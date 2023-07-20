شرطة برلين تحذر من حيوان مفترس هارب وتطلق حملة بحث واسعة

أطلقت السلطات الألمانية في برلين اليوم الخميس (20 يوليو/تموز 20023) عملية بحث واسعة عن حيوان بري مفترس وطلبت من سكان المنطقة عدم الخروج منازلهم وحذرت بأنه يتعين على من يرى هذا الحيوان أن يختبئ سريعاً في المنزل أو السيارة ويبلغ الشرطة.
وأوضحت شرطة برلين في منشور عبر "تويتر" أن "الحيوان البري قد يكون لبؤة "، علماً أن التحذير الذي أصدرته ليلاً كان يتعلق في البداية بمناطق في جنوب غرب العاصمة الألمانية، لكنّ نطاقه وُسِّع إلى نواحٍ عدة أخرى في ضواحي برلين.
وأفادت شرطة ولاية براندنبورغ المحيطة ببرلين في منشور على "تويتر" بـ"عدم العثور بعد على الحيوان البري الهارب ". وأضافت "نطلب منكم عدم الخروج من منازلكم".
وأشارت الشرطة إلى أنّ شهوداً هم الذين نبهوا إلى وجود الحيوان البري. وقال الناطق باسم شرطة براندنبورغ دانييل كيب لإذاعة "أر بي بي"، "قرابة منتصف الليل، تلقينا بلاغاً غريباً مفاده أن اثنين من المارة شاهدا حيواناً يطارد آخر".
وأوضح كيب أن "أحد الحيوانين كان خنزيراً برياً، أما الآخر" فبدا أنه "لبؤة". وأشار إلى أن "الرجلين صوّرا أيضاً لقطات فيديو بواسطة هاتفهما المحمول، وأكد شرطيون ذوو خبرة في المجال أنه لبؤة على الأرجح".
وتقع منطقة البحث، التي أشارت وسائل الإعلام بأن مروحيات تحوم فوقها، حول بلدات كلاينماخنو وتيلتو وستاهنسدورف.
ع.ج.م/خ.س (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
سمكة الطَّرْخِين
سمكة الطَّرْخِين، توجد في بحر الشمال بشمال ألمانيا. ويصل طولها حتى 53 سم، وتحب أن تحفر لنفسها حفرا في الرمال أو الطين بالقرب من الشاطئ. توجد شوكة على غطاء الخياشيم وأشواك سامة أخرى على الزعنفة الظهرية، لذا فإن سمكة الطرخين هي أخطر حيوان سام في أوروبا.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
لسعتها قد تسبب سكتة قلبية
صحيح أن لسعة سمكة الطرخين ليست قاتلة، إلا أنها مؤلمة جدا. وهناك من يصابون بالحساسية إذا ما تعرضوا للسعة منها، إذ يمكن أن يصابوا بدوار وصداع وفقدان للوعي وقد يصل الأمر حتى السكتة القلبية، بحسب موقع "عالم العجائب"، (weltderwunder) الألماني.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
العنكبوت الأصفر (خدرنق مثقابي)
هذا النوع من العناكب الذي يعيش في الغابة يبلغ طوله 1.5 سم فقط، رغم ذلك فلا ينصح بالاقتراب منه بالنسبة لضعاف القلوب. فعلى عكس أنواع العناكب المحلية الأخرى، يمكن للعنكبوت الأصفر (يسمى أيضا الخدرنق المثقابي) أن تخترق لدغته الجلد وتسبب ألمًا شديدًا، وهو في ذلك يشبه لسعة الدبور أو النحل. وخلال فترة وجيزة ينتشر هذا الألم في الأطراف المصابة.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
الأفعى الأوروبية الشائعة
تعد الأفعى الأوروبية الشائعة، إلى جانب أفعى الناشر، أكثر الأفاعي سُميّةً في ألمانيا. هذا النوع خجول جدًا وعادة ما تهرب عندما ترى إنسانًا. ومع ذلك، إذا شعر الثعبان بالتهديد، فسوف يلدغ. يمكن لسمه أن يهاجم الأعصاب ويفتت الدم. وقد تشمل الأعراض ألمًا شديدًا وتورمًا موضعيًا وتغيرًا في لون الجلد والقيء والصداع وصعوبة التنفس وتغيرات في النبض.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
لدغتها قد تؤدي إلى الموت
ومع ذلك، فإن العضة لا تؤدي عادة إلى الموت. لكنها يمكن أن تكون خطيرة على الأطفال وكبار السن. ويمكن أن يصاب الملدوغ بضيق في التنفس ومشاكل في القلب وأعراض الشلل. وفي حالات نادرة، تؤدي اللدغة إلى الموت، طبقا لموقع "عالم العجائب" الألماني.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
السلمندر الناري
غدد الأذن في هذا الحيوان البرمائي ذي اللونين الأسود والأصفر يمكنها أن تطلق إفرازات سامة. والأشخاص الذين ليست لديهم حساسية لهذا السم ليس عليهم أن يخافوا شيئا. أما الأشخاص ذوو الحساسية الشديدة أو الأطفال الصغار، فيمكن أن يؤدي سم السلمندر الناري في حالات نادرة إلى الغثيان وصعوبة التنفس والقيء لديهم.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
ضفدع الأنوران
يفرز ضفدع الأنوران (فصيل من فصائل الضفادع) السم من خلال جلده لحماية نفسه من أعدائه الذين يريدون افتراسه. سم هذا الضفدعغير ضار بالإنسان، ولكنه يمكن أن يسبب تهيجًا إذا دخل في العين.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
الخنفساء المُنَفِّطَة
عندما تتعرض لتهديد، تفرز الخنفساء المُنَفِّطَة (تسمى أيضا الخنفساء المحرقة) إفرازات عبر مسامها. وبالنسبة للإنسان فإن هذه الإفرازات السامة تسبب فقط تهيج الجلد ويمكن أن تكون قاتلة إذا كانت بجرعات عالية جدًا فقط. وتحت اسم "الذبابة الإسبانية" يستخدم الناس الخنافس المنفطة أيضًا كمنشط جنسي طبيعي.
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بالصور.. أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا
فأر الزبابة
الزبابة، هو حيوان صغير لطيف يشبه الفأر، يتبع فصيلة "الزبابات" لكنه في الواقع سام أيضا. ويستخدم سلاحه ضد أكبر أعدائه: الضفادع وفئران الحقول، وينتج هذا السم في الغدة اللعابية تحت الفك السفلي. وبالنسبة لنا، نحن البشر، فإن عضة فأر الزبابة غير ضارة إلى حد ما، حسبما ذكر موقع "weltderwunder" الألماني. إعداد: صلاح شرارة