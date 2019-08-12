شرطة أوسلو: المشتبه به في هجوم المسجد يعترف بقتل أخته أيضا

أعلنت الشرطة النرويجية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أن الشاب الذي يشتبه بقتله أخته غير الشقيقة وفتح النار على مصلين داخل مسجد في ضواحي أوسلو خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضية اعترف خلال استجوابه بارتكابه هاتين الجريمتين، دون أن يدخل عملية الإقرار الرسمي.

وأوقف النرويجي فيليب مانهاوس البالغ 21 عاما الاثنين للاشتباه بارتكابه "عملا ارهابيا" و"جريمة قتل"، وقد وثق بنفسه هذه الجرائم من خلال تصويرها بنفسه بواسطة كاميرا مثبتة على خوذته. وقال المسؤول في شرطة أوسلو بال-فرديريك هيورت في بيان إن "المتهم اعترف بالوقائع، لكنه لم يتخذ موقفا رسميا من الاتهامات" خلال استجوابه الجمعة.

ومانهاوس متهم بقتله أخته غير الشقيقة يوهان زانغجيا ايهلي-هانسن (17 عاما) قبل التوجه الى مسجد النور في احدى ضواحي أوسلو الراقية وإطلاق النار داخله حيث أصيب ثلاثة مصلين إصابات طفيفة. ومثل مانهاوس أمام محكمة في أوسلو الاثنين وظهرت على وجهه كدمات وخدوش نتجت عن شجاره مع أشخاص في المسجد تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة.

وقالت الشرطة إن لدى الشاب "وجهات نظر يمينية متطرفة" و"مواقف تشير إلى رهاب الأجانب"، وهو كان قد نفى الاتهامات الموجهة إليه في البداية. وذكرت أجهزة الاستخبارات النرويجية الداخلية الاثنين أن لديها معلومات عن هذا الشاب منذ "حوالى السنة"، وأنه "كان غامضا إلى حد ما ولم يكن في وضعيه توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي".

مشاهدة الفيديو 02:06 شارك بعد الهجمات الإرهابية على مسجدين في نيوزيلندا: هكذا كانت ردود أفعال بعض القادة العالميين... إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3F9s1 بعد الهجمات الإرهابية على مسجدين في نيوزيلندا: هكذا كانت ردود أفعال بعض القادة العالميين...

ويأتي الحادث وسط ارتفاع نسبة اعتداءات "اتباع سيادة العرق الأبيض" في العالم، بما في ذلك مجزرة أل باسو مؤخرا في الولايات المتحدة.

يذكر أن النرويج شهدت أسوأ الاعتداءات في تأريخها من قبل يميني متطرف في تموز/يوليو 2011، عندما قتل انديرس بيرينغ بريفيك الذي قال إنه يخشى "اجتياحا من قبل مسلمين" 77 شخصا بتفجير شاحنة أمام مكاتب حكومية في أوسلو ثم إطلاقه النار على مخيم شبابي لحزب العمال في جزيرة اوتويا.

ح.ع.ح/ ع.خ (أ.ف.ب، د ب ا)