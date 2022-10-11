شركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية تحقق نموا رغم الحرب

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شهد قطاع التكنولوجيا الأوكراني ازدهاراً مفاجئا رغم الحرب. وتتلقى الكثير من الشركات الأوكرانية طلبيات، تضامناً معها ولسمعتها الجيدة أيضا.
تستعد باريس لاستضافة مؤتمر دولي لحشد المساعدات لأوكرانيا وبنيتها التحتية بمشاركة نحو 70 دولة ومنطمة دولية، فيما أكد وزير الطاقة الأوكراني أن على العالم "إعادة النظر في السلامة النووية" بعد سيطرة روسيا على محطة.
بدأ وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في العاصمة الرومانية مناقشة مواضيع عديدة أبرزها مناقشة طلب كييف الانضمام إلى الحلف إلى جانب تكثيف المساعدات لأوكرانيا في التصدّي للغزو الروسي.
قال الرئيس الأوكراني إن الوضع في أوديسا صعب للغاية وأن عودة خدمة الكهرباء التي انقطعت في المدينة بسبب قصف روسي، ستتطلب أياما. وفيما تواصل روسيا قصفها للبنية التحتية بأوكرانيا كشفت كييف تفاصيل عن خسائر الجيش الروسي.
قال المستشار الألماني إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً طالما كان ذلك ضرورياً، فيما أعلنت بريطانيا عن مساعدات إضافية لكييف. يأتي ذلك فيما يواصل الأوكرانيون الهرب من منازلهم إثر الهجمات الروسية.
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