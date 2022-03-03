 شجب لـ″الاستفتاءات الصورية″ وأوكرانيا تقلص العلاقات مع إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.09.2022

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شجب لـ"الاستفتاءات الصورية" وأوكرانيا تقلص العلاقات مع إيران

تتالت التنديدات بـ "الاستفتاءات الصورية" التي تجريها روسيا في أراضي أوكرانية تميهداً لضمها، آخرها من حلف الناتو ومجموعة السبع. في حين قرت كييف خفض مستوى علاقاتها مع طهران بسبب تزويد الأخيرة موسكو بطائرات مسيرة.

التحضير لاستفتاء الانضمام إلى روسيا في دونيتسك (22/9/2022)

التحضير لاستفتاء الانضمام إلى روسيا في دونيتسك

ندد قادة مجموعة السبع اليوم الجمعة (23 سبتمبر/أيلول 2022) "بشدة" بـ"الاستفتاءات الصورية" التي تنظمها روسيا لضم الأراضي التي تحتلها في أوكرانيا، مؤكدين أنهم لن يعترفوا "أبدا" بهذه الاقتراعات "غير الشرعية".

مختارات

وقال القادة في بيان أصدرته ألمانيا التي تتولى رئاسة المجموعة التي تضم أيضا كندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، "لن نعترف أبدا بهذه الاستفتاءات التي تبدو خطوة نحو الضم الروسي" ولا "بالضم المزعوم إذا تم". وأضافوا "ندعو كل الدول إلى الرفض القاطع لهذه الاستفتاءات الصورية".

واعتبروا أن موسكو تريد "إيجاد ذريعة كاذبة لتغيير وضع أراض أوكرانية ذات سيادة تتعرض لعدوان روسي مستمر" و"هذه الأعمال تنتهك بوضوح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

بالنسبة لمجموعة السبع "هذه الاستفتاءات الصورية... ليس لها أثر قانوني وغير شرعية، كما يتضح من أساليب التنظيم المتسرعة لروسيا التي لا تحترم بأي حال المعايير الديموقراطية، وترهيبها الصارخ للسكان المحليين".

وتابعوا أن "هذه الاستفتاءات في المناطق التي وضعت بالقوة تحت السيطرة الموقتة لروسيا لا تمثل بأي حال تعبيرا شرعيا عن إرادة الشعب الأوكراني الذي يقاوم باستمرار الجهود الروسية لتغيير الحدود بالقوة".

وكان وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد دانوا في ختام اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس "تصعيد" موسكو النزاع في أوكرانيا. ونددوا خصوصا الخميس بإعلان "التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والخطاب النووي غير المسؤول" لموسكو.

من اجتماع لحلف شمال الأطلسي بخصوص الأزمة الأوكرانية في ألمانيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يقول إن روسيا ستستخدم هذه الاستفتاءات الصورية في تصعيد الحرب في أوكرانيا

حلف الأطلسي يتعهد بتكثيف الدعم لأوكرانيا

من جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم إن الحلف سيكثف مساعداته لأوكرانيا ردا على الاستفتاءات "الصورية" التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وتحدث ستولتنبرغ بينما بدأت الاستفتاءات التي تجريها موسكو في أربعة أقاليم أوكرانية محتلة على الانضمام إلى روسيا فيما تصفه كييف وحلفاؤها بأنه حيلة لضم تلك الأقاليم وتصعيد الحرب.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن) التلفزيونية ردنا، رد حلف شمال الأطلسي، هو تكثيف الدعم". ومضى قائلا "الطريقة المثلى لإنهاء هذه الحرب هي مواصلة تعزيزالأوكرانيين في ميدان القتال، حتى يكونوا قادرين، في مرحلة ما، على الجلوس والتوصل إلى حل تقبله أوكرانيا ويحافظ على أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة في أوروبا".

وأثارت الاستفتاءات مخاوف من أن موسكو يمكن أن تضم الأقاليم الأربعة ثم تقول إن الهجمات لاستعادتها هجوم على روسيا.

وقال ستولتنبرغ ردا على سؤال عن هذا السيناريو "هذا بالضبط ما نريد أن نكون مستعدين له، (وهو) أن روسيا ستستخدم هذه الاستفتاءات الصورية في تصعيد الحرب في أوكرانيا".

مسائية DW: هل تتورط إيران في حرب أوكرانيا؟

أوكرانيا تقلّص الحضور الدبلوماسي الإيراني

في سياق متصل أعلنت أوكرانيا أنها ستسحب اعتماد السفير الإيراني وتقلص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في كييف بسبب استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "ردا على فعل عدائي الى هذا الحد، قرر الجانب الأوكراني أن يحرم سفير إيران في أوكرانيا أوراق اعتماده، ويقلص في شكل ملحوظ عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي في سفارة إيران في كييف".

ميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية الجمعة أنها قامت بإخراج 447 جثة كانت مدفونة في غابة قرب مدينة إيزيومالتي استعيدت من الروس، 30 منها تحمل "آثار تعذيب".

وقالت النيابة الاقليمية عبر فيسبوك "في إيزيوم، انتهى إخراج جميع الجثث من موقع المقبرة الجماعية (...) تم إخراج 447 جثة"، بينها 425 جثة لمدنيين منهم خمسة أطفال، إضافة الى جثث 22 عسكريا أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف على تلغرام إن "غالبية الجثث تحمل آثار موت عنيف وثلاثون منها تحمل آثار تعذيب".

واتهمت القوات الروسية بارتكاب انتهاكات عدة في الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها، وخصوصا في بوتشا بضاحية كييف، حيث عثر على جثث مدنيين بعد انسحاب الروس من المنطقة نهاية آذار/مارس.

وخلصت لجنة تحقيق للأمم المتحدة الجمعة الى ارتكاب القوات الروسية "عددا كبيرا" من جرائم الحرب في أوكرانيا.

هـ.د/خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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