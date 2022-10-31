شرطة كوريا الجنوبية تعترف بأنّ الاستجابة كانت "كانت غير كافية"

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
شرطة كوريا الجنوبية تعتذر عن فشلها في منع ازدحام الجماهير في عيد الهالوين في سيول والذي خلف أكثر من 150 قتيلا
قال مسؤول إن عدد القتلى المسجلين في حادث تدافع في منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية سول ارتفع إلى 149وأصيب حوالى 150 آخرين. وسقط عدد كبير من الأشخاص في زقاق ضيق خلال فعاليات للاحتفال بالهالوين.
بعد مخاوف حول مصير الرياضية الإيرانية ركابي إثر مشاركتها بدون حجاب في مسابقة أقيمت في كوريا الجنوبية، وصلت المتسابقة إلى طهران مؤكدة أن تصرفها كان غير مقصود، ومن غير المؤكد إن تم اجبار المتسابقة على هذه التصريحات.
ما بين 15 إلى 17 من الشهر الجاري كان مقررا على حلبة نوربورغرينغ الشهيرة، سباق العربات من وزن خمسة أطنان، لكن الفيضانات غيّرت وبسرعة سيولها البرنامج وتحولت الحلبة إلى مركز مساعدة.
مساعدات فورية تعهدت بها الحكومة الألمانية لضحايا الفيضانات الهائلة التي ضربت ولا زالت تعصف بألمانيا مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. وميركل في زيارة تفقدية لأكثر المناطق تضررا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول