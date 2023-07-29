 شرطة برلين تشتبه في حادث حرق عمد بمبنى مكون من 15 طابق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.07.2023

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شرطة برلين تشتبه في حادث حرق عمد بمبنى مكون من 15 طابق

بعد قفزهما من الطابق 12 في برلين، تحقق الشرطة فيما إذا كان الشخصان اللذان لقيا حتفهما بعد القفز من مبنى شاهق اشتعلت فيه النيران، هما من أشعلا الحريق عمدا. فهل كان الحريق عمدا وما الدوافع؟

حريق في برلين

الحريق نشب في مبنى شاهق من 15 طابقا

 تحقق شرطة برلين فيما إذا كان شخصان قد لقيا حتفهما بعد القفز من مبنى شاهق اشتعلت فيه النيرا ، هما اللذان أشعلاالحريق في المبنى.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت (29 يوليو/ تموز 2023) إن تحقيقات الشرطة في الحريق الخطير تتمحور حول رجل (45 عاما) وامرأة ( 22 عاما)، مضيفا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

مختارات

وقفز الشخصان (الرجل والسيدة) من الطابق 12 من المبنى المكون من 15 طابقا في منطقة كرويتسبيرغ إثر حريق اندلع بعد ظهر يوم أمس الجمعة. وكانت ألسنة اللهب تلاحقهما من الشقة.

وعلى الرغم من محاولات موظفى الطوارئ على الأرض، توفي الشخصان في مكان الحادث، حسبما قال متحدث باسم فرقة الإطفاء.

ودمر الحريق الشقة لكنه لم ينتشر إلى أجزاء أخرى من المبنى. وقالت الشرطة إن الشقق الأخرى في المبنى لا تزال صالحة للسكن.

وتمكن العديد من السكان من الفرار باستخدام الدرج مع اشتعال النيران. وقال متحدث اليوم السبت إن رجال الإطفاء أخرجوا شخصا بالغا عبر بئر الدرج بعد العثور عليه في ممر الطابق 12.

وقالت فرقة الإطفاء إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو نصف ساعة لإخماد الحريق بعد الساعة 5 مساء بقليل (1500 بتوقيت جرينتش).

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ) 

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