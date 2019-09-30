 شرطة تكساس تنعي الضابط السيخي المقتول | عالم المنوعات | DW | 30.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

شرطة تكساس تنعي الضابط السيخي المقتول

ولاية تكساس الأمريكية تنعي ضابط شرطة من الطائفة السيخية لقي حتفه عند قيامه بوظيفته. وكان سانديب سينغ داليوال أول ضابط سيخي يتولى منصب نائب رئيس شرطة مقاطعة في ولاية تكساس الأمريكية.

USA | Polizist Sandeep Dhaliwal mit bei Gedenkveranstaltung für Darren Goforth (picture-alliance/AP Photo/J. Shapley)

تجمع العشرات في مقاطعة هاريس بولاية تكساس لتشييع جثمان سانديب داليوال، وهو أول ضابط سيخي يتولى منصب نائب رئيس شرطة مقاطعة في ولاية تكساس الأمريكية.

ولقي سانديب داليوال مصرعه، أثناء عمله. وأظهرت لقطات كاميرا، سانديب داليوال وهو يُجري محادثة مع سائق، ثم توجه نحو سيارته. ونقلت صحيفة غارديان عن "هيوستن كرونيكل"، أكبر صحف ولاية تكساس، أن السائق فتح بابه وركض وراء داليوال وأطلق النار عليه.

وأقيمت اليوم دقيقة صمت حدادا على وفاته في مباراة هيوستن تكساس لكرة القدم ضد كارولينا بانثرز.

وكتب إد جونزاليس، رئيس مقاطعة هاريس، في تغريدة على موقع تويتر: "من المحزن أن أشارككم أننا فقدنا واحدا منا، "و أضاف أنه "لا توجد كلمات كافية للتعبير عن حزننا.".

من جهته قال بوبي سينغ، مسؤول بطائفة السيخ بالولايات المتحدة الأمريكية "لقد كان سانديب رائدًا في المجتمع السيخي الأمريكي".

كما وصف عمدة مدينة هيوستن، سيلفستر تيرنر، داليوال بأنه "ضابط جريء ورائد في أعين مقاطعتنا ودولتنا وأمتنا".  كما نعى السناتور عن ولاية تكساس، تيد كروز، داليول وقال إن الولاية "تحزن على بطل".

يُذكر أن سانديب سينغ داليوال ( 42 عاما) كان قد انضم  لقسم الشرطة في دائرة هيوستن بمقاطعة هاريس قبل 10 سنوات، وتمت  ترقيته إلى نائب عمدة الشرطة في مقاطعة هاريس في عام  2015.

أ.د.و/هـ.د

  • default

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    في بلد الحرية والديمقراطية لازالت العنصرية تشكل واقعا مرا للكثير من أصحاب البشرة السوداء. مقتل الشاب براون أذكى هذا الشعور لدى الكثير من السود.

  • default

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    أشرطة علقها سكان فرغسون للتذكير بمصير براون الذي أرداه شرطي قتيلا. البعض يقول إن الشرطي أطلق النار لأنه شعر بالخطر والبعض الآخر يرجع ذلك إلى لون مايكل

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    هنا في هذا المكان في مدينة فرغسون بولاية ميسوري الأمريكية وفي 9 من أغسطس/آب قتل الشاب الأمريكي الأسود مايكل براون (18 عاما) برصاص الشرطي دارن ولسون.

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    مقتل براون أثار موجة من السخط والاحتجاجات العنيفة في فرغسون وخاصة من قبل السود، حيث أحرق مطعم ومحطة بنزين بعد أن أضرم فيها محتجون النار

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    شارع ويست فلوريسان شكل مسرحا لأغلبية المظاهرات الاحتجاجية في مدينة فرغسون التي لا يتجاوز عدد سكانها 22 ألفا، 70 بالمائة منهم من ذوي البشرة السوداء.

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    في أحياء مدينة سان لويس وضواحيها، وعلى الرغم من أن أغلبية سكانها من السود، لا يرى الزائر أي صورة للرئيس الأسود أوباما. يبدو أن للناس هنا قدوة أخرى!

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    فرغسون تتأهب تحسبا لاحتجاجات جديدة. المظاهرات التي شهدتها المدينة الواقعة بالقرب من مدينة سان لويس تسببت في خسائر كبيرة للحرفيين وأصحاب الأعمال.

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    مبادرة "أحب فرغسون" ترى النور في خضم الأحداث التي شهدتها المدينة الصيف الماضي، حتى لا تتحول المدينة في عيون الصحافة العالمية إلى مدينة شغب واحتجاجات.

  • USA Bildergalerie Ferguson die Stadt wo Michael Brown erschossen wurde

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    مبادرة "أحب فرغسون" لجمع مساعدات خصصت لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من الاحتجاجات، وقد جمع حتى الآن أكثر من 15 ألف دولار وزعت على الشركات المحلية

  • default

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    البعض يقول إن وصول سياسي أسود إلى سدة الحكم في أمريكا لم يغير كثيرا من واقع أبناء جلدته في بلد يفتخر بتعدديته الثقافية والعرقية والدينية

  • Martin Luther King I have a dream Rede USA Washington D.C. 1963

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    الكثير من السود الأمريكان يتذكرون مقولة مارتن لوثر كينغ "أحلم بأن يعيش أولادي يوما ما في وطن لا يحكم فيه عليهم بلون بشرتهم وإنما بمحتوى عقولهم!"

  • USA Proteste in Ferguson 19.08.2014

    أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

    الأكيد أن وضع السود الأمريكيين قد تحسن كثيرا بفضل كفاح نشطاء مثل مارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس بيد أن الطريق نحو مجتمع خال من العنصرية لا يزال طويلا!

    الكاتب: ميدراغ زوريتش/ شمس العياري


مختارات

20 قتيلا في إطلاق نار بمدينة إل باسو والكشف عن هوية الجاني  

تكساس: خمسة قتلى و21 مصابا في إطلاق نار عشوائي  

هارفارد في قفص الاتهام.. بسبب التمييز ضد الآسيويين!  

أحداث فرغسون - وصمة عار أم هزة للمجتمع الأمريكي؟

حادثة مقتل الشاب الأسود مايكل بروان لاتزال حاضرة في أذهان الكثير من الأمريكيين وخاصة السود منهم، حيث يعتبرها البعض شاهدة على واقع مر: هو العنصرية. (24.11.2014)  

إعلان
Themenbild Facebook

 