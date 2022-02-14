شد وجذب بين الحكومة الكندية والمحتجين بعد إعلان الطوارئ

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أعلنت الحكومة الكندية تفعيل قانون الطوارئ للسيطرة على الاحتجاجات ضد قيود كورونا. وتغلق الشاحنات شوارع العاصمة أوتاوا وبعض المعابر الحدودية مما تسبب في حالة من الفوضى.
فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.
قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟
دعت واشنطن السلطات في كازاخستان إلى "ضبط النفس" وتمنّت أن تجري التظاهرات "بطريقة سلمية". من جانبه فرض الرئيس الكازاخستاني توكاييف الذي اعترف بسقوط قتلى، حالة الطوارئ متوعدا المتظاهرين برد صارم، كما قبل استقالة الحكومة.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
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