شرط غريب لمن يريد الحصول على تذكرة مجانية لمباريات دورتموند

للجماهير الألمانية العاشقة لكرة القدم تاريخ طويل من التقاليع والأفكار المثيرة للانتباه، أحدثها ما أعلن عنه الآن مشجعون لفريق بوروسيا دورتموند. فقد وضع مشجعون من مدينة إيسن على أحد مواقع البيع والشراء بالانترنت إعلانا لإهداء تذكرة لشخص ما في في كل مباراة تقام على ملعب "سيغنال أدونا بارك"، معقل دورتموند. هذه التذكرة مخصصة للمقصورة الجنوبية أو ما تعرف بـ"الجدار الأصفر"، التي يقف فيها المشجعون المتحمسون، ومن الصعب الحصول على تذكرة فيها بسهولة.
ولأن هؤلاء المشجعين المتحمسين يخشون أن تفوتهم لحظة مهمة في المباراة مثل تسجيل هدف مثلا، اشترطوا على من يريد الحصول على التذكرة المجانية القيام بعمل مهم وغريب في نفس الوقت: "يجب عليك أربع وحتى خمس مرات في كل شوط أن تذهب إلى كشك الجعة وتجلب لنا على حسابنا مشروبا جديدا".
واستخدم المشجعون مصطلحا مضحكا ألفوه بأنفسهم لمن سيقوم بهذه المهمة هو "شيربا الجعة" (Bier-Sherpa)، لينتشر في موقع تويتر وسم "هاشتاغ" (Bier-sherpa)، وتأتي تعليقات مثيرة للضحك مثل هذا الشخص، الذي قال "أحتاج شيربا ليحمل لي الصندوق إلى السيارة".
وبحسب موقع "ميركور" الألماني فإن كلمة "شيربا" هو اسم لأبناء قبيلة في منطقة الهيمالايا يكسب كثير من أبنائها قوت يومهم كحمَّالين ومرشدين بالمناطق بالجبلية.
وأضاف موقع "ميركور" أن الهاشتاغ وجد صدى كبيرا بين مستخدمي تويتر وأن كثيرا من الأشخاص تقدموا لشغل هذه المهمة وستكون هناك جولة لاختيار الفائز منهم. وليس هناك عجب في ذلك لأن الحصول في كل مرة على تذكرة بـ"الجدار الأصفر" ليس سهلا على الإطلاق، بل إن الاشتراكات بهذه المقصورة بمثابة "سلعة مقدسة" يتم توارثها، حسب الموقع الألماني.
ص.ش/ع.ج
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الجدار الأصفر
جماهير دورتموند هي صاحبة الرقم القياسي في حضور مباريات البوندسليغا. فملعب سيغنال إيدونا بارك يتسع لحوالي 81 ألف متفرج، يلبس جلهم زي الفريق، فيبدون كجدار أصفر.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أكبر الأندية نجاحاً
بايرن ميونيخ العريق هو أنجح أندية ألمانيا وأكثرها جماهيرية. ويتسع ملعبه "أليانز أرينا" لحوالي 71 ألف متفرج، ويمتلأ عن آخره خصوصاً في المباريات الرسمية.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
حتى في الولايات المتحدة
يقدر عدد الأعضاء المسجلين في بايرن بحوالي 224 ألف عضو. ولا تقتصر شعبيته على ألمانيا فقط، وهنا في جولته الأخيرة في أميركا نرى مشجعين باللباس التقليدي البافاري.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
معك أينما تذهب!
وعندما تكون هناك مباراة مهمة تزحف الجماهير خلف فريقها، ولو تعذرت مؤازرة الفريق في الملعب، يجتمعون أمام شاشة عملاقة.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
التشجيع بطعم الكرنفال
ماينز هو الممثل الوحيد لولاية راينلاند بفالتس في البوندسليغا. ولأن ماينز إلى جانب كولونيا من أشهر مدن الكرنفال، فمن الطبيعي أن يأتي المشجعون بملابس كرنفالية.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
مطالب الجماهير
تعرض هامبورغ الموسم الماضي لأكبر محنة في تاريخه حيث كان مهددا بمغادرة الدرجة الأولى. الجماهير هنا ترفع شعار "لا للدرجة الثانية أبدا". وبقي هامبورغ في البوندسليغا بأعجوبة.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الفوز في ملعبنا
من يدخل ملعب فيردر بريمن "فيزر شتاديون" يشعر وكأنه في بيته. جماهير الفريق الأخضر والأبيض تقف خلف فريقها بقوة رغم نتائجه غير الجيدة. وهنا يافطة تقول: "نريد الفوز في ملعبنا".
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
باير الوصيف
باير لفركوزن يحل غالبا في المركز الثاني بصرف النظر عن بطل الدوري الألماني. والجماهير تستهجن ذلك بيافطة كتب عليها بالألمانية "كوزن الوصيف". لكنه في العامين الآخيرين لم يدرك حتى الوصافة.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عنف الجماهير
قد يزيد الاستهجان أحيانا فيصبح عنفا كما فعلت هنا جماهير أينتراخت فرانكفورت في مباراته له أمام في دوسلدورف. وتقوم الأندية بحرمان جماهيرها المشاغبة من دخول الملاعب.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
الأزرق الملكي
ارتفع عدد أعضاء نادي شالكه من 10 آلاف عام 1991 إلى حوالي 130 ألف عضو عام 2014. وبهذا يكون ثاني أكبر نادي في ألمانيا بعد ميونيخ من حيث عدد الأعضاء، ويطلق عليه اسم الأزرق الملكي.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
أوفياء رغم النتائج
نادي آينتراخت براونشفايغ حل ضيفا خفيفا على البوندسليغا الموسم الماضي وعاد سريعا إلى دوري الدرجة الثانية. ورغم نتائجه كانت جماهيره حاضرة في ملعبه الصغير الذي يتسع لحوالي 23 ألف متفرج.
-
جماهير البوندسليغا - قصص عشق ووفاء
عشق كولونيا
رغم غضب جماهير نادي كولونيا لتكرار هبوط فريقها من البوندسليغا، تبقى عاشقة له لأنه يمثل كولونيا التي يجري حبها في دمائهم. يقفون خلفه في كل مرة، وصعد مجددا للبوندسليغا 2014/2015.
الكاتب: صلاح شرارة