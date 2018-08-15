شرطة ألمانيا تراهن على دور وسائل التواصل الاجتماعي في حفظ الأمن

أكدت مجلة "تساب" الألمانية المعنية بوسائل الإعلام أن الشرطة في ألمانيا أصبحت تراهن بقوة في حفظ الأمن والأمان على التواصل مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب المجلة، للشرطة على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات 159 حسابا على موقع "تويتر"، و 138 حسابا على "فيسبوك" و 25 على "انستغرام" وثمانية حسابات على "يوتيوب".

واستندت المجلة اليوم الأربعاء(الخامس من أيلول/سبتمبر 2018) إلى استطلاع للرأي أجرته مؤسسة NDR الإعلامية بين شرطة الولايات والشرطة الاتحادية.

وذكرت المجلة أن هناك اهتماما متزايدا من قبل الجمهور بحسابات الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح لدى حساب شرطة ميونخ على موقع "تويتر" أكثر من 455 ألف متابع، ولشرطة برلين أكثر من 413 ألف متابع، مقابل أكثر من 250 ألفا لشرطة فرانكفورت.

ح.ع.ح/ي.ب(د.ب.أ)