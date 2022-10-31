 شرطة كوريا الجنوبية تعترف بأنّ الاستجابة كانت ″كانت غير كافية″ | DW الأخبار | DW | 02.11.2022

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شرطة كوريا الجنوبية تعترف بأنّ الاستجابة كانت "كانت غير كافية"

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