 شركات تحت الضغط | صنع في ألمانيا | DW | 12.07.2023

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صنع في ألمانيا

شركات تحت الضغط

كثيرا ما تتوقف الشركات عن الدعاية الموجهة لمجتمع الميم بعد تعرضها للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هل الخوف من خسارة المبيعات له ما يبرره حقًا، أم أن المثابرة تؤتي ثمارها في النهاية؟

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