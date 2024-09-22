شتوتغارت يكتسح دورتموند وليفركوزن يقلب تأخره بشق الأنفس

فيما حقق حامل اللقب ليفركوزن فوزا صعبا على فولفسبورغ، قسا وصيفه شتوتغارت على ضيفه بوروسيا دورتموند بخماسية في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

حقق نادي شتوتغارت فوزا كبيرا على ضيفه بوروسيا دورتموند 1/5 الأحد (22 سبتمبر/ أيلول 2024) ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم. ونجح شتوتغارت في إلحاق الهزيمة الأولى بدورتموند هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز السادس.

وبدأ شتوتغارت المباراة بقوة وتقدم بعد خمس دقائق بعدما استغل دينيز أونداف تمريرة من ماكسيميليان ميتلشتاد لينطلق داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة في الزاوية البعيدة.

ولم يكن دورتموند قادرا على إيقاف وصيف بطل الموسم الماضي، وقدم ميتلشتاد تمريرة حاسمة لزميله إرميدين ديميروفيتش الذي ضاعف التقدم في الدقيقة 21.

وأضاف إنزو ميلوت الهدف الثالث قبل تمكن سيرو جراسي، مهاجم شتوتغارت السابق، من تقليص الفارق في الدقيقة 72.

وسجل البديل البلال توريه الهدف الرابع لشتوتغارت قبل أن يختتم أونداف أهداف فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.

جاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب خصوصا وأنهم سيحلون ضيوفا على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة صورة من: Martin Meissne/AP Photo/picture alliance

حامل اللقب يقلب النتيجة مرتين

وفي مباراة أخرى حوَّل باير ليفركوزن حامل اللقب تخلفه مرتين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى فوز بشق الأنفس وفي الوقت بدل الضائع 4-3. حيث سجل فلوريان فريتس (14) وجوناثان تاه (32) والبديلان الإكوادوري بييرو هينكابي (49) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+3) أهداف باير ليفركوزن.

فيما سجل الفرنسي نوردي موكييلي (5) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (37) والسويدي ماتياس سفانبرغ (45+1) أهداف فولسبورغ الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه يانيك غيرهاردت في الدقيقة 88.

وهذا هو الفوز الثاني تواليا لباير ليفركوزن في الدوري الألماني والثالث في مختلف المسابقات بعد فوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

صورة من: Thilo Schmuelgen/REUTERS

وحل ليفركوزن بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة السبت، وبفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الذي فوت فرصة استعادة المركز الثاني بتعادله السلبي مع مضيفه سانت باولي.

وجاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب خصوصا وأنهم سيحلون ضيوفا على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة.

وأبدى لاعب الوسط الدولي السويسري لباير ليفركوزن غرانيت تشاكا عدم رضاه رغم الفوز، واصفا النتيجة بأنها "جرس إنذار كبير - لا يمكن لأي منا أن يشعر بالرضا عن المباراة اليوم".

وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في الأداء على هذا النحو. لا يمكننا الدفاع بهذه السذاجة. بالتأكيد، سجلنا أربعة أهداف ولكن لا يمكننا فعل ذلك كل نهاية أسبوع".

ع.غ/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)