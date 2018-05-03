شرطي يطلق النار على مقيم بمقر للاجئين هدده بسكين

أطلق شرطي ألماني النار على أحد القاطنين بمقر للاجئين في منطقة باد هونيف، القريبة من بون في ولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربى ألمانيا وأصابه بجرح في ذراعه.

وقالت الشرطة في مدينة بون اليوم الجمعة إن الرجل السنغالي (30 عاما) نقل إلى المستشفى ولكنه ليس في حالة حرجة. وأضافت الشرطة أن الشرطي بصحبة زميل له كانا يرافقان صباح اليوم عددا من العاملين في مكتب الأجانب تمهيدا لترحيل السنغالي.

وذكرت الشرطة أنه خلال تواجدهم في مقر اللاجئين تطور الأمر إلى تهديد حين أخرج الرجل السنغالي سكينا كانت معه، ما أدى إلى قيام شرطي من الاثنين / كلاهما يبلغ 60 عاما بإطلاق النار على الرجل. وتولى الادعاء العام في بون والشرطة في كولونيا التحقيق في الحادث.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)