من الأفارقة فقط تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا.

وحتى الآن وصلت اللقاحات إلى إفريقيا عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية الرامية إلى ضمان إتاحة لقاحات كورونا لجميع البلدان على نحو سريع ومنصف من خلال التبرعات. بينما يدور النقاش في أوروبا حول العزوف عن التطعيم ضد فيروس كورونا، رغم وفرة اللقاحات. ولا تزال القارة السمراء بعيدة كل البعد عن تحقيق عدالة التطعيم.

 كوادر طبية مدربة!

وكانت شركة "موديرنا " قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبني مصنعا ًفي إفريقيا لإنتاج ما يصل إلى 500 مليون جرعة من اللقاح سنويا. وقال نوبار أفيان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، إن ظروف العمل مهمة بالنسبة للشركة وأضاف: "الأمر يتعلق بتوفير كوادر طبية مدربة يمكنهم مساعدتنا على الأقل في بعض الاختبارات السريرية الضرورية".  وتابع أفيان: "فكرنا في العديد من الدول التي تتوفر بالفعل على أنظمة صحية جيدة ومهتمة جداً بالعمل في هذا المجال. لذلك سنجد شركاء ونضع الاستثمار الرئيسي بنحو 500 مليون دولار في بناء هذه المنشأة".

نوبار أفيان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة موديرنا

نوبار أفيان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"

وترغب شركة "موديرنا" في بناء المنشآت حتى تتمكن الشركة من إنتاج العديد من اللقاحات. وقال أفيان "لذلك في المستقبل، إذا ظهر وباء، يمكننا تحويل المنشأة بسرعة كبيرة لإنتاج لقاح الجائحة"، مؤكدا أن رواندا والسنغال وجنوب إفريقيا يمكن أن يكون لديها مواقع محتملة لبناء مصنع لقاحات في أفريقيا. لكن "موديرنا"، مثلها مثل "فايزر ـ بيونتيك"، لم تتخذ القرار  بهذا الشأن حتى الآن.

 جنوب إفريقيا مركز للقاحات!

تمتلك جنوب إفريقيا قدرات بحثية طبية وصناعة أدوية، ويقوم معهد باستير السنغالي بتصنيع لقاحات الحمى الصفراء، وأبدت رواندا اهتمامها بتصنيع اللقاحات والأدوية. وأعلنت شركة "بيونتيك" في أغسطس / آب أنها تدرس بناء منشآت إنتاج لقاحات الملاريا والسل في رواندا والسنغال. وتعد "بيوفاك" في جنوب إفريقيا إحدى الشركات المصنعة للقاحات التقليدية في إفريقيا. المدير  التنفيذي لمبادرة  اللقاح والتصنيع الإفريقي في كيب تاون باتريك تيبو قال لـ DW: "بيوفاك على وشك إجراء التغييرات الضرورية في البنية التحتية خلال الأشهر القليلة المقبلة لاستيعاب نقل التكنولوجيا بقيادة شركة فايزر". 

مصنع بيونتيك الألماني في ماربورغ

مصنع بيونتيك الألماني في ماربورغ سيشرع إنتاج اللقاحات في إفريقيا منتصف عام 2022

في يوليو/ تمُّوز  عام  2022، سيتم تقديم طلب للحصول على ترخيص من السلطات المسؤولة. وبمجرد منح هذا الترخيص يمكن أن يبدأ الإنتاج التجاري للقاحات كورونا. ويضيف تيبو: "نتمنى أن نكون مستعدين في خريف عام  2022".

وتسعى شركة "بيونتيك" أيضاً إلى بدء الإنتاج في منتصف العام المقبل. وفي جنوب إفريقيا تعمل شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية أيضاً مع شركة الأدوية المحلية "أسبن" وبدأت بالفعل في إنتاج اللقاحات، كما أشار باتريك تيبو.

وأوضح تيبو أن هناك عدداً من الشراكات، فمصر تعمل مع شركة تصنيع اللقاحات الصينية  "سينوفاك " منذ أغسطس/ آب 2021، وأعلنت غانا أيضاً أنها ستنتج اللقاحات محلياً. ويعتمد مقدار مساهمة هذا التطور في تقليص فجوة اللقاح البالغة ملياري جرعة لقاح في القارة على مدى سرعة وصول اللقاحات إلى السوق والإمدادات الإضافية التي ستأتي من الخارج. كما أن هناك أيضاً طفرات كورونا جديدة لم تعد اللقاحات المستخدمة فعالة ضدها بشكل جيد. 

كريستوف كانِنغيسر، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال الألمانية الإفريقية

كريستوف كانِنغيسر، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال الألمانية الإفريقية

مزيد من الاستقلالية في القارة

في المقابل أكد كريستوف كانِنغيسر، المدير التنفيذي لجمعية الأعمال الألمانية الإفريقية، في مقابلة مع DW على أهمية "إنتاج هذه اللقاحات المبتكرة والفعالة للغاية في القارة، ليس فقط من أجل زيادة نسب الإنتاج على الصعيد العالمي، وإنما أيضاً حتى تتمكن إفريقيا من الخروج من دور من يحصل على ما يتبقى عند الآخرين".

وتابع كانِنغيسر إن بناء منشآت معقدة للغاية قد يستغرق وقتاً، لذا فإن الثقة في إفريقيا وشركائها مطلوبة. وهناك فرص جيدة لإنتاج المزيد من الإمدادات الطبية في إفريقيا ويجب أن يكون هناك تنوع أكبر في سلاسل التوريد، كما يجب تشجيع الشراكات القوية والاستثمارات الخاصة. ويقول كانِنغيسر" إن زيادة الاستقلالية تؤدي إلى أن تصبح الأنظمة الصحية أكثر مرونة بشكل عام، وهذه ضرورة اقتصادية ".

مارتينا شفيكوفسكي / إ.م

  • Kenia Corona l Medizinstudenten in Nairobi (John Muchucha/AP Photo/picture-alliance)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    أجهزة تنفس مبتكرة

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  • Uganda Kampala | Technikindustrie sucht man kreativen Mitteln Corona zu behandeln (Prof. Vincent Sembetya)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    حلول رخيصة

    فانسان سيمباتيا، أستاذ بجامعة ماكيريري في كامبالا بأوغندا طور أجهزة تنفس رخيصة لتزويد نظام الصحة الضعيف من الناحية المالية. وتعاون في ذلك مع شركة إنتاج السيارات كيرا موتورز. "الجميع يطالب بنفس المنتوج، ولذلك لافريقيا فرصة ضعيفة في الحصول عليه" من الأسواق العالمية، كما قال سيمباتيا لـدويتشه فيله.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    دفعة الابتكار في السنغال

    طلبة الهندسة في السنغال أشتركوا في مكافحة بلادهم لوباء كورونا: غيانا أندجيمبي، طالب في تقنية الالكترونيات يعرض جهاز مواد تعقيم اليد ابتكره هو. ويريد الطلبة توظيف إمكانياتهم الفنية لتقليص الضغط الحاصل على أقسام المرضى.

  • Senegal Dakar Ecole Superieur de Polytechnique (ESP) (Seyllou/AFP)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    "الدكتور كير" يتولى التواصل مع المرضى

    وحتى الروبوت الصغير "الدكتور كير" هو من ابتكار الطلبة من السنغال. ويُراد له أن يقيس ضغط الدم ودرجة الحرارة لدى المرضى بكورونا. والأطباء بإمكانهم توجيه "الدكتور كير" بمساعدة كاميرا مثبتة وتطبيق ومن تم التواصل مع المرضى دون التعرض للخطر. وحتى الأشخاص في مناطق ريفية وعرة يمكن الوصول إليهم.

  • Äthiopien Addis Abeba | Coronavirus | Ezedin, Erfinder (DW/T. Filate)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    جاهز لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي

    في إثيوبيا طور المخترع الشاب عزالدين جهاز تنفس ميكانيكي وآلة غسيل. و13 من بين ابتكاراته الـ 20 حاصلة على براءة اختراع. وموزع الصابون الالكتروني يحمل مجسا يمكن تشغيله بدواسة ميكانيكية في حال انقطاع التيار الكهربائي.

  • Kenia Corona Graffiti (Getty Images/AFP/S. Maina)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    نماذج مزركشة

    قوة الإبداع ليس لها حدود في افريقيا. من لاغوس إلى نيروبي يستخدم فنانون جدران البيوت في مدنهم للتذكير بقواعد الحفاظ على التبعاد الاجتماعي وغسل اليدين واستخدام الكمامة. وهذه التحفة الفنية موجودة في حي الصفيح كيبيرا في نيروبي.

  • Afrika Kenia Corona Frisur (Donwolson Odhiambo)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تسريحة الشعر كورونا

    بهذه الجدائل يتم التوعية والتحذير من كورونا: " بتسريحة كورونا نرغب أن نطلب من الناس الحفاظ على التباعد ووضع الكمامة وغسل اليدين بانتظام أو استخدام مواد التعقيم لضمان الحماية"، تقول المخترعة مابله ايتامبو من كيبيرا. وهي تستخدم في ذلك أيضا ألوان الفيروس.

  • Simbabwe Harare Gemüsemarkt während Coronakrise (DW/P. Musvanhiri)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تغذية صحية حتى البيت

    وتصعِب إجراءات حظر التجول على الناس الحصول على القوت اليومي. فشركة ناشئة في هاراري بزيمبابوي تنقل مواد طازجة من المزارع إلى باب المنزل. والشركة تستخدم تطبيقا ودراجات نارية تسير على عجلات ثلاثية توزع صناديق المواد الغذائية: أكل متوازن مع تفادي التواصل. ومن يرغب في ذلك يطلب كمامة.

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    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    إيصال المعرفة في زمن الحجر الصحي

    بسبب إعلاق كثير من المدارس في جميع أنحاء افريقيا توقف التعليم، فوجب البحث عن حلول: ففي تانزانيا مثلا يمكن للتلاميذ في استقلالية العمل من خلال منصة الانترنيت „Smartclass“. والمنصة تربط التلاميذ مع 5000 معلم حتى يتمكن الشباب رغم الحجر الصحي من مواصلة التعلم.

  • Benin Smartphone-User (Yanick Folly/AFP/Getty Images)

    كورونا أم الاختراع ـ أفكار خلاقة في إفريقيا لمواجهة الجائحة

    تتبع الوباء

    في كل مكان تتحول مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات إلى سلاح ضد كورونا. في نيجيريا وغانا يمكِن تطبيق كوفيد 19 Triage Tool من معرفة خطر الإصابة بكورونا. والحكومة الجنوب افريقية تستخدم عبر واتس آب روبوت دردشة تفاعلي يجيب على أسئلة حول كوفيد 19. وطلبة سابقون في مدينة كابشتات ابتكروا تطبيقا لمحاربة الأخبار الزائفة.


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