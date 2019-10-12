 شرق ألمانيا على وقع المخاوف من جماعات اليمين المتطرف | سياسة واقتصاد | DW | 13.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

شرق ألمانيا على وقع المخاوف من جماعات اليمين المتطرف

جريمة مدينة هاله تظهر إلى أي مدى قد ذهب اليمين المتطرف في ولاية ساكسونيا - أنهالت. مراقبون يرون أن ظهور اليمين المتطرف بشكل مسلح له دلالات خطيرة، رغم تأكيد سياسيين أن مثل هذه الهجمات ليس لها مكان في المجتمع الألماني.

Deutschland Protest Identitäre Bewegung in Halle (picture-alliance/Zumapress/S. Babbar)

اليمين المتطرف في هاله له بيت قائم، يقع وسط المدينة وهو مشروع سكن لحركة الهوية اليمينية. هناك يلتقي إيديولوجيون يمينيون مع متكبرين شباب ونازيين جدد. هدفهم نقل العنصرية ومعاداة الإسلام إلى وسط المجتمع. وتحذر هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) من أن "أيديولوجيتهم تهدف إلى تغيير المجتمع بشكل دائم". وفي مدينة هاله تغير الكثير في السنوات الماضية، حتى لو أن رئيس وزراء ولاية ساكسونيا - أنهالت، راينر هازلهوف يؤكد أن الهجمات اليمينية المتطرفة مثل ما حصل الآن في هاله ليس لها مكان داخل المجتمع.

شهود عيان لم يتدخلوا

سباستيان شارمير يرى الأمر بشكل مختلف، ويقول:" الوسط اليميني المتطرف في ساكسونيا أنهالت كبير. وما أشعر به مزعجا هو أنه مندمج جيدا في بنية مدنية". وشارمير يمثل كمحامي الكثير من ضحايا العنف اليميني، على سبيل المثال عائلة من بلدة أيسليبن التي لا تبعد كثيرا عن هاله. العائلة تم الهجوم عليها من طرف ثلاثة نازيين جدد. المرأة تنحدر من سوريا. وأحد الجناة كان قد صرخ:" الأجانب ارحلوا". ويحكي شارمير بأن "الناس الذين شاهدوا الهجوم لم يتدخلوا. وأن يجرؤ الجناة على تنفيد هذه الهجمات، فهذا يكشف الكثير عن الوسط".

Deutschland NSU Untersuchungsausschuss (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

سباستيان شارمير مثل كمحامي العديد من العائلات ضحايا اليمين المتطرف

وبالطبع يوجد الكثير من المواطنين الذين ينشطون ضد الكراهية. لكن حتى رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر يلاحظ تحولا في موضع الخطوط الحمراء: "فما تم فقط التفكير فيه سابقا يمكن قوله من جديد. والكلمات تتبعها أفعال".

كراهية المجتمع المتعدد الثقافات

العنصريون ومعادو السامية لهم الكثير من مراكز الالتقاء في ساكسونيا - أنهالت. فهناك مجلس مدني تابع لحزب البديل من أجل ألمانيا الذي يدعم امرأة تنفي حصول المحرقة اليهودية. ثم هناك ما يسمون "مواطنو الرايخ" المعروفون بكراهيتهم للمجتمع المتعدد الثقافات، إضافة إلى عدد من المجموعات اليمينية المتطرفة الصغيرة التي توسعت في ساكسونيا - أنهالت مثل "مجموعة النوع" الشعبية التي تمجد النظام النازي.

وحسب جهاز الاستخبارات الداخلية فهي " متحدث مهم بالنسبة إلى الوسط فيما يرتبط بالحياة الثقافية داخل الحركة القومية وتعرض بأنشطتها لاسيما للنازيين الجدد إطارا أيديولوجيا لربط العائلات والأطفال بالوسط اليميني ونشر القناعات العنصرية. وفي هذا السياق يتم نشر بعض المثل على غرار "النوع الذاتي" و"العنصر".

تحريض يميني على يوتوب

إلى حد الآن لا توجد تقارير حول ارتباط المشتبه به شتيفان ب. بالوسط اليميني في المنطقة، الذي ألقي القبض عليه يوم الأربعاء الماضي بعدما أطلق النار على سيدة (40 عاما) فقتلها أمام كنيس يهودي في حي باولوس بمدينة هاله. ثم قام بإطلاق النار داخل محل للشاورما التركية (دونر) يقع بالقرب من الكنيس فقتل شابا عمره 20 عاما.

لكن ربط الاتصال في الزمن الرقمي سهل كذلك انطلاقا من طاولة المكتب، مثلا مع سفين ليبش الذي يسكن في هاله وينظم ما يُسمى "مظاهرات الاثنين". وأنصاره يتواصل معهم في الأساس عبر قناته عبر يوتوب. ويفيد أخصائيون بأن ليبش " أحد الدعاة الذين لهم صدى بنظريات المؤامرة". فهو يحرض ضد اللاجئين واليهود وضد سياسيين. وعشرات الآلاف يشاهدون التحريض.

Deutschland Sichergestellte Waffen von Reichsbürger (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

أسلحة محجوزة بعد مداهمات طالت يمينيين متطرفين

وتحدث سفين ليبش في يوم الجناية في هاله على يوتوب، وقال:" أيها الناس مازلت على قيد الحياة ولم أعايش رحلة مطاردة وأريد ببساطة القول بأنه ليس لي علاقة بالاعتداء على الكنيس ولا محل الوجبات السريعة".

وليبش يضحك أمام الكاميرا. فالكراهية القاتلة ليست إلا لعبة بالنسبة إليه.

هانس بفايفر/ م.أ.م

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


مختارات

شتاينماير في موقع هجوم هاله ووزيرة العدل تصفه "بالإرهابي"

كرر الرئيس الألماني والمستشارة أنغيلا ميركل إدانتهما الشديدة للهجوم على كنيس يهودي في هاله، والذي وصفته وزيرة العدل بأنه "إرهابي ومعاد للسامية". وقد تولى المدعي العام الاتحادي التحقيق في الهجوم ويتهم المشتبه به بالقتل. (10.10.2019)  

هجوم هاله.. على خطى مهاجم المسجدين في نيوزيلندا!

مازال الغموض يكتنف الدوافع الفعلية لمنفذ هجوم هاله، إلا أن خبراء أمنيين يعتقدون أن المعلومات المتوفرة تكفي لرسم صورة لذهنية المهاجم العنصرية الذي يبدو أن مثله الأعلى كان مهاجم المسجدين في نيوزيلندا. (10.10.2019)  

في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

محاولة الهجوم الأخيرة على كنيس يهودي في هاله بشرق البلاد ليست الأولى من نوعها في ألمانيا. إذ حتى بعد أهوال الحقبة النازية، مايزال الأفراد والنصب التذكارية وأماكن العبادة اليهودية هدفاً لهجمات معادية للسامية. (10.10.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Karlsruhe | Attentäter von Anschlag auf Synagoge in Halle

ألمانيا: هجوم هاله الإرهابي ونظرية "الذئاب المنفردة"! 12.10.2019

يرجح أن يكون منفذ هجوم مدينة هاله من "الذئاب المنفردة"، أي أنه نفذ جريمته التي كانت بدوافع يمينية متطرفة وأودت بحياة شخصين اثنين، بشكل منفرد. لكن "الذئاب المنفردة"، ورغم تنفيذها وتخطيطها لجرائمها لوحدها، لا تكون منعزلة.

Razzien bei Rechtsextremen Fahnen, Masken und Waffen

ألمانيا- تكثيف الجهود لمكافحة خطر التطرف اليميني 12.10.2019

تكثف ألمانيا جهودها لمكافحة التطرف اليميني، فبعد أن كشف وزير الداخلية الألماني أن وزارته تدرس حظر جماعات يمينية متطرفة، أعلنت ولاية ألمانية تشكيل فريق مختص لهذا الغرض. ويثير هذا الموضوع جدلاً واسعاً بعد حادثة هاله.

Ditib stellt neuen Vorstand vor

"ديتيب" مستاء من "نقص الاهتمام في مواجهة التحريض ضد مسلمين" 09.06.2019

اتهم الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية بألمانيا "ديتيب" الأوساط السياسية الألمانية والمجتمع الألماني بنقص الاهتمام بحملات اليمين المتطرف أو ما وصفها بـ "أوجه التحريض المفتوحة ضد مسلمين ويهود".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  