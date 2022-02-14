 شد وجذب بين الحكومة الكندية والمحتجين بعد إعلان الطوارئ | DW الأخبار | DW | 15.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

شد وجذب بين الحكومة الكندية والمحتجين بعد إعلان الطوارئ

أعلنت الحكومة الكندية تفعيل قانون الطوارئ للسيطرة على الاحتجاجات ضد قيود كورونا. وتغلق الشاحنات شوارع العاصمة أوتاوا وبعض المعابر الحدودية مما تسبب في حالة من الفوضى.

مشاهدة الفيديو 02:05

المزيد من المركز الإعلامي

إعادة فتح جسر إستراتيجي في كندا بعد إجلاء محتجين على قيود مكافحة كورونا واعتقال عشرات المتظاهرين..

إعادة فتح جسر مهم بين كندا وأمريكا بعد فض الاحتجاج ضد قيود كورونا 14.02.2022

أعلن رئيس بلدية أوتاوا حالة الطوارئ في العاصمة الكندية المشلولة منذ أكثر من أسبوع بسبب احتجاجات لمعارضي قيود كورونا،

إعلان الطوارئ في العاصمة الكندية عقب تظاهرات ضد القيود الصحية 07.02.2022

أجهزة التنفس في ميانمار

أجهزة التنفس في ميانمار 16.09.2021

يعد نورد ستريم 2 أحد أهم أوراق الضغط للمستشار ضد بوتين في أزمة أوكرانيا. لكنه قد يكون أيضًا مصدر إزعاج كبير له.

مستقبل نورد ستريم 2 في ظل أزمة أوكرانيا وروسيا 15.02.2022

المزيد DW الأخبار

تغيب الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير اليوم عن مهرجان برلين السينمائي، برليناله، بسبب إصابتها بكوفيد-19.

إيزابيل أوبير لن تتسلم جائزتها خلال مهرجان برليناله بسبب كوفيد 15.02.2022

بعد تعرض كثير منها للدمار جراء الحرب عادت الحمامات الأثرية في إدلب إلى العمل ولو بشكل جزئي

الحمامات الأثرية في إدلب تراث شعبي ومتنفس للناس 15.02.2022

كيف تبدو داخل فقاعة بكين حياة الرياضيين والعاملين والمتطوعين والصحفيين المنتدبين لتغطية الأولمبياد.

الألعاب الأولمبية الشتوية 2022.. الحياة داخل "فقاعة بكين"!؟ 15.02.2022

خطة في ألمانيا لتخفيف القيود المتعلقة بكورونا اعتبارا من منتصف مارس المقبل.

مقترحات لتخفيف قيود كورونا في ألمانيا منتصف مارس 15.02.2022

اقرأ أيضا

A protester stands atop a camper van as the convoy drives past the Arc de Triomphe on the Champs-Elysees avenue, Saturday, Feb.12, 2022 in Paris. Paris police intercepted at least 500 vehicles attempting to enter the French capital in defiance of a police order to take part in protests against virus restrictions inspired by the Canada's horn-honking Freedom Convoy. . (AP Photo/Adrienne Surprenant)

احتجاجات كورونا تمتد إلى باريس .. وألمانيا تدرس تخفيف القيود 12.02.2022

فيما تمكنت ما تسمى بـ"قوافل الحرية"، المعترضة على إجراءات كورونا بفرنسا، في الوصول إلى باريس والاحتجاج، أعلن وزير الاقتصاد الألماني أنّ اجتماع رؤساء حكومات الولايات مع المستشار شولتس الأربعاء سيدرس إمكانية تخفيف القيود.

FILE PHOTO: Demonstrators carry flags and banners during a protest against the Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, in Tunis, Tunisia, September 26, 2021. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

حل مجلس القضاء بتونس.. آخر مسمار في نعش ديمقراطية محتضرة؟ 08.02.2022

قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟

05.01.2022 *** ALMATY, KAZAKHSTAN - JANUARY 05: Vehicles are set to fire as protests against rising liquefied petroleum gas (LPG) prices continue in Almaty, Kazakhstan on January 05, 2022. Kazakhstan declared a state of emergency in two regions early Wednesday as protests against rising liquefied petroleum gas (LPG) prices spread across the country. Stringer / Anadolu Agency

حالة الطوارئ واستقالة الحكومة.. قتلى في احتجاجات تهز كازاخستان 05.01.2022

دعت واشنطن السلطات في كازاخستان إلى "ضبط النفس" وتمنّت أن تجري التظاهرات "بطريقة سلمية". من جانبه فرض الرئيس الكازاخستاني توكاييف الذي اعترف بسقوط قتلى، حالة الطوارئ متوعدا المتظاهرين برد صارم، كما قبل استقالة الحكومة.

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Flughafen Frankfurt die Passagiere einer aus Prag gelandeten Passagiermaschine. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Wer aus einem der betroffenen Staaten nach Deutschland einreist muß jetzt einen negativen, aktuellen Corona-Test vorweisen können. +++ dpa-Bildfunk +++

السفر إلى ألمانيا.. قواعد جديدة مع تشديد قيود كورونا 01.02.2022

هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.