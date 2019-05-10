"شرطة الشريعة" مجددا أمام المحاكم الألمانية

بدأت اليوم الاثنين (20 أيار/ مايو 2019) إعادة محاكمة سبعة متهمين في ألمانيا في القضية المعروفة باسم "شرطة الشريعة". ورفض كافة المتهمين التعليق على الاتهامات الموجهة إليهم خلال مثولهم أمام محكمة مدينة فوبرتال غربي ألمانيا.

ويمثل المتهمون أمام المحكمة بسبب تجولهم في شوارع فوبرتال ليلا في أيلول/ سبتمبر عام 2014 وهم يرتدون سترات تحذيرية كتب عليها "شرطة الشريعة"، وذلك بغرض منع المسلمين الشباب من دخول صالات المقامرة أو بيوت البغاء أو الحانات أو شرب الكحول.

وأثارت هذه الممارسات ضجة ليس في مدينة فوبرتال وحدها بل على مستوى ألمانيا كلها.

وكانت المحكمة قضت في المحاكمة الأولى عام 2016 ببراءة المتهمين من تهمة انتهاك حظر ارتداء زي موحد أو المساعدة في ذلك. وبررت المحكمة حكمها بأن السترات التحذيرية ليست زيا موحدا وليس لها تأثير ترهيبي.

بيد أن المحكمة الاتحادية ألغت هذا الحكم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مبررة ذلك بأنه يكفي للعقوبة أن يكون للحدث تأثير ترهيبي. وبالتالي تم تحديد أربع جلسات للقضية المعاد النظر فيها. وأقصى عقوبة قد يواجهها المتهمون السبعة هي السجن لمدة عامين.

أ.ح/ع.خ (د ب أ)