 شركات تصنيع لقاح كورونا تُقر بوجود صعوبات في الإنتاج | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.02.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

شركات تصنيع لقاح كورونا تُقر بوجود صعوبات في الإنتاج

اعترف كبار المديرين في شركات صناعة الأدوية في جلسات البرلمان الأوروبي بوجود مشاكل في إنتاج أعداد ضخمة من لقاحات كورونا. لكن وبعد التغلب على صعوبات البداية، سيتم إنتاج وتسليم الكميات المتفق عليها.

الصورة من مصنع في مدينة ماربوغ تابع لشركة بيونتيك الألمانية

كبار مديري شركات صناعة الأدوية يقرون بوجود مشاكل في إنتاج أعداد ضخمة من لقاحات كورونا.

"يتعين على شركات صناعة الأدوية احترام العقود التي وقعتها". هكذا خاطب باسكال كالفين رئيس لجنة البرلمان الأوروبي التي استمعت لستة رؤساء تنفيذيين لشركات تصنيع الأدوية بخصوص خطط تسليمها للقاحات كورونا لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع كالفين "الآن بدأت معركة الإنتاج الضخم للقاحات". فرغم تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا في وقت قياسي، إلا أن مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل الإقليمي تشكوا من مشاكل في التسليم.

وكان نصيب الأسد من غضب نواب برلمان الاتحاد الأوروبي موجهًا في البداية بشكل خاص إلى باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، الذي أثار ضجة كبيرة بإبلاغه لدول الاتحاد الأوروبي بأن شركته، ربما لن تتمكن إلا من تسليم نصف الكميات المتفق عليها في النصف الأول من عام 2021. وقال سوريوت "نأسف لانخفاض كميات الإنتاج في مصانعنا الأوروبية". لكنه وعد بعد ذلك بتعويض النقص في الإنتاج من وحدات تصنيع خارج أوروبا.

تقاسم المعرفة العلمية مع شركاء جدد

وركز المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا خلال حديثة إلى اللجنة البرلمانية الأوروبية على شرح الصعوبات التي ينطوي عليها الانتقال من التطوير العلمي للقاح إلى إنتاج كميات ضخمة منه في غضون عام. وقال سوريوت "عادة ما يستغرق الأمر عدة سنوات، لكنه أكد في نفس الوقت بتجاوز "تحديات الإنتاج" التي اعتبرها ذات طبيعة مؤقتة.

وكانت الكلمة المفتاحية لدى سوريوت وزملائه رؤساء باقي شركات صناعة الأدوية هي "التعاون المشترك". والمقصود بذلك هو تقاسم شركاتهم المعرفة العلمية مع شركاء جدد والبحث عن مرافق إنتاج جديدة.

ورغم أن الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا قد أكد أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بإمكانها الثقة في شركته، مؤكدا أنه سيعمل "على تعبئة كل شيء لزيادة القدرات الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي"، إلا أنه لم يقدم أي جواب واضح بخصوص تسليم شركة أسترازينيكا للقاحات كورونا بشكل حصري لبريطانيا في بداية الإنتاج، رغم أن الشركة ملتزمة أيضا بعقد مع الاتحاد الأوروبي.

باسكال سوريوت المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا

باسكال سوريوت المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا أكد لمفوضية الاتحاد الأوروبي أنه سيتجاوز صعوبات تسليم لقاحات كورونا للاتحاد

مراحل مختلفة من التصنيع

في المقابل، كانت التصريحات التي أدلى بها ستيفان بانسل رئيس شركة موديرنا تبدو مفهومة إلى حد ما. وقال بانسل في محاولة لتوضيح الصعوبات التي تواجهها شركته "كنا شركة تضم 800 موظف. ومنذ عام لم نكن نتوفر على أي لقاح".

وتقوم الشركة الأمريكية حاليا بتصنيع اللقاحات لدى شركة لونتسا السويسرية، وتتكفل بعدها شركة إسبانية بإنهاء المرحلة الأخيرة من التصنيع قبل تسليمه لشركة أخرى في بلجيكا لتعبئته في أمبولات. وركز بانسل على أن شركته وافد جديد على هذه السوق، بعدما كانت شركته لسنوات تقوم بأبحاث على نطاق صغير.

وقد ارتفع حاليا عدد العاملين في شركة موديرنا ليصل 1300 موظف، لكن رغم ذلك يبقى عدد المهندسين في الشركة محدودا. وتوكل إليهم مهمة تدريب العمال في شركة لونتسا السويسرية، بالإضافة إلى إنشاء خطوط الإنتاج. وقد تطلب هذا الأمر في سويسرا وحدها ثلاثة أشهر.

شاحنة أمام مصنع في ملكية شركو بفايزر في بورس

الشركات المصنعة للقاح كورونا تواجه صعوبات في الإنتاج

أكثر من ملياري جرعة من شركات مختلفة

وكانت شركة موديرنا أيضا قد أبلغت المفوضية الأوروبية بأنها لن تتمكن من تسليم دول الاتحاد الكميات المتفق عليها كاملة من لقاحات كورونا، حيث ستبلغ نسبة العجز 25 في المائة. لكن الشركة الأمريكية وعدت بزيادة الإنتاج بمجرد انطلاق عمليات الإنتاج بشكل صحيح.

مختارات

أكدت شركتا بيونتيك وفايزر أن سلالة جنوب أفريقيا من كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحهما. وجهات صحية ألمانية تحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا والتوقف عن التشكيك في نجاعته.

الجدل حول لقاح استرازينيكا وتحور كوفيد 19 إلى سلالات مستجدة ومدى فاعلية اللقاحات الحالية ضدها تثير القلق. ورغم النجاح الملموس للقاحات الحالية، يبقى السؤال ما إذا كان يتوجب علينا البدء من جديد في تطوير أجيال جديدة منها؟

وللإشارة نجح لقاح موديرنا في مقاومة طفرة الفيروس في المملكة المتحدة. وفي حالة الإصابة بما يسمى بالمتغير الجنوب أفريقي، فستنخفض كمية الأجسام المضادة بعد التطعيم، لكنها ستظل كافية لتجنيب المرضى من المتابعة الطبية في المستشفيات أو تدهور حالتهم الصحية.

ورغم كل الصعوبات، فإن الأشهر القليلة القادمة ستعرف ظهور مزيد من لقاحات كورونا ستكون كفيلة بإزالة النقص الحاصل حاليا. وبذلك سيكون متاحا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي، الذين ينتظرون بشدة تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا، ما يكفي من اللقاحات، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي قد طلب أكثر من ملياري جرعة من شركات مختلفة. ومن المتوقع، كما يبدو، أن تعرف حملات التلقيح الجماعية في أوروبا دفعة قوية مع حلول الصيف.

باربارا فيزل/ ع.ش

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


مواضيع ذات صلة

Werbetafel Pfizer COVID Impfstoff

عالم ألماني: نعيش سباقا بين لقاحات كورونا والسلالات الجديدة 18.02.2021

حث رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية لوتر فيلر الألمان على قبول عروض التطعيم، مؤكدا أن فيروس كورونا لن يختفي، ولذلك تبقى المناعة هي الحل الوحيد لمواجهته.

Jens Spahn im DW Interview mit Michaela Küfner

شبان لـDW: يجب فرض ترخيص لتصدير اللقاحات من أوروبا 25.01.2021

يتصاعد الغضب في الاتحاد الأوروبي بسبب تأخير تسليم لقاحات كورونا. وفي مقابلة مع DW دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لإيجاد آلية أوروبية تتمثل بحصول الشركات المصنعة للقاحات على ترخيص مسبق قبل التصدير لمناطق أخرى من العالم.

Symbolbild Corona Impfstoff Biontech und Pfizer

هل يمكنك اختيار نوع لقاح كورونا في ألمانيا؟ 14.01.2021

تمت في ألمانيا الموافقة على لقاحين هما: "بيونتيك وفايزر" الألماني الأمريكي، ولقاح "موديرنا" الأمريكي، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" أيضا. لكن هل سيكون هناك إمكانية أن يختار الشخص اللقاح الذي يريده؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  