 شجرة ميلاد في مكب نفايات تغير حياة عائلة فقيرة في البرازيل | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.12.2021

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منوعات

شجرة ميلاد في مكب نفايات تغير حياة عائلة فقيرة في البرازيل

في قصة مؤثرة، عثر طفل برازيلي على شجرة ميلاد بلاستيكية في مكب نفايات خلال التفتيش في أكوام القمامة لإعادة التدوير، ولكنه لم يكن يعلم أن هذه اللحظة ستغير حياته للأفضل. وأصبح في بيته كنز حقيقي.

Brasilien Müll Deponie in Pinheiro

عثر الفتى البرازيلي غابرييل سيلفا ذو الاثني عشر عاما على شجرة ميلاد بلاستيكية في مكب نفايات

خلالالتفتيشفيأكوامالقمامةوسطالروائحالنتنةوجيفالحيواناتالشاردة عثر الفتى البرازيلي غابرييل سيلفا، ذو الاثني عشر عاما، على كنز داخل مكب عشوائي: شجرة عيد ميلاد بلاستيكية لم يعرف أنها ستغيّر حياته.

مختارات

نُظمت في ألمانيا احتفالية لتقديم هدايا الكريسماس لمجموعة من الشباب اللاجئين في ألمانيا، إذ كتب كل شاب أمنيته على ورقة وعلقها على شجرة الكريسماس ليجد هديته بعد أربعة أسابيع تحت الشجرة.

بدأ المسيحيون الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مع تدفق عشرات الفلسطينيين والسياح إلى ساحة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. والتقط البعض صور "سيلفي" في ظل شجرة الميلاد الضخمة المزينة، على وقع استعراض فرق الكشافة.


من النظرة الأولى، لا يبدو أن هناك أي شيء يسمح لهذا الفتى بإطعام عائلته. لكن المشهد الذي خلّده مصور متعاون مع وكالة فرانس برس في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر انتشر على نطاق واسع حول العالم.
قبل بضعة أسابيع من نهاية العام، أثارت صورة الفتى الأسود الهزيل العاري الصدر الذي يحمل شجرة عيد ميلاد صغيرة لا يتعدى طولها ثلاثين سنتيمترا، حالة تعاطف دولية.
ويقول غابرييل سيلفا الذي يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا "لم يكن لديّ يوما في منزلي شجرة ميلاد".
يعيش الفتى مع والدته وشقيقيه الكبيرين في منزل متواضع في مدينة بينييرو الريفية الصغيرة بولاية مارانياو شمال شرق البرازيل.
أرضالمنزلليستمغطاةبالبلاطبل بتراببني.ويمكنرؤيةالسماءمنالداخلمنخلالفتحةبينالجداروالسقف.
لكن في الوقت الحاضر، بات هذا المنزل المتواضع مزينا بشجرة الميلاد. لكنها ليست تلك التي عثر عليها في مكب النفايات، بل شجرة اصطناعية كبيرة جديدة تكللها نجمة ذهبية وتزينها كرات مذهبة أيضا وزينة براقة.
هذه الشجرة هي من بين هبات كثيرة تلقتها العائلة منذ انتشار الصورة الشهيرة عبر الشبكات الاجتماعية.
تبرعات
تقول والدة غابرييل ماريا فرانسيسكا سيلفا (45 عاما) "تلقينا ملابس وأفرشة وسلات غذاء. الحمدلله أننا سنمضي ميلادا هانئا". تجني الأم حوالى 600 ريال برازيلي شهريا (107 دولارات) من خلال إعادة بيع النفايات المعدة لإعادة التدوير من مكب مجاور.
كذلك تأمل ماريا في أن تتيح لها عمليات حشد تبرعات عبر الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد، تحقيق حلم العائلة بالعيش في منزل حقيقي من الباطون.
بفضل هبة أولى بقيمة 500 ريال (89 دولارا)، اشترت ماريا فرانسيسكا مضخة لسحب الماء من بئر محفورة قرب المنزل.
ويقول غابرييل من جانبه "هديتي المفضلة هي دراجة هوائية" حصل عليها من إحدى المدرّسات في مدرسته.
وعندما يكون خارج قاعة التدريس، يساعد الفتى والدته في جمع القمامة من المكبات.
وتروي الأم "أفضّل اصطحابه معي بدل بقائه وحيدا خشية أن يمضي الليل في التسكع على الطريق وتناول المخدرات. هو فتى صالح ولطالما أراد مساعدتي".
لكن غابرييل بات اليوم من المشاهير، إذ يقول "الناس لا يتركونني في حالي، هم يريدون التقاط صور معي من دون توقف".
راودت المصور جواو باولو غيماريس المقيم في ولاية بارا المجاورة، فكرة إجراء هذا التحقيق الصحافي لدى مشاهدته مقطعا مصورا صادما لسكان في الحي يركضون خلف شاحنة تنقل نفايات متجر كبير لرميها في المكب.
أوضاع سيئة

ويقول صاحب الفيديو أوريكو أرودا، وهو ناشط حقوقي في بينييرو "كان المنظر جنونيا، كان هناك حوالى خمسين شخصا. هذه قمة البؤس".
ويضيف "هذا المكب أشبه بمشهد من نهاية العالم. كان هناك دخان منبعث في كل مكان، وأناس يجمعون القمامة وسط الكلاب الشاردة والطيور".
يأمل أوريكو أرودا في أن يساعد الصدى الذي أحدثته صورة غابرييل في مساعدة المجتمع. وهو أسس تعاونية لدعم جامعي القمامة في تحصيل حقوقهم.
كما وعد رئيس بلدية بينييرو بدفع مساعدة قدرها مئة ريال برازيلي شهريا وبناء مكب نفايات فعلي يحترم المعايير الصحية العام المقبل.
وأظهر تقرير لمعهد إحصائي محلي الأسبوع الماضي أن 24,1 في المائة من البرازيليين كانوا يعيشون تحت خط الفقر سنة 2020.
وقد تفاقم الوضع خلال الأشهر الأخيرة بسبب نسب التضخم المتزايدة التي تضرب الفئات المهمشة وسط استمرار التبعات الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19.

ر.ض

  • Lichterengel schweben über der Regent Street, London, Großbritannien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    لندن، شارع ريغينت

    إجراءات الحجر الصحي انتهت في بريطانيا. والمتاجر والمطاعم يُسمح لها بفتح أبوابها مجددا، والحياة تعود إلى الشوارع تحديدا في الوقت المناسب للتبضع لهديا أعياد الميلاد (الكريسماس). جولات التبضع تزداد متعة تحت هذه السلاسل الضوئية الجميلة.

  • Lichterbogen mit vier Adventskerzen, im Hintergrund: Rathaus mit Weihnachtsbaum, Wien, Österreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    فيينا، ساحة البلدية

    وحتى عاصمة النمسا تخفف قيود كورونا، ويبدأ بالتالي حظر التجول فيها ابتداء من الثامنة مساء. وهذا يعني أن سكان فيينا بإمكانهم استغلال ساعات المساء لجولة أمام ساحة البلدية مرورا بالقرب من شجرة الميلاد وقوس الأضواء المزين بأربع شموع.

  • Menschen vor der festlich beleuchteten Weihnachtstanne auf dem Altstädter Ring, Prag, Tschechien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    براغ، ألتشتيتير رينغ

    شجرة الميلاد في وسط العاصمة التشيكية هي التي تجذب الأنظار. وفي العادة يزدحم في الساحة الجميلة سياح من مختلف بقاع العالم، لكنها هذا العام تبقى في متناول السكان المحليين فقط. هنا وفي الأزقة المجاورة في المدينة القديمة يتهيأ سكان براغ لاحتفالات أعياد الميلاد.

  • Riesige Weihnachtstanne im Kaufhaus, Paris, Frankreich

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    باريس، متاجر لافاييت

    إبداع وأفكار مبتكرة! ليس هناك شيء آخر نتوقعه من الفرنسيين، لذلك يجذب ديكور عيد الميلاد في متاجر لافاييت الشهيرة هذا العام، الأنظار. ولحسن الحظ انتهى في فرنسا الحجر الصحي المتشدد بحيث يمكن للناس التوجه لأسواق الاستهلاك من أجل الشراء والمتعة.

  • drei Weihnachtsengel als Lichtinstallation , Krakau, Polen

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    كراكاو، ساحة بودغورسكي

    وحتى في بولندا يتنفس الناس الصعداء: فحالات الإصابة بكورونا تتراجع، والقيود القاسية يتم تخفيفها. وعلى هذا النحو بوسع الناس في مدينة كراكاو بالجنوب البولندي التمتع بسحر أوقات أعياد الميلاد.

  • Weihnachtstanne vor dem beleuchteten Rathaus in Brüssel, Belgien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    بروكسيل، الساحة الكبيرة

    إنها كبيرة وجميلة وإلى حد ما محلية: الساحة الكبيرة في قلب العاصمة البلجيكية تكوِن بواجهات منازلها الجميلة وبناية البلدية، الإطار الخلفي المثالي لشجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 18 مترا. والساحة الكبيرة في بروكسيل تُعد منذ 1998 جزءا من الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونيسكو.

  • festlich illuminierte Basilius Kathedrale mit ihren typischen Zwiebeltürmchen, Moskau, Russland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    موسكو، كاتدرائية بازيليوس

    الهدايا في روسيا لا يأتي بها البابا نويل، بل الجليد. وهذا انطلاقا من ليلة رأس السنة في الـ 31 ديسمبر. والكنيسة الأرثودوكسية الروسية تحيي حفل عيد الميلاد في الـ 7 من يناير. وكالعادة ترتدي الشوارع والساحات في موسكو حلة احتفالية.

  • Gasse mit Menschen zwischen weihnachtlichen Verkaufsbuden, Madrid, Spanien

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    مدريد، الساحة الكبيرة

    العاصمة الاسبانية تحتفل بفترة أعياد الميلاد في كل سنة بمهرجان أضواء كبير يضيئ حتى الـ 6 يناير أهم الشوارع والساحات والآثار التاريخية. ومن بينها في هذه السنة رغم كورونا سوق أعياد الميلاد في الساحة الكبيرة.

  • Weihnachtsbaum vor dem angestrahlten Brandenburger Tor, Berlin, Deutschland

    زينة الكريسماس في أوروبا: بهجة في خضم الجائحة

    برلين، بوابة برندنبورغ

    لا جدوى من البحث عن أسواق أعياد الميلاد الشهيرة في العاصمة الألمانية، إذ قررت الحكومة الألمانية إلغائها هذا العام بسبب جائحة كورونا. لكن مثل كل سنة تلمع على بوابة برندبورغ شجرة عيد الميلاد المزينة. م.م / ا. ف