شد وجذب بين الحكومة الكندية والمحتجين بعد إعلان الطوارئ

حالة الطوارئ واستقالة الحكومة.. قتلى في احتجاجات تهز كازاخستان

دعت واشنطن السلطات في كازاخستان إلى "ضبط النفس" وتمنّت أن تجري التظاهرات "بطريقة سلمية". من جانبه فرض الرئيس الكازاخستاني توكاييف الذي اعترف بسقوط قتلى، حالة الطوارئ متوعدا المتظاهرين برد صارم، كما قبل استقالة الحكومة.