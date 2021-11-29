شركات اللقاحات تسابق الزمن لتطوير مضادات للمتحور "أوميكرون"

قال آلبرت بورلا رئيس شركة فايزر في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية الإثنين (29 نوفمبر/تشرين ثان 2021) إنه "لا يزال هناك الكثير من الغموض" بشأن المتحورة الجديدة التي رصدت في جنوب إفريقيا ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها "مُقلقة". وأضاف "سنعرف أهمّ ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع"، مشيراً إلى أنّه لا بدّ من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللّقاح الحالي الذي طوّرته شركته بالتعاون مع شركة بيونتيك.

وأوضح أنهّ "إذا تبيّن أنّ اللّقاح (الحالي) أقلّ فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد". وابتكرت فايزر سابقاً نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة المتحورتين دلتا وبيتا، إلّا أنّهما لم تُستخدما.

وأكّد بورلا أنّه، في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جدّي في غضون 95 يوماً". وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل. وأكّد بورلا أنه "واثق جداً" من اللّقاح الموزّع حالياً "لأنّنا تمكّنا من الوصول إلى المزيج الجيّد منذ البداية".

وعن العقار المضادّ لكوفيد-19 قال بورلا إنّ القرص الذي طوّرته فايزر لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89 بالمائة لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، "تمّ تطويره مع فكرة" أنّ متحوّرات للفيروس قد تظهر. وقال "أنا واثق جداً جداً من قدرة (العقار) على مواجهة كلّ المتحورات ومنها متحورة أوميكرون".

وتابع "يجب أن نتذكّر (...) أن الوضع مختلف عندما يكون لديكم علاج" يتيح انخفاض نسبة المصابين بكوفيد-19 والذين يدخلون المستشفى من عشرة إلى شخص واحد فقط.

بدورها أعلنت شركة جونسون آند جونسون أنّها "بصدد تقييم فعالية لقاحها المضادّ لكوفيد-19 في مواجهة المتحوّرات"، بما فيها أوميكرون. وأضافت الشركة في بيان أنّها تعمل في الوقت نفسه على إنتاج "لقاح يستهدف تحديداً أوميكرون، وستقوم بتطويره عند الاقتضاء".

ونقل البيان عن ماثاي مامين، المسؤول عن الأبحاث في شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون التي طوّرت اللّقاح المضادّ لكوفيد-19، قوله إنّ الشركة "لا تزال واثقة" من قدرة لقاحها الحالي الأحادي الجرعة على توفير استجابة مناعية ضد المتغيّرات المختلفة.

لكنّ مامين أكّد في الوقت نفسه أنّه يمكن لجونسون آند جونسون أن تباشر "بسرعة" إجراء التجارب السريرية على النسخة الجديدة من اللقاح إذا لزم الأمر ذلك.

مشاهدة الفيديو 02:23 الصحة العالمية توصي تحذر من أوميكرون وتجدد الدعوة لتوزيع عادل للقاحات كوفيد 19

وكانت شركة موديرنا أعلنت الجمعة عزمها على تطوير جرعة معزّزة من اللّقاح مخصصة للحماية من المتحورة أوميكرون. وقال الرئيس التنفيذي لمودرنا ستيفان بانسل لصحيفة فايننشال تايمز "إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا. وأضاف بالقول: "أعتقد أنه سيكون هناك قصوراً جوهرياً. لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات. لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم ... ذهبوا إلى أن "هذا لن يكون مناسباً".

وكانت شركة بيونتيك الألمانية قد أعلنت أمس الاثنين أنها تقوم بإجراء اختبارات معملية لفحص متحور كورونا الجديد "أوميكرون" بالتزامن مع العمل على تطوير لقاح معدل تحسباً لاحتمال أن يصبح تعديل اللقاح ضرورياً. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الشركة: "حتى لا نضيع وقتاً، فإننا نقوم بالمهمتين بشكل متزامن إلى حين توافر بيانات ويكون لدينا معلومات أكثر حول ما إذا كان ينبغي تعديل اللقاح أم لا".

وأخذ متحور "أوميكرون" يواصل انتشاره في الكثير من دول العالم ويثير المحاوف، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون" يمثل خطراً "مرتفعاً جداً"، علماً بأنه لم تسجل وفيات مرتبطة بها بعد. فيما قال وزراء الصحة في مجموعة السبع الاثنين بعد اجتماع طارئ أن المتحور "أوميكرون" يستلزم "تحركاً عاجلاً"، مذرين من أن "المجتمع الدولي يواجه تهديداً بمتحورة جديدة قابلة للانتقال بدرجة عالية من فيروس كوفيد-19 الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً".

ع.ج.م/ ع.غ (أ ف ب ، رويترز، د ب أ)