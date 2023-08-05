شرطة ألمانيا وعدت مسرب أوراق بنما بملايين اليوروهات

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مكتب مكافحة الجريمة وعد الشخص الذي سرب "أوراق بنما" بعمولة من الإيرادات الضريبية المترتبة على نشر هذه الأوراق.

وطبقاً لوثيقة، تعود لعام 2017، ونشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، كان من المقرر أن يحصل المبلغ على عمولة قيمتها 10% بمجرد أن تتجاوزالحصيلة الضريبية 50 مليون يورو. وأكد متحدث المكتب الذي تردد أنه رتب الاتفاق، صحة الخطاب، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

واعتباراً من عام 2018، كان يتعين على المبلغ الحصول على قائمة سنوية بالأموال، التي تمت مصادرتها بشكل قانوني.

وأثار النشر الحساس لما تسمى بـ"وثائق بنما" تحقيقات ضريبية في الكثير من الدول وأدى أيضاً إلى عائدات ضريبية إضافية كبيرة في ألمانيا.

وتم الكشف عن هذه الوقائع بفضل نشر "وثائق بنما". وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط على هؤلاء الأشخاص.

وحسب الصحيفة، يطالب المرشد مكتب مكافحة الجريمة بـ 14.5 مليون يورو، ولم تصدر أرقام عن المكتب اليوم ولا عن الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها.

ع.أ.ج/خ.س(د ب ا)