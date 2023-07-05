شركات تحت الضغط

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كثيرا ما تتوقف الشركات عن الدعاية الموجهة لمجتمع الميم بعد تعرضها للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هل الخوف من خسارة المبيعات له ما يبرره حقًا، أم أن المثابرة تؤتي ثمارها في النهاية؟
أكد رئيس نادي بروسيا دورتموند لكرة القدم بأنه كانت لديه "تحفظات كبيرة" وقلق فيما يتعلق بالتعاقد مع نميشا، بيد أنه أكد ثقته في اللاعب الآن بعد إبرام الصفقة. وجاء انضمام نميشا وسط انتقادات لمنشورات له تخص مجتمع الميم.
أعلن نادي بايرن ميونخ لكرة القدم انتهاء التعاون مع شركة الخطوط الجوية القطرية، أحد الرعاة الرئيسيين للنادي منذ عام 2018. ودأب مشجعو بايرن على انتقاد هذه الشراكة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في قطر وموقفها من مجتمع الميم.
تسببت حملات دعم مجتمع الميم من قبل نشطاء غربيين خلال مونديال قطر في ردود فعل عنيفة ضد المثليين في الدولة الخليجية، وفقا لما ذكره نشطاء مجتمع الميم.
تعاني ألمانيا من انخفاض عدد السكان بالتزامن مع نقص عدد الطلاب الذين يدرسون الهندسة والعلوم وهو الأمر الذي يشكل خطرا على قوة ألمانيا الصناعية وشعار "صنع في ألمانيا". فكيف يمكن سد فجوة نقص المهندسين؟
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