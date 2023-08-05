شرطة ألمانيا وعدت مسرب أوراق بنما بملايين اليوروهات

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مكتب مكافحة الجريمة وعد الشخص الذي سرب "أوراق بنما" بعمولة من الإيرادات الضريبية المترتبة على نشر هذه الأوراق.
وطبقاً لوثيقة، تعود لعام 2017، ونشرتها صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت (الخامس من آب/ أغسطس 2023)، كان من المقرر أن يحصل المبلغ على عمولة قيمتها 10% بمجرد أن تتجاوزالحصيلة الضريبية 50 مليون يورو. وأكد متحدث المكتب الذي تردد أنه رتب الاتفاق، صحة الخطاب، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.
واعتباراً من عام 2018، كان يتعين على المبلغ الحصول على قائمة سنوية بالأموال، التي تمت مصادرتها بشكل قانوني.
وأثار النشر الحساس لما تسمى بـ"وثائق بنما" تحقيقات ضريبية في الكثير من الدول وأدى أيضاً إلى عائدات ضريبية إضافية كبيرة في ألمانيا.
وتم الكشف عن هذه الوقائع بفضل نشر "وثائق بنما". وبعد أن تسرب إليها كم هائل من البيانات وتبين أن ساسة ورجال أعمال وشخصيات بارزة على مستوى العالم متورطون في هذا النشاط غير المشروع، الأمر الذي تسبب في ضغوط على هؤلاء الأشخاص.
وحسب الصحيفة، يطالب المرشد مكتب مكافحة الجريمة بـ 14.5 مليون يورو، ولم تصدر أرقام عن المكتب اليوم ولا عن الإيرادات الضريبية التي تم تحصيلها.
ع.أ.ج/خ.س(د ب ا)
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
أحد أهم مصادر الدخل في بنما، إلى جانب البنوك والتسهيلات الضريبية، هي قناتها الشهيرة التي افتتحت عام 1914. تتيح هذه القناة للسفن العبور بين المحيطين الأطلسي والهادي، وهو ما يوفر على شركات النقل البحري الالتفاف حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، والذي يعني شهرين أو ثلاثة أشهر للرحلة.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
تساهم قناة بنما حالياً نحو ثمانية في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، ومنذ نحو عقد تجري أعمال البناء لتوسيع القناة، على أن ينتهي في شهر يونيو/ حزيران. توسيع القناة سيمكّن سفن الشحن العملاقة من أحدث طراز من العبور، وبالتالي رفع عائد القناة.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
المنتزه الوطني في جزيرة كويبا مدرج على قائمة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو، بفضل ما يحويه من طبيعة خلابة وتنوع حيواني ونباتي كبير. كما أن ربع بنما تقريباً يعتبر محمية طبيعية، ما يجذب نحو مليوني سائح مهتم بالطبيعة سنوياً.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
الفقر إلى جانب الثراء الفاحش: بالرغم من أن متوسط الدخل في بنما أعلى مقارنة بعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية، إلا أنه ما تزال هناك أحياء فقيرة في العاصمة بنما سيتي.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
لا تعتبر ضاحية بالبوا أغنى شوارع بنما سيتي فحسب، بل تعد أيضاً مركز جذب للعديد من السكان. لكن عدداً قليلاً فقط من المواطنين لديه الإمكانية ليسكن في هذه المنطقة.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
يعيش نحو 30 ألف شخص من قبيلة الإمبيرا في بنما، وهم السكان الأصليون للبلاد. المجموعة التي ترقص في الصورة تنتمي إلى قبيلة تقطن منطقة إمبيرا دروا بالقرب من نهر ريو شارجس. هذا ويعيش نحو سبعة آلاف من السكان الأصليين في منطقة تخضع للحكم الذاتي.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
حصلت بنما على استقلالها من كولومبيا عام 1903 وذلك بعد تدخل عسكري من الولايات المتحدة. لذلك، فإن النسر المرسوم في شعار بنما الرسمي يمثل الولايات المتحدة، والتي كانت الدولة الأولى التي اعترفت ببنما كدولة مستقلة. ومنذ ذلك اليوم، فإن بنما تنظر إلى الولايات المتحدة كأخت كبرى وتعتبر من أكثر حلفائها ولاءاً.
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بنما..أكثر من ملاذ للتهرب الضريبي والشركات الوهمية
يعتبر مركز ألبروك في بنما سيتي من بين أكبر مراكز التسوق في أمريكا اللاتينية، ويعتبر مقصداً رئيسياً للسياح، وذلك بسبب وقوعه في منطقة "كولون"، التي تعتبر ثاني أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، ويمكن فيها شراء البضائع دون ضريبة مضافة أو جمارك.
الكاتب: مايكه فيرلات/ ياسر أبو معيلق