شركات ألمانية تطالب بتحالف عسكري لحماية النقل بالبحر الأحمر

بعد هجمات نفذها المتمردون الحوثيون من اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر، طالبت رابطة تعنى بمصالح شركات الملاحة الألمانية بتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية النقل البحري المدني في أحد شرايين التجارة الدولية.

طالبت رابطة شركات الملاحة الألمانية بتشكيل تحالف عسكري دولي لحماية النقل البحري المدني في البحر الأحمر وذلك بعد هجوم الحوثيين الذي وقع على سفينة حاويات تابعة لشركة هاباغ-لويد الألمانية في البحر الأحمر أمس الجمعة.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال الرئيس التنفيذيللرابطة مارتين كروغر اليوم السبت (16 كانون الأول/ديسمبر 2023): "سيكون من المناسب أن تشارك ألمانيا في هذا" مشيراً إلى أن هناك تواجد لسفن تابعة للبحرية الأمريكية والفرنسية والبريطانية في المنطقة.

وأوضح كروغر أن المسألة لا تتعلق بحماية السفن التجارية وحسب بل بحماية البحارة أيضاً، وقال: "إذا تخيلتم أنكم على متن السفينة وجرى قصفها بصواريخ أو مسيرات أو صواريخ كروز، فهذا بالطبع تصعيد للعنف بطريقة لم نشهدها من قبل قط مع النقل البحري التجاري، وهو عنف غير مقبول تماماً".

وكانت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (بوندستاغ) ماري-اغنيس شتراك-تسيمرمان أعربت في وقت سابق عن تأييدها لمشاركة محتملة للبحرية الألمانية في حماية حرية النقل البحري في البحر الأحمر.

وأشار كروغر إلى تجارب سابقة في حماية سفن الحاويات من هجمات القراصنة في منطقة القرن الأفريقي، وقال: "كانت رحلات القوافل من أكثر الوسائل فعالية حيث تقوم سفن من البحرية بمرافقة السفن التجارية"، ونوه إلى أن لدى السفن البحرية الأسلحة اللازمة للتصدي لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت سفينة الحاويات "الجسرة" التابعة لشركة هاباغ-لويد تعرضت للقصف في المضيق البحري بين اليمن وجيبوتي أمس الجمعة ما أسفر عن وقوع أضرار للسفينة التي عبرت قناة السويس وكانت في طريقها من ميناء بيريوس اليوناني إلى سنغافورة، وعلى إثر ذلك قامت الشركة بتعليق حركة السفن في البحر الأحمر حتى بعد غد الاثنين.

مجموعة فرنسية تعلن وقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر

واليوم السبت أعلنت شركة "سي أم آ سي جي أم" الفرنسية للنقل البحري أنها علقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، على غرار مجموعتي "مايرسك" الدنماركية و"هاباغ-لويد" الألمانية.

وقالت بريطانيا اليوم السبت إن إحدى سفنها الحربية أسقطت طائرة مسيرة يشتبه أنها هجومية كانت تستهدف سفناً تجارية في المنطقة.

وكثف الحوثيون هجماتهم على السفن في الأسابيع الماضية وأطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واستهدفوا مدينة إيلات على البحر الأحمر اليوم السبت.

وتعهد الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم اليمن، بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل هجومها في غزة، لكنهم قالوا أمس الجمعة إنهم لا يستهدفون سوى السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

بيد أنّ شركة مارين ترافيك لتتبع السفن نشرت بيانات أظهرت أن السفينتين بالاتيوم 3 وألانيا، التابعة أيضاً لشركة البحر الأبيض المتوسط للشحن (إم.إس.سي) وتعرضت هي الأخرى لتهديد، كانتا متجهتين إلى مدينة جدة السعودية.

وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحن السلع الأولية بحراً، وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب، بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقاً إلى آسيا، ومنها النفط الروسي.

خ.س/أ.ح (د ب أ، رويترز)