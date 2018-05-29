شرطة برلين توقف موكب عرس بسبب إطلاق النار

ذكرت شرطة برلين أنها قامت بإيقاف موكب سيارات كان يحتفل بمراسم زفاف في منطقة وسط برلين Berlin-Mitte وتم إجراء تحقيق جنائي بسبب تعريض حركة المرور على الطرق للخطر. وذكرت الشرطة صباح الأربعاء( 27 حزيران/ يونيو) أن هناك أيضا شكوى عامة لأطلاق النار خلال سير الموكب.
ووفقا لراديو برلين RBB فقد أوقفت الشرطة في الساعة 7:15 مساء يوم الثلاثاء موكب عرس مكون من حوالي 12 سيارة وذلك بعد ارتكاب السائقين العديد من المخالفات. ووفقا لشهود عيان فقد قامت السيارات بالاقتراب أكثر من مرة من المشاة على الرصيف في منطقة بوتسدامر بلاتس Potsdamer Platz ما تسبب في ذعر المارة.
من جهته ذكر موقع صحيفة بيلد الألمانية أن شرطية مرور قامت بإيقاف السيارات للتحقيق إلا أن سلوك المشاركين اتسم بالعدائية، ما دفع الشرطية إلى طلب تعزيزات.
وبالرغم من شرح المشاركين للشرطة أنهم يحتفلون بمراسم زفاف إلا أن الشرطة أصرت على تفتيش السيارات. وبحسب الشرطة فقد وجدت العديد من المتعلقات التي لا تستخدم في الاحتفال بالأعراس مثل مضارب بيسبول وبخاخ غاز الفلفل ومتعلقات أخرى إلا أنه لم يعثر على سلاح ناري بالرغم من تأكيدات شهود عيان بسماعهم لإطلاق الرصاص.
ووفقا للشرطة فإن حركة المرور تضررت من جراء ذلك، كما تم إغلاق شارع لايبتسغ Leipziger Straك لأكثر من ساعة ما أدى إلى تحويلات مرورية للسيارات والحافلات.
ووفقا لصحيفة بيلد فإن شرطة برلين رصدت الأسبوع الماضي أيضا إطلاق رصاص ضمن مراسم الاحتفال بالزفاف في منطقة كرويتس بيرغ Kreuzberg ووجدت الشرطة في حينها مسدسين.
ع.أ.ج/ع.ج.م (DW)
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
أغلبية المغاربة يفضلون الظهور بملابسهم التقليدية في حفلات الزفاف، على غرار الملك محمد السادس الذي ارتدى جلبابا مغربيا (جلابة) فيما ارتدت زوجته لالّة سلمى القفطان المغربي.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
رغم أن تونس تعد من أكثر الدول تأثرا بأوروبا، إلا أن التونسيين يعتبرون من أكثر العرب تشبثا بتقاليدهم في إقامة حفلات الزفاف: لباس العروس التقليدي (فوطة وبلوزة مع طرحة مطرزة) يبقى عنصرا أساسيا في حفلات الزواج.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
يحرص الليبيون أيضا على إقامة حفلات زفاف كما قام بها أجدادهم من قبل، من خلال ارتداء أزيائهم التقليدية، وتزيين المرأة بالكثير من الحلي من الذهب.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
البعض اختار الجمع بين النمطين الأوروبي والتقليدي في اختياره لملابس حفل الزفاف، على غرار هذين العروسين من الأردن، حيث يرتدي كل منهما العباءة التقليدية والكوفية على طريقته.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
وإن فضل أغلبية الفلسطينيين ارتداء الملابس الأوروبية المتمثلة في الفستان الأبيض والبدلة، إلا أنهم يختلفون عن بقية العرب بعدم نسيان قضيتهم: فبدل باقة الورود التي تحملها العروس عادة، ها هي تحمل رمزا من الرموز الوطنية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
هذا الزي التقليدي، الذي يطلق عليه اسم "القنبع"، هو زي العروس الصنعانية في اليمن. وهو لباس يجمع بين الألوان الزاهية، كالذهبي والوردي والأحمر، والزينة بجنيهات ذهبية أو فضية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
ومثلما تتنوع أزياء العرسان من بلد لآخر تختلف أيضا العادات والقوانين التي تنظم عملية عقد القران. ففيما يكفي الزواج الديني في بعض البلدان، تشترط دول أخرى أن يعقد الزواج أمام الموظف الحكومي المختص بالشؤون المدنية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
وتختلف أيضا العادات المعمول بها في اختيار خاتم الخطوبة أو دبلة الزواج. ففيما يكفي خاتم مرصع بحجر من الألماس في أفضل الأحيان لإسعاد عروس في بلد عربي ما...
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
... تعرف بلدان عربية أخرى ولعا بالمجوهرات، حيث يتعين على العريس جلب الكثير من الحلي وخاصة الذهب، حتى يحظى بموافقة أهل العروس على تزويجهم ابنتهم!
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
ومن العادات المنتشرة في كل الدول العربية تزيين يد العروس بالحناء في يوم زفافها أو قبله بيوم أو يومين. لكنها عادة آخذة في التراجع، كون الحناء تبقى لأسابيع طويلة قبل أن يبهت لونها وتختفي نهائيا.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
الموسيقى والرقص أمران لا يغيبان عن أي حفل زفاف. وتختلف الأذواق فيما يتعلق بنوع الموسيقى والأغاني من بلد لآخر. في الصورة فرقة موسيقية تقليدية في مدينة فاس المغربية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
وفي بعض الدول، على غرار مصر، يتم تكليف راقصة تحترف هذه المهنة لإحياء حفل الزفاف وإمتاع العريسين والمدعوين!
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
الكعك أو "التورتة" هي في الواقع من العادات الأوروبية والتي وجدت طريقها إلى حفلات الزفاف في الدول العربية. حيث تعد عملية مسك العريسين للسكين بشكل مشترك لقطع الكعك خلال حفل الزفاف من الطقوس الأساسية في عدة دول عربية.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
أما فيما يتعلق بالطعام الذي يتم إعداده للمدعووين، فيختلف من بلد لآخر ومن مدينة لأخرى. في عدة مناطق في المنطقة المغاربية (تونس، الجزائر والمغرب) يعد الكسكسي من الوجبات الأساسية لحفلات الزفاف.
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فرحة العمر - عادات العرب في الاحتفال بالزواج
كذلك الحلويات الشرقية على غرار البقلاوة تعد في بعض البلدان، مثل دول بلاد الشام وأيضا تونس، من الأطعمة الأساسية التي تقدم للمدعوين.
الكاتب: شمس العياري