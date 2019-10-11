 شرطة مانشستر تعتبر حادث الطعن في مركز تسوق عملا إرهابيا | أخبار | DW | 11.10.2019

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أخبار

شرطة مانشستر تعتبر حادث الطعن في مركز تسوق عملا إرهابيا

تنطلق الشرطة البريطانية في تعاملها مع هجوم الطعن بسكين في مركز تسوق في مانشستر اسفر عن جرح أربعة اشخاص من اعتداء إرهابي، حيث تم اعتقال رجل في الأربعين من عمره بشبهة التورط في عمل إرهابي، حسب مصادر الشرطة.

Messerangriff in Manchester - mehrere Verletzte (picture-alliance/AP Photo/J. Goodman)

قال المحققون في حادث الطعن، الذي وقع في مركز تسوق في مانشستر، إنهم ينطلقون في التعامل مع الحادث من خلفية إرهابية، حيث تم اعتقال رجل في الأربعين من عمره بشبهة التورط في اعتداء إرهابي. وكانت تقارير تحدثت ظهر اليوم الجمعة عن حادث طعن بسكين في مركز آرنديل التجاري وسط مانشستر.

مختارات

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في هجوم شنه رجل مسلح بسكين في محطة قطارات مانشستر فيكتوريا في ليلة رأس السنة وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع واقعة الطعن على أنها عمل إرهابي. (01.01.2019)

دعت عدد من التمثيليات الإسلامية في ألمانيا للمشاركة في تظاهرة ضد الإرهاب الإسلاماوي في مدينة كولونيا وذلك على خلفية الهجمات الإرهابية التي استهدفت بريطانيا في كل من لندن ومانشستر. (12.06.2017)

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في الأربعينيات من عمره في موقع الحادث للاشتباه في قيامه باعتداء خطير. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد الشرطة يستخدمون مسدسا صاعقا خلال القبض على الرجل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "أصابني حادث مانشستر بالصدمة، قلبي مع المصابين وكل من تضرروا".
وكانت المدينة قد شهدت أدمى هجوم نفذه متشددون في بريطانيا في السنوات الأخيرة عندما قتل مهاجم انتحاري 22 شخصا في مايو/أيار 2017 في نهاية حفل للمغنية أريانا جراندي في مانشستر أرينا في موقع ليس ببعيد عن مركز آرنديل.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)

  • Großbritannien Polizeieinsatz nach Explosion in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    أكدت الشرطة البريطانية سقوط 19 قتيلاً ونحو 50 جريحاً في انفجار هز قاعة للحفلات في مانشستر.

  • Großbritannien Polizeieinsatz nach Explosion in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    قال مسؤولان أمريكيان فضلا عدم الكشف عن اسميهما إن الدلائل الأولية تشير إلى أن انتحاريا هو من قام بالتفجير.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    وبينما كان الكثيرون يعتقدون أن الانفجار وقع داخل قاعة الحفلات، أعلنت إدارة "مانشستر أرينا" المشرفة على القاعة، أن الانفجار وقع خارج القاعة لدى مغادرة الحضور.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    قاعة "مانشستر أرينا" التي استهدفها الانفجار تعد أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا وافتتحت في 1995 وتبلغ طاقتها الاستيعابية 21 ألف شخص، حسب معلومات رسمية. وتستضيف القاعة حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    الشرطة البريطانية قالت إنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره "حادثا إرهابيا".

  • London Premierministerin Theresa May vor 10 Downing Street (Reuters/N. Hall)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاعتداء. وقالت ماي "نعمل على كشف كل تفاصيل (الحادث) الذي يجري التعامل معه على أنه اعتداء إرهابي مروّع"، مبدية تعاطفها مع عائلات الضحايا.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    بعد الحادث تم إخلاء محطة قطارات فيكتوريا القريبة من موقع الانفحار وتم إلغاء رحلات جميع القطارات، كما أغلقت الشرطة جميع الطرق المؤدية إلى الموقع وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة. الكاتب: خ.س


مختارات

بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

هز انفجار صالة "مانشستر أرينا" خلال حفل للمغنية الأميركية أريانا غراندي. وأكدت الشرطة سقوط 19 قتيلاً ونحو 50 جريحاً وأنها تتعامل مع الحادث على أنه عمل إرهابي. (23.05.2017)  

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Großbritanien | Manchester Victoria Railway Station

شرطة مانشستر تعتبر حادثة الطعن عملا إرهابيا 01.01.2019

تحقق شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية في هجوم شنه رجل مسلح بسكين في محطة قطارات مانشستر فيكتوريا في ليلة رأس السنة وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، وأكدت الشرطة أنها تتعامل مع واقعة الطعن على أنها عمل إرهابي.

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