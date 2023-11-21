"شديدة العدوى وخطيرة".. تفشي سلالة من أنفلونزا الطيور في كراوتيا

أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، اليوم الثلاثاء (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أن كرواتيا رصدت تفشيا لسلالة ''إتش.5.إن.5''شديدة العدوى من فيروس أنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وقالت المنظمة، ومقرها باريس، في تقرير نقلا عن السلطات الكرواتية إن التفشي أدى لإصابة خمسة طيور داجنة من بين قطيع يضم 19.600 طائر في مزرعة بمنطقة برودسكو-بوسافسكا قرب الحدود مع البوسنة.

إنفلونزا الطيور أو طاعون الطيور مرض ينتقل بالعدوى وتسببه فيروسات الانفلونزا التي تحملها طيور كالبط البري والدجاج. وخلال السنوات الماضية انتقل هذا المرض إلى الحيوانات الأخرى وإلى البشر.وانتشرت أنفلونزا الطيور شديدة العدوى في أنحاء العالم في السنوات الماضية ما أدى إلى إعدام طيور داجنة يقدر عددها بمئات الملايين.

وبسبب سرعة انتشار العدوى وخطرها حتى على الإنسان اتخذت الكثير من الدول إجراءات صارمة لمواجهتها، مثل تشديد الرقابة على الطيور والحيوانات وتحسين ظروف تربية الطيور.

إ.م/ع.ج.م (رويترز)