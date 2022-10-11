شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية تحقق نموا رغم الحرب

مؤتمر دولي في باريس لحشد الدعم لمساعدة أوكرانيا

تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية بمشاركة نحو 70 دولة ومنطمة دولية، فيما أكد وزير الطاقة الأوكراني أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على محطة.