 شخصيات غربية تُحيي ذكرى الإنزال في نورماندي بشمال فرنسا | أخبار | DW | 06.06.2019

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أخبار

شخصيات غربية تُحيي ذكرى الإنزال في نورماندي بشمال فرنسا

تجمع زعماء غربيون ومحاربون قدامى من عدة دول للمشاركة في مراسم على الساحل الشمالي الغربي لفرنسا في منطقة نورماندي لإحياء الذكرى 75 للإنزال في الحرب العالمية الثانية لتحرير أوروبا من قبضة النظام النازي الألماني.

Frankreich 75. Jahrestag D-Day Normandie - Macron und Trump (Reuters/C. Barria)

أحيا قادة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا الخميس(السادس من حزيران/ يونيو 2019) الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال في مراسم تقام بالقرب من مواقع الإنزال في نورماندي بشمال فرنسا. ووضعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حجر الأساس لنصب تذكاري للقوات البريطانية في يوم الإنزال في منطقة فير-سور- مير الساحلية التي تطل على "جولد بيتش" حيث نزلت القوات البريطانية. 

مختارات

شهدت الحرب العالمية الثانية حدثان غيرا مجرى الأحداث، الأول يتعلق بمعركة ستالينغراد التي مني فيها الجنود الألمان بهزيمة كبرى، والثاني يتعلق بإنزال نورماندي العسكري. فأي الحدثين كان له التأثير الأقوى في حسم نتائج الحرب. (06.06.2014)

شهدت شواطئ النورماندي بشمال غرب فرنسا احتفالات الذكرى السبعين لنزول قوات الحلفاء بقيادة أمريكا ليبدأ العد العكسي للحرب العالمية الثانية والقضاء على نظام هتلر الديكتاتوري في ألمانيا وفي أوروبا. (06.06.2014)

وتحدثت ماي عن الشجاعة التي تحلت بها القوات في يوم الإنزال. وقال ماكرون إنه "حان الوقت لتعويض" عدم وجود أي نصب بريطاني في نورماندي وهي منطقة أدى القتال فيها إلى مقتل 22 ألف جندي تحت القيادة البريطانية.  

وتأتي فعاليات النصب التذكاري الحزين بعد يوم من احتفالات واسعة النطاق في مدينة بورتسموث الساحلية الإنجليزية، وهي إحدى نقاط المغادرة للقوات التي اقتحمت شواطئ فرنسا التي كانت تحتلها ألمانيا وغيرت مسار الحرب العالمية الثانية. 

وتوجه ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأبين الجنود الأمريكيين الذي سقطوا في جبانة نورماندي الأمريكية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت في جبانة نورماندي الأمريكية في نورماندي بفرنسا إن الولايات المتحدة تكون أعظم "عندما تقاتل من أجل حرية الآخرين". وفي معرض الإشادة بـ"الشجاعة الاستثنائية" للجنود الأمريكيين الذين قاتلوا في يوم الإنزال، قال ماكرون إنه "لم يكن معهم بوصلة ولكن السبب الذي عرفوه كان أهم من أي شيء آخر، إنها الحرية والديمقراطية". 

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الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي

وأضاف ماكرون: "لن نتوقف أبدا عن العمل من أجل تحالف الشعوب الحرة"، مستشهدا بتشكل الكيانات الدولية بعد الحرب مثل الأمم المتحدة وفيما بعد الاتحاد الأوروبي. وأومأ ترامب وابتسم بعد الخطاب وتعانق الرئيسان. ومن المعروف أن ترامب يدعو إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي ويشجع قوى اليمين الشعبوي التي تشكك بجدوى الاتحاد.

لكن ترامب ردا قائلا: "إن الروابط بين الولايات المتحدة وحلفائها التي نسجت "في أوج معركة" الحرب العالمية الثانية "لا يمكن فسخها". وقال ترامب "إلى كل أصدقائنا وحلفائنا، نقول إن تحالفنا الغالي نسج في أوج المعركة وخاض اختبارات الحرب وأثبت قدراته في بركات السلام. أن الرابط بيننا لا يمكن فسخه".

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/د.ب.أ)

  • D-Day Landung Hussars White Beach

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    يوم حاسم في التاريخ

    يعد يوم 6 يونيو/ حزيران 1944 تاريخيا أساسيا بالنسبة للحرب العالمية الثانية، إذ يعد بداية نهاية الحرب وهزيمة محور الوفاق الذي يقوده أدولف هتلر. اختلفت تسمية هذا اليوم باختلاف البلدان، ففي بريطانيا يسمى اليوم بD-Day أما في ألمانيا فيسمى باليوم X، كما يسمى في فرنسا بيوم J ، أما في العالم العربي فيطلق على هذا اليوم معركة نورماندي أو إنزال نورماندي.

  • D-Day Landung Kanadische Soldaten

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    عملية "أوفرلورد"

    عملية أوفرلورد هو الاسم السري لهذه العملية التي شاركت فيها 14 دولة، العملية بدأت بإنزال قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية وكندية وبولندية على شواطئ نورماندي الواقعة في شمال فرنسا. إلى جانب هذه الدول شاركت اليونان واستراليا والتشيك. كما أن هناك أسماء أخرى سرية لهذه العملية.

  • D-Day Fallschirmjäger General Dwight D Eisenhower

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    قائد العملية العسكرية

    العملية العسكرية قادها الجنرال الأمريكي دوايت ديفيد أيزنهاور الذي سيصبح فيما بعد الرئيس 34 للولايات المتحدة الأمريكية. وكان أيزنهاور قد قاد شهورا قبل ذلك عملية عسكرية بنزول قوات الحلفاء على شواطئ صقلية لدخول إيطاليا.

  • D-Day Landung Normandie 1944 Operation Overlord Schiffe

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    الساعات الأولى لنهار يوم الحسم

    قبل بدأ العملية الحربية في شواطئ نورماندي فوجئ قادة العملية بطقس سيئ من العواصف والأمطار الشديدة الأمر الذي دفعهم لتأجيل بدء العملية ليوم آخر ، فبدأت العملية في الساعات الأولى من صباح 6 يونيو/حزيران 1944.

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    فريق الموت

    شارك في العملية العسكرية 16 ألف جندي انتشروا على خمسة جهات من الشاطئ، كما اقتحموا ما يسمى بجدار الأطلسي، الذي يتحصن من ورائه الجيش الألماني. دون حماية تذكر كان ينبغي لقوات الحلفاء المشي في الماء من خلال الشواطئ المكشوفة بالنسبة للقوات الألمانية. أطلق على هذه الفرقة من الجنود: فريق الموت.

  • D-Day Landung Hussars White Beach 06.06.1944 Fallschirmjäger

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    المظليون

    يعتبر المظليون في هذه الحرب أبطالا، فالقليل منهم فقط من نجا من الموت. إذ كانوا أول من قفز في الظلام في أراضي العدو وذلك للسيطرة على مناطق استراتيجية. البعض منهم كما يظهر في الصورة صبغ وجهه للتمويه، وكذلك لإخافة العدو.

  • D-Day Landung Normandie 1944

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    وابل من القنابل

    في البدأ تم قصف شواطئ النورماندي، أما المناطق النائية فقد قفز فيها آلاف من المظليين، ثم اقتربت من السواحل الفرنسية ألف سفينة حربية وحوالي 4200 من قوارب الإنزال الحربي. كما تم استخدام آلاف من الطائرات والدبابات للتقوية الدعم العسكري. ثم بدأ وابل من القنابل يسقط على القرى المجاورة وخاصة المواقع الألمانية التابعة للجيش الألماني.

  • D-Day Mulberry-Hafen Colleville 1944

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    ميناء مالبيري أوكتوفيل

    تعد هذه العملية هي أكبر إنزال عسكري في التاريخ، فبعد الإنزال الناجح قام الحلفاء بفتح قنوات مائية للسفن الكبيرة. المعدات الحربية تم تصنيعها مسبقا في انجلترا كأجزاء صغيرة ثم قامت قوات الحلفاء بتركيبها عند سواحل النورماندي. الصورة لميناء مالبيري-أوكتوفيل وقت قصير قبل الإنزال الحربي.

  • D Day Vorbereitungen Italien Flash-Galerie

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    الخدعة الحربية

    من ضمن أسباب نجاح معركة نورماندي هو عنصر المفاجأة، فالقيادة الألمانية فوجئت بانطلاق الضربة من نورماندي في حين أنهم كانوا ينتظرون ويستعدون لانطلاق العمليات من كالي. وقد بذل الحلفاء مجهودا كبيرا حتى يشيعوا الاعتقاد لدى الألمان بأن كالي الواقعة في شمال شرق فرنسا ستكون هدفا للعملية العسكرية.

  • D-Day Soldaten der Wehrmacht an der Küste der Normandie,

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    قادة الجيش الألماني في إجازة

    الحيلة انطلت على الجانب الألماني، إذ اعتقد قادة الجيش الألماني النازي أنه يمكنهم القيام بإجازة، بل إن القائد الألماني رومل قام بالسفر إلى جنوب ألمانيا للاحتفال بعيد ميلاد زوجته الخمسين. الصورة تظهر قوات للجيش الألماني سنة 1940 على ساحل النورماندي، لم يكن يتوقعوا أنهم سيشهدون هنا هزيمة بعد أربع سنوات لاحقة.

  • Hitler auf d. Obersalzberg

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    ثقة هتلر الزائدة

    بتاريخ السادس من يونيو 1944 كان هتلر في أوبرزالتسبورغ حسب ما أفادت به مجلة "دير شبيغل" ، وتقول المجلة أنه تم إخبار هتلر من طرف جنوده حوالي الساعة العاشرة صباحا، إذ لم يتجرأ أي أحد أن يوقظ " الزعيم". يقال أن الخبر أسعده وقال أنه لا توجد أخبار أفضل من تلك الأخبار، كما قال "أخيرا يمكن التغلب على الإنجليز. "

  • D Day Normandie Flash-Galerie

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    11 شهرا من الضياع

    بالرغم من أن إنزال نورماندي شكل نقطة تحول كبرى في الحرب العالمية الثانية، إلا أنه كان ينبغي مرور إحدى عشر شهرا حتى تنتهي الحرب. العديد من الجنود الذين قاتلوا في معركة نورماندي، تم إرسالهم في مهمة قتالية أخرى إلى منطقة المحيط الهادي بآسيا، حيث استمرت الحرب هناك إلى سبتمبر/أيلول من عام 1945.

  • D Day Normandie Denkmal Flash-Galerie

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    أبطال الحرب

    قتل في هذه المعركة نحو 57 ألف من جنود الحلفاء، كما أسفرت معركة نورماندي عن 155 ألف جريح و18 ألف مفقود. أما على الجانب الألماني فقد قتل 200 ألف جندي. كل سنة في السادس من يونيو/ حزيران يتم إحياء ذكرى ضحايا الحرب. وإلى جانب ممثلي الدول المشاركة في المعركة يأتي أيضا بعد المحاربين القدماء الكبار في السن.

  • Bildergalerie Politische Geschichte Deutschland Frankreich Umarmung Kuss

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    من عدو إلى صديق

    قبل عشرة أعوام شارك في إحياء ذكرى المعركة لأول مرة مستشار ألماني وهو غرهارد شرودر، الذي قال:" لن ننسى الضحايا " ثم أضاف:" إنني لا أمثل هنا ألمانيا التي عرفتموها في تلك السنوات المظلمة." وفي مدينة كاين الفرنسية قام شرودر باحتضان الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك.

  • D-Day Soldatenfriedhof

    إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

    70 عاما على معركة نورماندي

    هذا العام سيكون قد مر على معركة نورماندي سبعون عاما، وسيشارك في إحياء ذكرى هذه المعركة كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وملكة بريطانيا اليزابيث الثانية والرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ريم نجمي


مختارات

إنزال النورماندي يوم حاسم في الحرب العالمية الثانية

قبل سبعين عاما، 6/6/1944 ،قامت قوات الحلفاء بإنزال قواتها على شواطئ النورماندي الفرنسية، وكان هذا الإنزال الحربي هو بداية العد العكسي للحرب العالمية الثانية.تستعرض هذه الصور مراحل المعركة والخدعة التي استخدمها الحلفاء. (06.06.2014)  

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الذكرى الـ75 لإنزال النورماندي  

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