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شتاينماير

فرانك شتاينماير سياسي ألماني محبوب يشغل منصب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ ربيع عام 2017. كما شغل قبل ذلك منصب وزير الخارجية الألماني ويعد من أبرز السياسيين الألمان الداعين إلى الحوار في حل النزاعات.

درس الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير القانون والعلوم السياسية وحصل على شهادة الدكتوراه في موضوع تناول تدخل الدولة في حماية المشردين ومنع التشرد. شغل منصب مدير مكتب الاستشارية في عهد المستشار السابق غيرهارد شرويدر. كما شغل منصب وزير الخارجية لألمانيا خلال الفترة في حكومة المستشارة ميركل الائتلافية.

09.11.2021, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt im Schloss Bellevue an einer Veranstaltung 1918 - 1938 - 1989: Gedenken zum 9. November teil und hält eine Ansprache. Foto: Wolfgang Kumm/dpa Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ذكرى الـ9 من نوفمبر-شتاينماير يطالب بالتخلي عن "وطنية الأبواق" 09.11.2021

يوافق التاسع من نوفمبر كل عام ثلاثة تواريخ مهمة في ذاكرة الأمة الألمانية، تجمع بين متناقضات: بين السعادة والحزن والاضطهاد والحرية. وفي كلمة بمناسبة هذا اليوم طالب الرئيس الألماني بالتخلي عن "وطنية الأبواق".
German Chancellor Angela Merkel, left receives her certificate of dismissal from German President Frank-Walter Steinmeier in Berlin, Tuesday, Oct. 26, 2021. Merkel stays in office until a successor is elected. (AP Photo/Markus Schreiber)

الرئيس الألماني يسلم ميركل ووزراءها وثائق الإعفاء من مناصبهم 26.10.2021

بعد شهر واحد على الانتخابات التشريعية الألمانية، واقتراب تشكيل حكومة جديدة سلم الرئيس شتاينماير المستشارة الألمانية ووزراء الحكومة وثائق الإعفاء من مناصبهم، والتي تعد بمثابة شهادات نهاية تأدية الواجب.
This handout picture taken and released on October 25, 2021, shows German President Frank-Walter Steinmeier (C) and his wife Elke Buedenbender (L) exchanging gifts with pope Francis during a meeting in the Vatican. (Photo by Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / VATICAN MEDIA - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

الرئيس الألماني ينتقد سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي 25.10.2021

التقى الرئيس الألماني وزوجته البابا فرنسيس بابا الفاتيكان. وانتقد شتاينماير سياسة اللجوء للاتحاد الأوروبي، كما اتفق والبابا على رفض سلوك القيادة البيلاروسية بـ"استقدام أشخاص من الشرق الأوسط وارسالهم للحدود المختلفة".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (4.v.r.), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU, 6.v.r.) und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) legen aus Anlass der Beendigung und Würdigung des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan Kränze in der Cella, dem Ehrenmal der Bundeswehr, in Gedenken an die 59 Gefallenen nieder. +++ dpa-Bildfunk +++

20 عاما في أفغانستان.. شتاينماير يشيد بمهمة الجيش الألماني 13.10.2021

اجتمع القادة الألمان في برلين لتكريم تضحيات جنود الجيش الألماني، الذين كانوا جزءًا من مهمة أفغانستان التي استمرت 20 عاما. الرئيس الألماني حذر من استخلاص استنتاجات خاطئة من أحداث أفغانستان مشيدا بمهمة جيش بلاده هناك.
Gastarbeiter aus der Türkei sitzen nach ihrer Schicht auf einer Bank auf dem Gelände der Zeche Neu-Monopol in Bergkamen im Kreis Unna. (Undatiert). | Verwendung weltweit

60 عاما على اتفاقية استقدام عمالة تركية إلى ألمانيا.. ماذا تغير؟ 07.10.2021

بعد الحرب العالمية الثانية، عانت ألمانيا من نقص شديد في العمالة ما دفعها إلى إستحداث برنامج لاستقدام العمالة من الخارج. وفي هذه الأيام تحل ذكرى مرور 60 عاماً على توقيع الاتفاقية مع تركيا لاستقدام العمالة.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht bei einer Gesprächsveranstaltung mit Bürgerinnen und Bürgern mit türkischen Wurzeln im Schloss Bellevue anlässlich des 60. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens.

الرئيس الألماني: تجربة العمالة المهاجرة تستحق أن تدرس 05.10.2021

بمناسبة مرور 60 عاما على توقيع اتفاقية مع تركيا لاستقدام العمالة، أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ضرورة الإشادة بصورة أكبر بالإنجازات والخبرات التي استفادت منها ألمانيا على يد ما يسمى بجيل العمالة الوافدة.
German Chancellor Angela Merkel walks along a section of the former Berlin Wall at the memorial in Bernauer Strasse, during a ceremony marking the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, in Berlin November 9, 2014. REUTERS/Hannibal Hanschke (GERMANY - Tags: POLITICS ANNIVERSARY SOCIETY)

كمستشارة ـ ميركل تُحيي لآخر مرة عيد الوحدة الألمانية 03.10.2021

ستلقي أنغيلا ميركل كلمة، في واحدة من آخر خطاباتها العامة بصفتها مستشارة بمناسبة إحياء ذكرى الوحدة الألمانية التي تحققت بعد ثورة شعبية نهاية 1989، وكما هي العادة في هذه الذكرى يُنظم أيضا "يوم المسجد المفتوح" في ألمانيا.
German President Frank-Walter Steinmeier stands in front of the presidential Bellevue Palace in Berlin before welcoming the Presidents of Slovakia, the Czech Republic, Hungary and Poland on November 9, 2019 at the start of the celebrations of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. - Germany on Saturday celebrates 30 years since the fall of the Berlin Wall ushered in the end of communism and national reunification, as the Western alliance that secured those achievements is increasingly called into question. (Photo by Odd Andersen / AFP)

الرئيس الألماني يشيد بإنجازات المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا 28.09.2021

خلال زيارة لمدينة مولهايم، التي عرفت موجة هجرة قوية قبل ستين عاما من قبل عمال من تركيا واليونان وإيطاليا، الرئيس الألماني يشيد بإنجازات المنحدرين من أصول مهاجرة في ألمانيا، الذين "ساعدوا في بناء الاقتصاد في وقت حيوي".
Hundreds of people run alongside a U.S. Air Force C-17 transport plane, some climbing on the plane, as it moves down a runway of the international airport, in Kabul, Afghanistan, Monday, Aug.16. 2021. Thousands of Afghans have rushed onto the tarmac at the airport, some so desperate to escape the Taliban capture of their country that they held onto the American military jet as it took off and plunged to death. (Verified UGC via AP)

ألمانيا تحت الصدمة ـ أفغانستان "وصمة عار" على جبين الغرب 18.08.2021

تابعت وسائل الإعلام الألمانية بذهول مشاهد انهيار الوضع السياسي في أفغانستان، ما قد يشكل قطيعة في التدخلات العسكرية للغرب، إذ ارتفعت الأصوات المطالبة في إعادة بلورة عقيدة السياسة لخارجية لألمانيا وحلفائها الغربيين.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an die Ermordung von Matthias Erzberger vor 100 Jahren zur Situation in Afghanistan.

ألمانيا تعلق مساعداتها لأفغانستان وشتاينماير يصف صور كابول بـ"العار" 17.08.2021

أشادت وزيرة الدفاع الألمانية بمهمة القوات المسلحة في الإجلاء من أفغانستان. هذا، فيما أعلنت الحكومة الألمانية تعليق مساعداتها لأفغانستان، ووصف الرئيس الألماني "مشاهد اليأس" بمطار كابول بأنها "عار" على السياسيين بالغرب.

Frank-Walter Steinmeier bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag des Mauerbaus auf dem Vorplatz der Kapelle der Versöhnung an der Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße. Berlin, 13.08.2021

شتاينماير: بناء جدار برلين "كان يوما مصيريا لنا وللعالم" 13.08.2021

تحيي ألمانيا الذكرى الـ 60 لتشييد جدار برلين الذي قسم ألمانيا وكان رمزا رئيسيا للحرب الباردة وانقسام أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. رئيس ألمانيا اعتبر أن الجدار كان "علامة" على وجود دولة "دون شرعية في نظر مواطنيها".
17.07.2021, Erftstadt. Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, lacht während Bundespräsident Steinmeier (nicht im Bild) ein Pressestatement gibt.

المرشح لخلافة ميركل يعتذر عن ضحكه خلال زيارة لمناطق الفيضانات 19.07.2021

أبدى المرشح لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أسفه عن ضحكه خلال زيارته رفقة الرئيس الألماني لمناطق متضررة جراء الفيضانات. كيف برر أرمين لاشيت الضحكة التي أثارت الكثير من الجدل في ألمانيا؟

RHINELAND-PALATINATE, GERMANY - JULY 17: A view flood damaged area in Altenahr, Germany after a severe rainstorm and flash floods hit western states of Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia, on July 17, 2021. The death toll from Germany's worst floods in more than 200 years rose to 133. Search and rescue works continue in the area. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency

ألمانيا: إحصاء خسائر الفيضانات متواصل ومخاوف من ضحايا جدد 17.07.2021

تتوقع سلطات ولايتي شمال الراين ويستفاليا وراينلاند بفالتس العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة بسبب أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود، فيما يجري تقدير حجم الدمار الذي سيستغرق عدة أسابيع.
15.07.21 *** Firefighters inspect debris and damaged houses destroyed by the floods in Schuld near Bad Neuenahr, western Germany, on July 15, 2021. - Heavy rains and floods lashing western Europe have killed at least 20 people in Germany and left around 50 missing, as rising waters led several houses to collapse. (Photo by Bernd Lauter / AFP) (Photo by BERND LAUTER/AFP via Getty Images)

الرئيس الألماني يزور منطقة الفيضانات وميركل تدرس الأمر 16.07.2021

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير غدا السبت منطقة الفيضانات في غرب لبلاد، في حين تدرس ميركل القيام بزيارة عاجلة. سياسياً، منحت الكارثة زخما مفاجئا للجدل حول تغير المناخ قبل حوالي شهرين من الانتخابات العامة.
Plakat zur Ausstellung Imagine Mozart 100 Jahre Mozarfest Würzburg.

معرض "تخيل موزارت".. هكذا أثرت عبقرية موزارت على إبداع الفنانين 30.05.2021

عبقرية الموسيقار العالمي موزارت أو "موتسارت" ألهمت العديد من الفنانين، كما يظهر بمعرض "تخيل موزارت" في الاحتفالية المئوية للموسيقار بمدينة فورتسبورغ الألمانية، والتي افتتحها الرئيس الألماني شتاينماير (الجمعة 28 مايو).
28/05/2021 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier äußert sich im Schloss Bellevue zu einer zweiten Amtszeit. Die Bundesversammlung hatte Steinmeier am 12.02.2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt. Am 22.03.2017 leistete er in einer gemeinsamen Sitzung von Bundestag und Bundesrat seinen Amtseid ab. +++ dpa-Bildfunk +++

شتاينماير مستعد للترشح لمنصب رئيس ألمانيا لولاية ثانية 28.05.2021

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عن رغبته في البقاء في منصبه واستعداده للترشح لولاية ثانية العام القادم، لمرافقة البلاد في طريقها إلى "المستقبل". وركز شتاينماير خلال رئاسته على الدفاع عن الديمقراطية.

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