 شرطي يطلق النار على مقيم بمقر للاجئين هدده بسكين | أخبار | DW | 15.03.2019

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أخبار

شرطي يطلق النار على مقيم بمقر للاجئين هدده بسكين

في أحد نزل اللاجئين في منطقة قريبة من مدينة بون الألمانية أطلق شرطي النار على رجل من المفروض أن يتم ترحيله من ألمانيا. فيما يحقق الإدعاء العام بمدينة بون في مجريات الحادث.

Deutschland Polizeieinsatz im Flüchtlingsheim Ellwangen (picture-alliance/dpa/S. Puchner)

صورة أرشيفية

أطلق شرطي ألماني النار على أحد القاطنين بمقر للاجئين في منطقة باد هونيف، القريبة من بون في ولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربى ألمانيا وأصابه بجرح في ذراعه.

وقالت الشرطة في مدينة بون اليوم الجمعة إن الرجل السنغالي (30 عاما) نقل إلى المستشفى ولكنه ليس في حالة حرجة. وأضافت الشرطة أن الشرطي بصحبة زميل له كانا يرافقان صباح اليوم عددا من العاملين في مكتب الأجانب تمهيدا لترحيل السنغالي.

وذكرت الشرطة أنه خلال تواجدهم في مقر اللاجئين تطور الأمر إلى تهديد حين أخرج الرجل السنغالي سكينا كانت معه، ما أدى إلى قيام شرطي من الاثنين / كلاهما يبلغ 60 عاما بإطلاق النار على الرجل. وتولى الادعاء العام في بون والشرطة في كولونيا التحقيق في الحادث.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)

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