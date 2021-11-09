فرانك شتاينماير سياسي ألماني محبوب يشغل منصب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ ربيع عام 2017. كما شغل قبل ذلك منصب وزير الخارجية الألماني ويعد من أبرز السياسيين الألمان الداعين إلى الحوار في حل النزاعات.

درس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القانون والعلوم السياسية وحصل على شهادة الدكتوراه في موضوع تناول تدخل الدولة في حماية المشردين ومنع التشرد. شغل منصب مدير مكتب الاستشارية في عهد المستشار السابق غيرهارد شرويدر. كما شغل منصب وزير الخارجية لألمانيا خلال الفترة في حكومة المستشارة ميركل الائتلافية.