شرطة مانشستر تصنف حادث الطعن في مركز تسوق كعمل إرهابي

قال المحققون في حادث الطعن، الذي وقع في مركز تسوق في مانشستر، إنهم ينطلقون في التعامل مع الحادث من خلفية إرهابية، حيث تم اعتقال رجل في الأربعين من عمره بشبهة التورط في اعتداء إرهابي. وكانت تقارير تحدثت ظهر اليوم الجمعة عن حادث طعن بسكين في مركز آرنديل التجاري وسط مانشستر.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل في الأربعينيات من عمره في موقع الحادث للاشتباه في قيامه باعتداء خطير. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أفراد الشرطة يستخدمون مسدسا صاعقا خلال القبض على الرجل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على تويتر "أصابني حادث مانشستر بالصدمة، قلبي مع المصابين وكل من تضرروا".

وكانت المدينة قد شهدت أدمى هجوم نفذه متشددون في بريطانيا في السنوات الأخيرة عندما قتل مهاجم انتحاري 22 شخصا في مايو/أيار 2017 في نهاية حفل للمغنية أريانا جراندي في مانشستر أرينا في موقع ليس ببعيد عن مركز آرنديل.

ح.ع.ح/ف.ي (د.ب.أ)