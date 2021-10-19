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شرق المتوسط

تحولت منطقة شرق المتوسط إلى بؤرة للنزاعات بسبب احتياطات النفط والغاز المكتشفة فيها. في هذا الإطار يهدد النزاع بين اليونان وتركيا حول المناطق البحرية بين البلدين بحرب قد تندلع في أية لحظة.

ليس من الواضح حتى الآن حجم احتياطات الغاز والنفط الضخمة المكتشفة مقابل السواحل الشرقية للبحر المتوسط. غير أن التقديرات تقول بأنها لا تقل أهمية عن أكبر الاحتياطات العالمية في روسيا وإيران وقطر. وعلى ضوء ذلك بدأت الدول المحيطة بالمنطقة المليئة بالنزاعات باتباع سياسة محاور بهدف ضمان حصتها من كعكة الغاز المكتشفة هناك.

Kyriakos Mitsotakis (M), Ministerpräsident von Griechenland, Nicos Anastasiades (l), Präsident von Zypern, und Abdel Fattah al-Sisi, Präsident von Ägypten, schütteln sich vor ihrem gemeinsamen Treffen die Hände. Athen ist Gastgeber des neunten trilateralen Gipfels zwischen den drei Ländern. +++ dpa-Bildfunk +++

مصر واليونان وقبرص تتحد في إدانة التحركات البحرية التركية 19.10.2021

دعا رؤساء اليونان ومصر وقبرص تركيا إلى احترام القانون الدولي للبحار، مع تجدد التوترات بشأن موارد الغاز الطبيعي والنزاعات الإقليمية في شرق المتوسط. 
02.07.2021 SAKARYA, TURKEY - JULY 02: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan greets the crowd during a mass opening ceremony of a maternity and children's hospital, dam drinking water and hydroelectric power plant, and vocational and technical high school in Sakarya, Turkey on July 02, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

أردوغان: سنبقى موجودين في ليبيا والعراق وسوريا وأذربيجان 02.07.2021

أكد أردوغان أن تركيا لن تخرج قريبا من البلدان التي توجد فيها قواتها كليبيا وسوريا، كما أكد أنه سيزور جمهورية شمال قبرص التركية قريبا، متحدثا كذلك عن مزاعم بشراء قطر لمصنع أسلحة تركي.
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu and his Greek counterpart Nikos Dendias hold a news conference in Ankara, Turkey April 15, 2021. Turkish Foreign Ministry /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

وزيرا خارجية تركيا واليونان يشتبكان لفظيا في مؤتمر 'تحسين العلاقات' 15.04.2021

بدأ المؤتمر بشكل ودي وكل طرف تحدث عن تحسين العلاقات، إلّا أنه سرعان ما هيمنت الملفات الخلافية بينهما ليتبادلا الاتهامات. هذا ما وقع في مؤتمر صحفي بين وزيري خارجية تركيا واليونان.
11.12.2020 *** European Council President Charles Michel and German Chancellor Angela Merkel hold a news conference at the end of a EU leaders summit in Brussels, Belgium, December 11, 2020. REUTERS/Johanna Geron/Pool

ميركل: سنناقش صادرات الأسلحة لتركيا مع أمريكا وحلف الأطلسي 11.12.2020

المستشارة الألمانية ميركل تعلن أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيناقشون صادرات الأسلحة لتركيا مع الشركاء في حلف شمال الأطلسي وواشنطن، وذلك بعد أن ضغطت اليونان لفرض حظر أسلحة على أنقرة.
French President Emmanuel Macron welcomes his Egyptian counterpart Abdel Fattah al-Sisi at the Elysee presidential Palace on December 7, 2020 in Paris, France. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

ماكرون: مبيعات الأسلحة لمصر لن تكون مشروطة بحقوق الإنسان 07.12.2020

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر في المستقبل لن تكون مشروطة بتحسين حقوق الإنسان، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لباريس.
3.10.2018, FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul. Picture taken October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

برلين تعلن فشل الوساطة.. وأردوغان يتهم الأوروبيين بـ"العمى الاستراتيجي " 07.12.2020

فيما أعلنت برلين فشل جهود الوساطة، دعا الرئيس التركي الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن "العمى الاستراتيجي" بشأن شرق البحر المتوسط، عارضا "صيغة رابحة للجميع". يأتي ذلك في وقت يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة.
In this undated but recent photograph, made available by Turkey's Ministry of Energy and Natural Resources, the research vessel Oruc Reis is seen in Antalya, Turkey. Turkey rejected claims by Greece that its oil-and-gas research vessels were encroaching on Greek waters in the eastern Mediterranean and said it would continue to defend its legitimate rights and interests in the region. NATO allies Greece and Turkey are at odds over drilling rights in the region, with the European Union and the United States increasingly critical of Ankara's plans to expand exploration and drilling operations in the coming weeks into areas Athens claims as its own. (Turkey's Ministry of Energy and Natural Resources via AP) |

رغم الاعتراضات.. تركيا تمدّد عمليات المسح في شرق المتوسط 25.10.2020

في خطوة ستزيد من التوتر التركي-اليوناني، وقد تؤدي بالاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أنقرة، مددت هذه الأخيرة عمليات المسح في شرق المتوسط بحثا عن موارد النفط والغاز.
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 16: German Chancellor Angela Merkel holds a press conference after EU Leaders Summit in Brussels, Belgium on October 16, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ميركل: سلوك تركيا في النزاع بشأن التنقيب عن الغاز "مستفز" 16.10.2020

نددت المستشارة أنغيلا ميركل بـ"لإجراءات الأحادية والمستفزة" التي اتخذتها تركيا بشأن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها مع اليونان في البحر المتوسط. فيما هدد المستشار النمساوي بفرض عقوبات على أنقرة.

dpatopbilder - 01.07.2020, Berlin: Heiko Maas (SPD), Außenminister, winkt vor dem Brandenburger Tor nach einem Bildtermin mit symbolischer Staffelstabübergabe durch seinen kroatischen Amtskollegen Grlic Radman anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Deutschland von Kroatien mit dem Staffelstab. Vom 01.07. an übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft unter dem Motto «Gemeinsam. Europa wieder stark machen». Im Logo ist ein Möbiusband zu sehen - ein Symbol für Einigkeit und Verbundenheit. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا تطالب تركيا بـ "الكف عن الاستفزاز" في نزاع شرق المتوسط 13.10.2020

عقب إرسال أنقرة لسفينة تنقيب عن الغاز إلى شرق المتوسط مجدداً، طالب وزير الخارجية الألماني تركيا بـ "الكف عن الاستفزاز" في النزاع على الغاز، مضيفاً أن بلاده "تتضامن" مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.
3.10.2018, FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul. Picture taken October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

رغم التهديدات الأوروبية.. تركيا تستأنف استكشاف النفط بشرق المتوسط 12.10.2020

قررت تركيا استئناف نشاطها بشرق المتوسط لاستكشاف النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. واليونان تدين القرار التركي وتعتبره "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".
08.10.2020 *** Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu meets with his Greek counterpart Nikos Dendias on the sidelines of the Global Security Forum in Bratislava, Slovakia October 8, 2020. Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE

شرق المتوسط.. أول لقاء تركي يوناني منذ بدء النزاع 08.10.2020

بعد أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده اتفقت مع اليونان على إجراءات لبناء الثقة. ومن هذه الإجراءات عقد محادثات استكشافية ثنائية بعد توتر بسبب خلاف بشأن الحقوق البحرية في شرق المتوسط.
Oktober 2020, Maraş, Zypern, Maraş, früher eine Tourismushochburg, ist heute eine Geisterstadt. Nach der türkischen Militärintervention im Jahre 1974 wurde dieser Stadtteil von Famagusta (Gazimağusa) von den türkischen Streitkräften erobert und zu einer militärische Sperrzone erklärt. Es wird seit dem als potenzielles Tauschobjekt und Pfand betrachtet, welches man bei den Zypernverhandlungen zur Lösung der Zypernfrage einlösen wird. Vermutlich werden sogar demnächst die Präsidenten Eroğlu und Christofias über die Rückgabe von Maraş an die Zyperngriechen im Rahmen der Vereinigung der Insel Zypern verhandeln. // Die Rechte des Fotos sind für DW frei // Redakateurin: Hülya Topcu

"فاروشا".. حلقة جديدة من التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ 07.10.2020

في خطوة ستزيد حتما من حدة التوتر بين تركيا مع قبرص واليونان بشأن الحقوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط، أعلن في أنقرة إعادة افتتاح ساحل "فاروشا" الواقع في الجهة التركية القبرصية، والاتحاد الأوروبي يدين.
October 1, 2020*** German Chancellor Angela Merkel speaks to the media as she arrives for the second face-to-face European Union summit since the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium October 1, 2020. Francisco Seco/Pool via REUTERS

تلويح أوروبي بعقوبات ضد تركيا في قمة تنوب فيها ميركل عن ماكرون 02.10.2020

بعد اتفاق مبدئي بين قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا في حال واصلت عمليات التنقيب شرق المتوسط، ميركل تنوب عن ماكرون في اليوم الثاني لقمة بروكسل، وتشدد على الحوار وتركيا تحذر. 
October 1, 2020*** German Chancellor Angela Merkel speaks to the media as she arrives for the second face-to-face European Union summit since the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Brussels, Belgium October 1, 2020. Francisco Seco/Pool via REUTERS

ميركل: الاتحاد الأوروبي "مهتم للغاية" بعلاقة بناءة مع تركيا 01.10.2020

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مستهل قمة للاتحاد الأوروبي إلى إيجاد "حل سلمي" للتوترات مع تركيا في شرق المتوسط، مشددة على أن بروكسل "مهتمة للغاية" بتطوير علاقة بناءة مع أنقرة رغم التباين في وجهات النظر.
13.8.2020, Beirut, Libanon , Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri heads a parliamentary session at UNESCO Palace, after a massive explosion in Beirut, Lebanon August 13, 2020. REUTERS/Aziz Taher

لبنان يعلن عن مباحثات مرتقبة مع إسرائيل حول النزاع الحدودي 01.10.2020

رئيس مجلس النواب اللبناني يعلن عن مفاوضات مرتقبة بين بلاده وإسرائيل بوساطة أمريكية بشأن النزاع الحدودي. تزامن ذلك مع طلب نبيه بري من فرنسا الضغط على شركة توتال لعدم تأجيل التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها.
3.10.2018, FILE PHOTO: Turkish seismic research vessel Oruc Reis sails in the Bosphorus in Istanbul. Picture taken October 3, 2018. REUTERS/Yoruk Isik/File Photo

جهود وساطة على قدم وساق لاحتواء أزمة شرق المتوسط 22.09.2020

تعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا ثلاثيا مع رئيس المجلس الأوروبي إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداداً للقمة الأوروبية الطارئة حول شرق المتوسط بعد أن بات ملف التنقيب عن الغاز يهدد المنطقة برمتها.

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