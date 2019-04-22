شرطية ألمانية خارقة.. سحبت شاحنة بوزن 18 طناً لمسافة 20 متراً

من ينظر إلى ساندرا برادلي (30 عاماً) لا يخطئ: إنها أقوى شرطية في ألمانيا. وحازت ساندرا مطلع الأسبوع على لقب "أقوى امرأة في ألمانيا" مجدداً بعد تحقيقها الرقم القياسي في رفع الأثقال، إذ تمكنت من رفع 240 كلغ. وبلغت مكافأة الفوز باللقب في المسابقة التي نظمها أحد البرامج التلفزيونية، 25 ألف يورو.

عن ذلك تقول ساندرا لصحيفة "بيلد" الألمانية: "من الصعب الفوز علي بقوة العضلات". وتنحدر ساندرا من جنوب ألمانيا ولكن من هي المرأة الخارقة من جنوب ألمانيا ، حيث يرتجف الأشرار خوفهاً منها وهي الممثلة للقانون.

تتركز المهام التي تضطلع بها الشابة الألمانية داخل سلك الشرطة الألمانية في تدريب قوات مكافحة الشغب بمدينة نورنبيرغ الألمانية. ورغم عملها المرهق، إلا أنها تستغل عطلات نهاية الأسبوع لخوض المنافسات القوية. وحول طبيعة تعامل متدربيها في أكاديمية الشرطة تقول ساندرا للصحيفة الألمانية: "لم يرغب أي شخص بمقارنة قوة عضلاتي بعضلاته. يتجنب متدربيّ مواجهتي، لكن ردود أفعالهم إيجابية في الغالب على تماريني الرياضية. فيقصدوني للحصول على النصائح التدريبية".

ومن أجل البقاء على عضلاتها قوية في المنافسات الرياضية فإن الشرطية الألمانية تتمرن إلى 25 ساعة أسبوعياً. وكانت ساندرا قد فازت عام 2018 في بطولة "أرنولد سبورت فيستفال" بأوهايو الأمريكية بلقب ثالث أقوى امرأة في العالم وأقوى امرأة في ألمانيا.

لكن هدفها "يبقى تحقيق لقب أقوى امرأة في العالم"، كما تقول للصحيفة الألمانية. وهو ما تعكف على تحقيقه من خلال الكثير من التمارين وخوض غمار المنافسات، فقد تمكنت من سحب شاحنة بوزن 18 طناً لمسافة 20 متراً، كما نجحت في رفع صخوراً يبلغ وزنها نحو 140 كلغ.

بيد أن طريقها نحو النجومية وتحقيق الألقاب المتوالية لم يكن سهلاً، فقد كان محفوفاً بالتعب والعرق والمصاعب، فقد عانت في ربيعها السادس عشر من اضطراب غذائي وفقدان الشهية العصبي. تتذكر ساندرا هذه الأيام وتقول للصحيفة الألمانية: "قبل نحو 13 عاماً بدأت التمرين للنجاح في اختبارات القبول في صفوف الشرطة الألمانية. كان من الرائع الشعور بأن جسمي يزداد قوة من يوم إلى آخر".

وتضيف الشرطية الألمانية بالقول: "بمحض الصدفة دُعيت إلى مسابقة لاستعراض القوة البدنية التي طالما كنت معجبة بها وأنا أشاهدها طفلة في التلفاز. فطغت عليّ الرغبة في أن أصبح قوية مثلهم".

لكن على الصعيد المهني فإن قوة ساندرا البدنية وعضلاتها تساعدها في تطبيق القانون، وتقول عن ذلك: "لم يسبق لأي شخص مهاجمتي أو التعرض لي، إذ يمكن للمرء أن يرى بسهولة أن جسمي ليس بالضئيل".

ع.غ.ع.ج.م