شرق أوكرانيا: استفتاء الانضمام لروسيا يدخل يومه الثاني

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رغم الانتقادات الدولية الشديدة، يدخل التصويت يومه الثاني في أربعة أقاليم أوكرانية تحتلها روسيا في استفتاءات تمت الدعوة إليها سريعا بشأن انضمام تلك الأقاليم لروسي
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمحاسبة المسؤولين عن الحرب الوحشية في أوكرانيا، معتبرا أن الاستفتاءات التي تنوي روسيا إجراءها مخالفة للقانون الدولي. ووزير الخارجية الروسي يرفض الاتهامات الغربية لبلاده.
تعتزم "الجمهوريتان الشعبيتان" لوهانسك ودونيتسك في شرق أوكرانيا - المعترف بهما من قبل روسيا فقط – ومنطقة خيرسون إجراء استفتاءات على الانضمام إلى الاتحاد الروسي، ما سيشكل تصعيدا كبيرا في النزاع.
واجه إعلان روسيا دعمها لخطط وضعها الانفصاليون الذين تساندهم في أوكرانيا لإجراء استفتاءات تمهد الطريق لضم أجزاء أخرى من الأراضي الأوكرانية معارضة دولية قوية، ومن شأن هذه الخطوة أن تصعد من عواقب الصراع بشكل كبير.
في حين بدأت "استفتاءات" في أربع مناطق في أوكرانيا خاضعة كليا أو جزئيا لسيطرة روسيا من أجل الانضمام إلى روسيا، أدان الناتو والاتحاد الأوروبي هذه الاستفتاءات التي اعتبراها "صورية وغير شرعية وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".
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