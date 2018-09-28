 شجاعة أم شابة تدفعها لحماية رضيعتها وجدتها من كرات البرد القاتل | عالم المنوعات | DW | 12.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

شجاعة أم شابة تدفعها لحماية رضيعتها وجدتها من كرات البرد القاتل

إنه قلب الأم وشجاعتها الذي دفعها لحماية رضيعتها وجدتها من وابل من البرد بحجم كرات التنس في لحظة لم يكن فيها وقت للخوف رغم الرعب.

Screenshot: Facebook - Mutter in Australien schützt Baby und Oma vor Hagelsturm (Facebook)

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة (12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن أُماً تعرضت لنزيف وتضررت بشدة، بعد استخدام جسدها لحماية طفلتها وجدتها من عاصفة برد قوية في ولاية كوينزلاند، شمالي أستراليا.

وكانت الأم الشابة فيونا سيبسون (23 عاماً) تقود سيارتها بالقرب من منطقة كينجاروي، على بعد 225 كيلومتراً شمال غرب مدينة بريسبان، عندما سقط وابل من البرد بحجم كرات التنس، فجأة على سيارتها. وهشم البرد الثلج النافذة الخلفية للسيارة، فوق الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها أربعة أشهر.

وسرعان ما انتقلت سيبسون إلى المقعد الخلفي وارتمت بجسدها فوق رضيعتها لتحميها، في حين تواصل هطول البرد. وقالت سيبسون لقناة "إيه.بي.سي" الأسترالية "كان الأمر مرعباً... لم يكن هناك وقت للخوف. كل شيء حدث سريعاً".

وأضافت الأم الشابة أن الرضيعة كانت تصرخ، وضجيج البرد كان مدوياً، ولم تتمكن من سماعها. وعندما تحطمت النافذة الأمامية، حملت الرضيعة للمقعد الأمامي، ووضعتها في أرضية السيارة، ثم ارتمت بجسدها ثانية لتحمي جدتها العجوز (78 عاماً) من البرد المتساقط.

وتضرر جسد سيبسون بشدة، وأصيبت بكدمات وجروح جراء الزجاج المهشم، لكن بعد أن هدأت العاصفة، تمكنت من قيادة السيارة إلى منزل قريب، حيث طلبت الإسعاف.

ع.غ/ ع.خ (د ب أ)

  • Winter in Deutschland Verkehr Glatteis (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    عندما تتساقط الثلوج بكيمات كبيرة، تصبح الطرق خطيرة أثناء القيادة. ورغم الاستعانة بآلات متطورة لإبعاد الثلوج من الطرق، تسجل الكثير من الحوادث.

  • Schnee und Chaos in Deutschland Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    ألغي الكثير من رحلات القطارات أو أجلت لساعات. غالبية محطات القطار والقطارات تحتوي على التدفئة، وهو ما يحمي الناس من البرد القارس ويقلل من معاناتهم.

  • Deutschland Sturmtief Egon Flughafen Hahn (picture-alliance/dpa/T. Frey)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    من حين لآخر تضطر المطارات لإغلاق أبوابها بسبب الثلوج. ومؤخراً أغلق مطار دوسلدورف أبوابه لأربع ساعات، بينما أُلغيت أكثر من 300 رحلة جوية في مطار فرانكفورت - أكبر مطار في المانيا.

  • 1. Bundesliga 15. Spieltag | Hannover 96 - TSG Hoffenheim (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    من بين التحديات التي تواجه مباريات دوري كرة القدم في ألمانيا تساقط الثلوج. وتقام الكثير من المباريات تحت الثلوج، وهو ما لا يخلو من حوادث وتأثير سلبي على أداء اللاعبين.

  • Deutschland Sturmschäden Alsfeld (picture-alliance/dpa/P. Weitzel)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    خلال فصل الشتاء بشكل عام تزداد حالات استدعاء رجال الشرطة ورجال المطافئ بسبب الحوادث أو إزالة بعض الحواجز التي تسببت فيها الثلوج.

  • default

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    تساقط الكثير من الثلوج يعني أيضاً الاعتناء بالبيت وتحرير الممرات والأسطح من الثلوج. ويستعين البعض بخدمات عمال يقومون بهذه المهمة.

  • Architekt - Albert Speer Junior Holbeinsteg in Frankfurt am Main (picture-alliance/akg-images/M. Pruefer)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    أحياناً تتساقط الأمطار مباشرة بعد تساقط الثلوج، ما يتسبب في ظهور الجليد وانزلاق المشاة في الطرق. لذلك تستقبل المستشفيات الكثير من الحالات خصوصاً كبار السن.

  • Schnee im Schwarzwald (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    يستغل الكثيرون فترة تساقط الثلوج لممارسة بعض الرياضات الشتوية. كما يقوم الآباء مع أطفالهم بناء رجل الثلج أو اللعب برمي كرات الثلج والتزحلق، وكل ما يجلب المتعة للأطفال.

  • Winter in Deutschland Fichtelberg (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    تشهد منتجعات التزلج في ألمانيا إقبالاً كبيراً خلال فترة تساقط الثلوج. في هذه الفترة تنشط السياحة الشتوية خصوصاً في جنوب ألمانيا.

  • Deutschland Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz (Imago/S. Bauerschmidt)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    لا يخفي الألمان سعادتهم بتساقط الثلوج خلال فترة أعياد الميلاد. ورغم الثلوج، يخرج الكثيرون إلى الطبيعة وتستقبل أسواق أعياد الميلاد أعداداً كبيرة من الألمان الذي يستمتعون مع أصدقائهم وعائلتهم بأجواء تلك الأسواق.

  • Deutschland Wintereinbruch und Schnee in Inneringen (picture-alliance/dpa/T. Warnack)

    الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

    للثلوج فوائد كثيرة على الطبيعة، فإضافة إلى كونها تساهم في رفع نسبة مخزون المياه الجوفية ومياه الأنهار، فإنها تحول دون تعرض الأشجار للجفاف، وهو ما يجعل الطبيعة ساحرة بعد مرور فصل الشتاء. الكاتب: عبد الرحمان عمار


مختارات

عروسان أردنيان يحتفلان بزفافهما رغم الثلوج  

عواصف مطرية تغرق مدن في غرب ألمانيا

ضربت عواصف مطرية مدن غرب ألمانيا وأغرقت شوارع في فوبرتال وآخن وزولينغن. فيما توقفت حركة القطارات وانقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق. (29.05.2018)  

بالدعابة.. أمريكيون يواجهون ثلوج "جوناس"

طرائف وروح دعابة لدى عدد من الأمريكيين الذين اضطروا للبقاء في منازلهم لحين مرور العاصفة الثلجية "جوناس"، والتي أسفرت عن أضرار هائلة ومقتل نحو 19 شخصاً في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. إليكم بعض هذه الطرائف. (25.01.2016)  

الثلج في ألمانيا - حوادث ورحلات ملغاة .. ومتعة كبيرة!

اكتست معظم المدن الألمانية حلة بيضاء بسبب تساقط كثيف ومفاجئ. لكن الثلوج تجلب معها الكثير من الحوادث وحالات الغضب والتذمر. لكنها لا تخلو من لحظات ممتعة وجميلة. التفاصيل في هذه الجولة المصورة. (11.12.2017)  

مواضيع ذات صلة

USA Mariland Childkröte mit Lego-Rollstuhl

كرسي متحرك ينقذ سلحفاة جريحة من الموت والإعاقة 28.09.2018

أُصيبت سلحفاة صغيرة بعدة كسور في قائمتيها الخلفيتين، فلجأت حديقة حيوانات ميريلاند الأمريكية إلى صناعة كرسي متحرك خصيصاً لها من قطع الليغو، لمساعدتها على الحركة والتجول وتناول الطعام، حتى تماثلها للشفاء.

Afghanistan Flugzeug Kam Air

هذا ما فعله نائبان أفغانيان كي تعود طائرة لأخذهما... 25.05.2017

بعد أن تأخر نائبان في البرلمان الأفغاني عن موعد إقلاع طائرتهما في كابول، تفتقت قريحتهما عن فكرة لجعلها تعود وتأخذهما. السلطات تحقق في الواقعة.

Screenshot Ebay Auktion Justin Bieber benutztes Milchglas

حرب المزايدات على إيباي.. قدح فارغ بـ74 ألف يورو! 20.10.2016

أحياناً تكون الأشياء المعروضة على موقع إيباي غريبة لدرجة الضحك، وفي أحيان أخرى تكون المبالغ المدفوعة مثار استغراب. لكن الغريب أن يصل ثمن قدح حليب فارغ إلى 74 ألف يورو. فمن شرب منه؟

إعلان
Themenbild Facebook

 