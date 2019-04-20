 شرط وحيد يفصل نجم مانشستر يونايتد عن برشلونة | عالم الرياضة | DW | 27.04.2019

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عالم الرياضة

شرط وحيد يفصل نجم مانشستر يونايتد عن برشلونة

يبدو أن نتائج مانشستر يونايتد السلبية الأخيرة وصعوبة حجز تأشيرة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم سيدفع نجماً يحمل قميص الفريق منذ سنوات إلى الرحيل، فيما يراقب برشلونة الوضع عن كثب تمهيدا لضم اللاعب.

Fußball Champions League Manchester United v FC Barcelona (Imago Images/M. Egerton)

صورة من الأرشيف.

منذ مدة طويلة، يواصل برشلونة رحلة البحث عن لاعب يحل مكان هداف الفريق لويس سواريز، فالنجم الأوروغوياني بدأ يتقدم به العمر، وأصبح قريباً من الرحيل أكثر من أي وقت مضى عن النادي الكتالوني، الذي ساعده بشكل كبير على اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية.

ويأتي نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد على رأس اللاعبين، الذين يرصدهم رادارا "البلوغرانا"، إذ يتمتع الدولي الإنجليزي بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، كما أنه يتوهج بشكل لافت للغاية هذا الموسم مع "الشياطين الحمر".

مختارات

يجد برشلونة الإسباني في البحث عن خليفة لقيادة خط هجومه في ظل تقدم الدولي الأوروغوياني لويس سواريز في السن. صحيفة "دياريو" الكتالونية وضعت خمسة مرشحين محتملين لخلافته أحدهم ألماني. (11.01.2019)

مرر له ميسي كرات سهلة تاركه منفرداً في مواجهة المرمى، فإضاعها بطريقة غريبة. استيقظ من غفوته واخترق خط الدفاع وحده مسجلا هدفاً رائعا ليقلب الأحكام نحوه في دقيقة. لويس سواريز، رقم صعب يقلب الموازين في برشلونة. (18.03.2019)

وفي هذا الصدد، أشار موقع "لو 10 سبورت" أن  راشفورد لا يريد تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي العريق، إذ لا يريد الموهوب الإنجليزي أن يرتبط لمدة طويلة مع "الشياطين الحمر".

وأوضح نفس المصدر، وفقا لمعلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إنجليزية، أن فشل مانشستر يونايتد في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، يُمكن أن يدفع راشفورد إلى الرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

ونوه المصدر إلى أن وضع راشفورد الحالي مع مانشستر يونايتد، يُعطي لإدارة برشلونة ثقة كبيرة في التعاقد معه بداية من الموسم المُقبل، ليكون بذلك خليفة للنجم الأوروغوياني لويس سواريز، وأضاف أن فشل "الشياطين الحمر" في التأهل إلى مسابقة الكأس "ذات الأذنين" سيقرب راشفورد بشكل كبير من الانضمام إلى برشلونة.

الجدير ذكره أن ماركوس راشفورد (21 عاماً)، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف 2020، وتبلغ القيمة المالية للاعب الإنجليزي حالياً حوالي 80 مليون يورو، حسب ما أورد موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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