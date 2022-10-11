 شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية تحقق نموا رغم الحرب | DW الأخبار | DW | 14.12.2022

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شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية تحقق نموا رغم الحرب

شهد قطاع التكنولوجيا الأوكراني ازدهاراً مفاجئا رغم الحرب. وتتلقى الكثير من الشركات الأوكرانية طلبيات، تضامناً معها ولسمعتها الجيدة أيضا.

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