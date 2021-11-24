شركات النفط وانبعاثات الكربون

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الكل يتحدث عن ضرورة تقليل بصمتنا الكربونية - حتى الشركات التي تنتج الوقود الأحفوري. لكن ما هي نسبة التلوث والانبعاثات الغازية التي أتسبب فيها أنا كفرد؟ وماذا يجب أن أفعل لمواجهة ذلك؟
تواجه جماعات الضغط اتهامات بعرقلة الجهود الدولية خلال قمة المناخ في غلاسكو للتوصل إلى اتفاق يوضع حدا لاستخدام الوقود، لما تتمتع به هذا الجماعات من نفوذ واسع وممارسة ضغوط كبيرة على الحكومات ورصد مبالغ ضخمة من أجل ذلك!
التقليل من الرحلات الجوية واستخدام وسائل النقل العام والاستهلاك الحذر للمياه هي سبل معروفة للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، لكن الكثير منا ينسى مدى الاختلاف الذي يمكننا إحداثه من خلال تغيير العادات الغذائية.
حذر تقرير أممي جديد من ارتفاع درجات الحرارة. ورغم ذلك، لم يفعل قادة العالم وأكبر الملوثين للبيئة سوى القليل. لذا يرى الصحافي المتخصص في شؤون البيئة بـDW ستيوارت براون أن اللجوء إلى المحاكم في قضايا المناخ هي الحل الوحيد.
أعلنت السعودية عن استراتيجية تحول شاملة نحو اقتصاد أخضر وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2060. بيد أن الأمر أثار تساؤلات حيال الدوافع الحقيقية لرؤية "صفر انبعاثات" في هذا البلد الغني الذي يعد أكبر مصدر للنفط في العالم!
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