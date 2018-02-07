 شرطية ترضع طفلاً مهملاً في مشفى خلال مناوبتها | عالم المنوعات | DW | 21.08.2018

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منوعات

شرطية ترضع طفلاً مهملاً في مشفى خلال مناوبتها

أشعلت شرطية أرجنتينية مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، بعد نشر صورتها وهي ترضع طفلاً مهملاً في مشفى، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى الإشادة بهذه البادرة الإنسانية.

Krankenhaus Säugling (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

صورة رمزية

قبل أن تنتهي مناوبتها الليلية بقليل في مستشفى (ماريا لودوفيتسا) في بوينس آيرس، حيث تعمل كحارسة، سمعت الشُرطية الأرجنتينية سيلستي أيالا صوت بكاء طفل رضيع، لم تتمكن من تجاهله، فاندفعت لمساعدته وسط لا مبالاة العاملين هناك.

مختارات

حسرةُ عدم الإنجاب والرغبة في تذوق طعم الأمومة والأبوة تدفع الكثير من الأزواج إلى تبني طفل أو أكثر. لكن هذا الواجب الإنساني يفرض على المُتبني مراعاة احتياجات الطفل ليس فقط في طعامه وشرابه وملبسه، وإنما أيضا نفسيته. (29.06.2014)

قد تجد الأم المرضعة حرجا في تلبية رغبة رضيعها في إعطائه صدرها في الأماكن العامة، فتبحث عن مكان تتوارى فيه. وكان بابا الفاتيكان قد حث الأمهات على الرضاعة حتى داخل الكنيسة، لكن ما رأي الألمان بالرضاعة في الأماكن العامة؟ (21.01.2017)

طلبت الإذن من إدارة المشفى للسماح لها بحمل الصغير، الذي وصفه العاملون بـ“صاحب الرائحة الكريهة القذرة”. كان واضحاً أن الطفل يعاني من سوء التغذية والإهمال لانشغال الطاقم الطبي بكثرة الحالات المرضية في المستشفى. كان الطفل وفقاً لوسائل الإعلام الأرجنتينية، هو الطفل الأصغر من ستة أطفال لأم عازبة مجهدة. بحسب ما نشره موقع (شتيرن) الألماني.

Screenshot Facebook Marcos Heredia (Facebook/Marcos Heredia)

كأم، لم تكتف الشرطية أيالا بحمل الطفل فحسب، وإنما طلبت من الطاقم السماح لها بإرضاعه لتهدئته. وفعلاً بمجرد أن قامت بإرضاعه انقطع بكاء الصغير. وقالت الشرطية: "لقد لاحظت أنه كان جائعاً، فقد كان يضع يده في فمه، لذا طلبت أن أحتضنه وأرضعه".

أعجب أحد زملائها بهذا العمل الإنساني فالتقط صورة لها ونشرها عبر موقع فيس بوك، حيث حصلت على أكثر من 111 ألف مشاركة، وآلاف التعليقات.

وقال في المنشور: "أريد أن يرى الجميع هذه اللفتة العظيمة المليئة بالحب، التي قدمتها لهذا الطفل دون معرفتك به. لم تتردي للحظة بمساعدته، كما لو أنك كنت والدته.. ولم تهتمي لوصفه بالقذر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نائب رئيس الهيئة التشريعية في بوينس آيرس دعا أيالا إلى اجتماع، حيث تم ترقيتها إلى رتبة رقيب.

كما أشادت فرقة الإطفاء، حيث تعمل الشرطية كمتطوعة، بفعلها عبر منشور على موقع الفيسبوك.

ر.ض

  • Babyhand und zwei Armbänder in jeweils rosa und blau mit den Namen Mia und Ben (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    اختيار اسم لطفلك هو كاختيار الوشم - ولكن لشخص آخر. في حين يعتبر بعض الآباء أن الاسم يعبر عن هويتهم، إلا أن الطفل من سيتحمل اختيار والديه لاحقاً. على كل حال، ينصح بعدم انتقاد اختيار الوالدين الشابين. في عام 2017، كان اسمي ماري وماكسيميليان أشهر أسماء الأطفال في ألمانيا.

  • Mehrere Mütter stillen ihre Kinder auf dem Boden sitzend in der Öffentlichkeit (Foto: picture alliance/empics/N. Ansell)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    على الرغم من أن الكثير من الأمهات الألمانيات لا يرضعن، فإن الرضاعة الطبيعية تنتشر على نطاق واسع في هذا البلد. بشكل عام يتقبل معظم الناس الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. غير أنه لا يوجد قانون يمنح الأمهات حق القيام بذلك. لذلك تحظره بعض المقاهي بناء على طلب بعض الضيوف – بينما يسمح به البعض الآخر.

  • Eine Frau stillt ihr Baby in einem Sonnenblumenfeld (Foto: Colourbox/yarruta)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    مدة الرضاعة الطبيعية هي موضوع آخر يناقشه الآباء الألمان. نساء قلة يرضعن أطفالهن حتى سن الثالثة. وتعتبر بعض الأمهات أن حليب الأم هو الغذاء المثالي الذي يجب أن يستمر لأطول فترة ممكنة.

  • Kleine Kinder beim Essen in einer Krippe (Foto: picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    سؤال آخر مهم يشغل الأهالي العاملين: إلى أي روضة أطفال يجب أن يرسل الطفل في المستقبل؟ وبينما يفرح البعض عند وصول أطفالهم إلى روضة الأطفال، ينشغل آباء آخرون باختيار المدرسة المناسبة.

  • Ein Baby wird mit einer Spritze in den Oberarm geimpft (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن معدل التطعيم في ألمانيا 96 في المئة. في حين كان في بعض الدراسات الألمانية أقل من ذلك. والحقيقة أن التطعيم يثير جدلاً كبيراً بين الآباء والأمهات في هذا البلد، حيث يؤيده البعض، بينما يرفضه آخرون.

  • Ein weinendes Baby in Naheinstellung (Foto: CC/Roxeteer)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    جميع الآباء والأمهات اختبروا استيقاظ الطفل صارخاً ليلاً، وحرمانهم من النوم. غير أن الجدل هنا حول ما يجب فعله. إذ يرى بعض الآباء أهمية ترك الطفل يبكي حتى يتعلم النوم بنفسه (أسلوب فيربر)، في حين يعارض آخرون هذا الأمر ويجدونه مضراً لصحة الطفل.

  • Eine schlafende Mutter und ihr daneben liegendes schlafendes Baby (Foto: imago/imagebroker)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    الآباء الذين يعارضون التدريب على النوم، مثل أسلوب فيربر، يؤيدون غالباً أسلوب "رعاية الأبوة والأمومة"، وهي فلسفة تربوية للطبيب الأمريكي وليام سيرز تعتمد على احتياجات الطفل. تقوم على حمل الطفل والنوم إلى جانبه. والسؤال الأكثر إثارة للجدل هنا، هل ينام الطفل في سرير والديه، أم في سرير خاص؟

  • Eine Frau sortiert einen Stapel Windeln (Foto: picture alliance/dpa Themendienst)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    يناقش الوالدان في ألمانيا أيضاً نوع الحفاضات التي يجب استخدامها للطفل. إذ يستخدم بعضهم الحفاضات القماشية، والتي يمكن غسلها واستخدامها مجدداً، في حين يفضل كثيرون استخدام الحفاضات الصناعية ذات الاستخدام لمرة واحدة.

  • Ein blauer Löffel in Nahaufnahme mit einer Portion Babybrei (Foto: Fotolia/victoria p)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وبالنسبة للغذاء، يحرص الآباء والأمهات المثاليون على طهي طعام أطفالهم بأنفسهم، وتقديمه مع أدوات مائدة مصنوعة من البلاستيك المعالج ومخصصة للأطفال.

  • Ein Mädchen sitzt vor dem Fernseher (Foto: picture-alliance/dpa)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    هناك الكثير من التطبيقات وبرامج التلفزيون، والكثير من ألعاب التكنولوجيا سواء على الهاتف الذكي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وما يزال النقاش قائماً عما إذا كان استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا صحياً أم لا في العائلات الألمانية. وكما كشف معظم الآباء بأنهم يستمتعون بالدقائق المجانية التي تمنحها لهم الألعاب الإلكترونية.

  • Ein Kleinkind hält eine Bonboniere mit Süßigkeiten in den Händen (Foto: picture alliance/Bildagentur-online)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    ومن المؤشرات الأخرى على مدى جدية الآباء والأمهات في ألمانيا هو السن الذي يقدمون فيه الحلوى لأول مرة إلى طفلهم - الأطفال الأكبر سناً يتناولون الآيس كريم كل يوم تقريباً في الصيف. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.


 

مختارات

رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

ما هو العمر المناسب لتقديم الحلوى للطفل؟ هل يجب أن يأخذ التطعيم؟ وإلى أي روضة سيُرسل؟ يجب على الوالدين اتخاذ قرارات عدة متعلقة بتربية أطفالهم. نستعرض هنا المواضيع الأكثر جدلاً في المجتمع الألماني حول رعاية الأطفال. (23.06.2018)  

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