شرطة نيويورك تداهم حرم جامعة كولومبيا وتعتقل عشرات الطلاب

اقتحمت شرطة نيويورك حرم جامعة كولومبيا بعدما تلقت طلبا بهذا الشأن من قبل إدارة الجامعة. ويعتصم عدد من الطلاب في الجامعة منذ أيام للتعبير عن تأييدهم للفلسطينيين ورفضا لسياسة إسرائيل هناك ودعم الولايات المتحدة لها.

داهمت شرطة نيويورك مساء الثلاثاء (31 مايو/ أيار 2024) جامعة كولومبيا، مركز التعبئة الطالبية المؤيّدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، لإخلاء مبنى احتلّه هؤلاء المحتجّون منذ ليل الإثنين. وبحسب وسائل أعلام أميركية فقد أخلت الشرطة جميع المتظاهرين من الحرم الجامعي.

ودخل عناصر الشرطة بخوذاتهم وسائر معدات مكافحة الشغب إلى الحرم الجامعي تؤازهم آلية مزوّدة سلّماً تسلّقوه للوصول إلى إحدى نوافذ مبنى "قاعة هاملتون" الذي تحصّن فيه منذ ليل الإثنين المحتجون.

كما شوهد عناصر الشرطة وهم يقتادون عشرات الأشخاص إلى حافلات الشرطة لتوقيفهم. واعتمر عدد من هؤلاء المحتجين الكوفية. وجرت هذه المداهمة بناء على طلب إدارة الجامعة وبينما كانت حشود تهتف خارج الحركة الجامعي "فلسطين حرة!".

تصاعد التوتر بين الطلاب والشرطة في جامعات أميركية وسط تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وعلى حسابهم في تطبيق إنستغرام، ندّد المتظاهرون بـ"اقتحام" الشرطة للحرم الجامعي لإخراجهم من "قاعة هاملتون"، التي أطلقوا عليها اسم "قاعة هند" تكريماً لطفلة فلسطينية قضت في غزة وهي لم تزل في السادسة من عمرها. وقبل ذلك، قالت رئيسة الجامعة مينوش شفيق في رسالة نُشرت ليل الثلاثاء إنّها طلبت من شرطة نيويورك فضّ اعتصام الطلاب وتفكيك خيامهم وإجلائهم من المبنى الذي احتلوه، مشيرة إلى أنّها طلبت أيضاً من الشرطة الإبقاء على انتشارها الأمني داخل الحرم الجامعي "حتى 17 أيار/ مايو على الأقلّ". وشدّدت رئيسة الجامعة على أنّ "أحداث الليلة الماضية في الحرم الجامعي لم تمنحنا أيّ خيار".

ويقع الحرم الجامعي الضخم لهذه المؤسسة التعليمية الكبيرة شمالي حيّ مانهاتن في وسط مدينة نيويورك. وقد أصبحت جامعة كولومبيا المرموقة مركز الحراك الطلابي المناصر للقضية الفلسطينية والمناهض للحرب في غزة.

وخلال الأسبوعين الماضيين امتدّت الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات تتوزّع في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، من كاليفورنيا غرباً (جامعة كاليفورنيا-لوس أنجليس، جامعة جنوب كاليفورنيا...) إلى الولايات الشمالية الشرقية ( كولومبيا، ييل، هارفارد، يوبين) مروراً بالولايات الوسطى والجنوبية مثل تكساس وأريزونا.

وأعادت هذه الاحتجاجات إلى الأذهان ذكرى التظاهرات التي عمّت الولايات المتّحدة في نهاية ستينيات القرن الماضي تنديداً بحرب فيتنام. ودخل عشرات بل مئات من عناصر الشرطة الحرم الجامعي، مزوّدين بمعدات مكافحة الشغب. وآزرت العناصر في هذه المهمة آلية عسكرية مزوّدة بمدفع ماء.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / رويترز)