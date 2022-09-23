 شرق أوكرانيا: استفتاء الانضمام لروسيا يدخل يومه الثاني | DW الأخبار | DW | 24.09.2022

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شرق أوكرانيا: استفتاء الانضمام لروسيا يدخل يومه الثاني

رغم الانتقادات الدولية الشديدة، يدخل التصويت يومه الثاني في أربعة أقاليم أوكرانية تحتلها روسيا في استفتاءات تمت الدعوة إليها سريعا بشأن انضمام تلك الأقاليم لروسي

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [VOLGOGRAD, RUSSIA - SEPTEMBER 23, 2022: Mobile ballot boxes for home voting in a referendum on joining Russia held by the Lugansk People's Republic, are pictured at a polling station at a temporary accommodation facility. The Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic, Kherson and Zaporizhzhya Regions hold referendums on joining Russia on September 23-27. Dmitry Rogulin/TASS]

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1.7.2022, Donetsk, Ukrine, DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [DONETSK, DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC - JULY 4, 2022: A local woman holds a Russian passport in the migration service office of the DPR Interior Ministry. The republic's citizens were able to receive Russian passports earlier, but for this they had to travel to Russia. Centres for applying documents and issuing passports are planned to open in Khartsyzsk, Yenakiyevo, and Mangush in July. On 24 April 2019, Russia's President Vladimir Putin signed a decree to simplify the procedure for obtaining Russian passports for residents of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic. Yegor Aleyev/TASS]

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DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON, UKRAINE - SEPTEMBER 8, 2022: A billboard with a message reading Russians and Ukrainians are one people is seen by the House of Trade Unions. Sergei Malgavko/TASS]

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