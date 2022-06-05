شرق إفريقيا: ملايين الأطفال مهددون بالمجاعة

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جوع وعطش وضعف شديد. هذا ما يعاني منه ملايين الأطفال في القرن الإفريقي في دول كينيا والصومال وإثيوبيا. مليونا طفل معرضون الآن لخطر المجاعة. السبب الرئيسي هو الجفاف الشديد، حيث تشهد منطقة شرق إفريقيا أسوأ موجة جفاف منذ أربعين عاما.
يواجه ملايين الأشخاص في الصومال خطر المجاعة، حسبما أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، محذرة من أن هذا البلد الذي يشهد أزمات يقف على شفير كارثة إنسانية. ويعد صغار السن الأكثر عرضة لتداعيات الجفاف المتفاقم.
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
أسفر القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي عن مقتل الآلاف وتشريد قرابة مليوني شخص، فيما بات أكثر من خمسة ملايين يعتمدون على مساعدات غذائية عاجلة ويواجه 400 ألف شخص خطر المجاعة. بيد أن وتيرة العنف تجاوزت حدود الإقليم.
تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يعودون إلى ديارهم بعد فشلهم في الوصول إلى السعودية ودول الخليج عبر اليمن. المنظمة الدولية للهجرة سلطت الضوء في تقرير لها على الأسباب وظروف الرحلة.
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