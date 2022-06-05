 شرق إفريقيا: ملايين الأطفال مهددون بالمجاعة | العولمة 3000 | DW | 11.06.2022

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العولمة 3000

شرق إفريقيا: ملايين الأطفال مهددون بالمجاعة

جوع وعطش وضعف شديد. هذا ما يعاني منه ملايين الأطفال في القرن الإفريقي في دول كينيا والصومال وإثيوبيا. مليونا طفل معرضون الآن لخطر المجاعة. السبب الرئيسي هو الجفاف الشديد، حيث تشهد منطقة شرق إفريقيا أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاما.

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