شرطة تكساس تنعي الضابط السيخي المقتول

تجمع العشرات في مقاطعة هاريس بولاية تكساس لتشييع جثمان سانديب داليوال، وهو أول ضابط سيخي يتولى منصب نائب رئيس شرطة مقاطعة في ولاية تكساس الأمريكية.
ولقي سانديب داليوال مصرعه، أثناء عمله. وأظهرت لقطات كاميرا، سانديب داليوال وهو يُجري محادثة مع سائق، ثم توجه نحو سيارته. ونقلت صحيفة غارديان عن "هيوستن كرونيكل"، أكبر صحف ولاية تكساس، أن السائق فتح بابه وركض وراء داليوال وأطلق النار عليه.
وأقيمت اليوم دقيقة صمت حدادا على وفاته في مباراة هيوستن تكساس لكرة القدم ضد كارولينا بانثرز.
وكتب إد جونزاليس، رئيس مقاطعة هاريس، في تغريدة على موقع تويتر: "من المحزن أن أشارككم أننا فقدنا واحدا منا، "و أضاف أنه "لا توجد كلمات كافية للتعبير عن حزننا.".
من جهته قال بوبي سينغ، مسؤول بطائفة السيخ بالولايات المتحدة الأمريكية "لقد كان سانديب رائدًا في المجتمع السيخي الأمريكي".
كما وصف عمدة مدينة هيوستن، سيلفستر تيرنر، داليوال بأنه "ضابط جريء ورائد في أعين مقاطعتنا ودولتنا وأمتنا". كما نعى السناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، داليول وقال إن الولاية "تحزن على بطل".
يُذكر أن سانديب سينغ داليوال ( 42 عاما) كان قد انضم لقسم الشرطة في دائرة هيوستن بمقاطعة هاريس قبل 10 سنوات، وتمت ترقيته إلى نائب عمدة الشرطة في مقاطعة هاريس في عام 2015.
أ.د.و/هـ.د
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الكاتب: ميدراغ زوريتش/ شمس العياري