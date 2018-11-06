شرطة مانشستر تعتبر حادثة الطعن عملا إرهابيا

أكدت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء (الأول من يناير/ كانون الثاني 2019) أنها تتعامل مع هجوم أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص طعنا في محطة قطارات فيكتوريا بمدينة مانشستر على أنه عمل إرهابي وتفتش مكانا في منطقة تشيتام هيل بالمدينة. وكانت الشرطة قالت في وقت سابق اليوم إن خبراء في مجال مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق. وقال قائد للشرطة يدعى إيان هوبكينز للصحفيين "نتعامل مع هذا في إطار تحقيق بشأن الإرهاب".

وقال شاهد كان في المحطة، وهو معد برامج بهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إن الرجل كان يحمل سكينا كبيرا وكان يتحدث عن "تفجيرات في دول أخرى". وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على المشتبه به "في غضون دقائق" وأنها تستجوبه. وقال مساعد رئيس شرطة مانشستر روب بوتس إن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق، وإن عناصر الشرطة "متيقّظون".

وأصيبت امرأة في الوجه والبطن، فيما أصيب الرجل في بطنه. أمّا الجريح الثالث فهو عنصر في الشرطة البريطانية وأُصيب في كتفه. وقد تم نقل المصابَين المدنيين، وهما في الخمسينات من العمر، إلى المستشفى. وقالت السُلطات إنّ جروحهما بالغة لكنّهما ليسا في خطر. وحصلت عملية الطعن مساء أمس بينما كان العديد من سكان مانشستر في الشوارع يشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد.

وذكرت الشرطة أنها ستكثف وجودها بالمدينة التي تسبب فيها هجوم تفجيري انتحاري في مايو/ أيار 2017 في مقتل 22 شخصا أثناء خروجهم من حفل للمغنية أريانا غراندي. وقال شاهد العيان المعد في إذاعة (بي.بي.سي 5 لايف)، "سمعت الرجل يقول: ما دمتم تواصلون قصف هذه الدول فسيظل هذا يحدث". وأضاف "كان هذا مروعا جدا جدا".

وبريطانيا حاليا في ثاني أعلى مستوى للتهديد، ويقول المسؤولون الأمنيون إنهم يواجهون مستويات غير مسبوقة من العمل اللازم للتصدي لأعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" وكذلك اليمينيين المتطرفين بعد أن شهد العام الماضي أربع هجمات كبرى.

ع.أ.ج/ أ ح (رويترز، أ ف ب)