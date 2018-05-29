 شرطة برلين توقف موكب عرس بسبب إطلاق النار | عالم المنوعات | DW | 27.06.2018

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منوعات

شرطة برلين توقف موكب عرس بسبب إطلاق النار

قامت شرطة برلين إيقاف موكب سيارات كان يحتفل بمراسم زفاف بعد سماع أصوات إطلاق نار خلال سير المركبات المشاركة، وقالت الشرطة أن الموكب ارتكب أيضا العديد من المخالفات ما أدى إلى إثارة ذعر المارة.

Polizisten in Finnland (picture-alliance/dpa/M. Björkman)

 

ذكرت شرطة برلين أنها قامت بإيقاف موكب سيارات كان يحتفل بمراسم زفاف في منطقة وسط برلين Berlin-Mitte وتم إجراء تحقيق جنائي بسبب تعريض حركة المرور على الطرق للخطر. وذكرت الشرطة صباح الأربعاء( 27 حزيران/ يونيو) أن هناك أيضا شكوى عامة لأطلاق النار خلال سير الموكب.

ووفقا لراديو برلين RBB  فقد أوقفت الشرطة في الساعة 7:15 مساء يوم الثلاثاء موكب عرس مكون من حوالي 12 سيارة وذلك بعد ارتكاب السائقين العديد من المخالفات. ووفقا لشهود عيان فقد قامت السيارات بالاقتراب أكثر من مرة من المشاة على الرصيف في منطقة بوتسدامر بلاتس  Potsdamer Platz ما تسبب في ذعر المارة.

من جهته ذكر موقع صحيفة بيلد الألمانية أن  شرطية مرور قامت بإيقاف السيارات للتحقيق إلا أن سلوك المشاركين اتسم بالعدائية، ما دفع الشرطية إلى طلب تعزيزات.

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وبالرغم من شرح المشاركين للشرطة أنهم يحتفلون بمراسم زفاف إلا أن الشرطة أصرت على تفتيش السيارات. وبحسب الشرطة فقد وجدت العديد من المتعلقات التي لا تستخدم في الاحتفال بالأعراس مثل مضارب بيسبول وبخاخ غاز الفلفل ومتعلقات أخرى إلا أنه لم يعثر على سلاح ناري بالرغم من تأكيدات شهود عيان بسماعهم لإطلاق الرصاص.

ووفقا للشرطة فإن حركة المرور تضررت من جراء ذلك، كما تم إغلاق شارع لايبتسغ  Leipziger Straك لأكثر من ساعة ما أدى إلى تحويلات مرورية للسيارات والحافلات.

ووفقا لصحيفة بيلد فإن شرطة برلين رصدت الأسبوع الماضي أيضا إطلاق رصاص ضمن مراسم الاحتفال بالزفاف في منطقة كرويتس بيرغ Kreuzberg ووجدت الشرطة في حينها مسدسين.

ع.أ.ج/ع.ج.م  (DW)

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    الكاتب: شمس العياري


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