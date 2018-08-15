 شرطة ألمانيا تراهن على دور وسائل التواصل الاجتماعي في حفظ الأمن | أخبار | DW | 05.09.2018

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أخبار

شرطة ألمانيا تراهن على دور وسائل التواصل الاجتماعي في حفظ الأمن

اتسعت علاقات الشرطة في المدن الألمانية مع المواطنين مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وتويتر وغيرها، وهو ما يكشف حجم رهان الشرطة في حفظ الأمن على التواصل مع الجمهور عبر وسائل الإعلام التي تفضلها في الاستخدام.

Deutschland Polizei Social Media Accounts (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

أكدت مجلة "تساب" الألمانية المعنية بوسائل الإعلام أن الشرطة في ألمانيا أصبحت تراهن بقوة في حفظ الأمن والأمان على التواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب المجلة، للشرطة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات 159 حسابا على موقع "تويتر"، و 138 حسابا على "فيسبوك" و 25  على "انستغرام" وثمانية حسابات على "يوتيوب".

مختارات

تسبب خروف في حالة طوارئ لشرطة مدينة نورنبيرغ الألمانية. ولم يكتفِ الخروف بذلك، بل أجبر الشرطة على خلع زيها الرسمي والقفز في حمام السباحة. فكيف تمكن من ذلك؟ (04.08.2018)

واستندت المجلة اليوم الأربعاء(الخامس من أيلول/سبتمبر 2018) إلى استطلاع للرأي أجرته مؤسسة NDR الإعلامية بين شرطة الولايات والشرطة الاتحادية.

وذكرت المجلة أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الجمهور بحسابات الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح لدى حساب شرطة ميونخ على موقع "تويتر" أكثر من 455 ألف متابع، ولشرطة برلين أكثر من 413 ألف متابع، مقابل أكثر من 250 ألفا لشرطة فرانكفورت.

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)

 

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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