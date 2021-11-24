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شركات النفط وانبعاثات الكربون

الكل يتحدث عن ضرورة تقليل بصمتنا الكربونية - حتى الشركات التي تنتج الوقود الأحفوري. لكن ما هي نسبة التلوث والانبعاثات الغازية التي أتسبب فيها أنا كفرد؟ وماذا يجب أن أفعل لمواجهة ذلك؟