شتاينماير يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر

بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الألمان إلى الانفتاح على المسلمين ورفض كل أنواع الاضطهاد والتمييز ضدهم.

وقال الرئيس الألماني اليوم الاثنين (الثالث من حزيران/ يونيو 2019) في رسالة تحية للمسلمين في ألمانيا بمناسبة عيد الفطر: "لا نتسامح مع أي كراهية أو إقصاء أو الاشتباه الجماعي ضد المهاجرين المسلمين أو حتى( المسلمين) بشكل عام".

وأشار شتاينماير للحرية الدينية التي يقرها الدستور الألماني، والتي تحظر الإقصاء والتمييز، وقال: "يسرني أن أصبح رمضان وعيد الفطر جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا".

وأكد الرئيس الألماني في رسالته أن المسلمين، الذين يتناولون وجبات الإفطار مع أبناء ديانات أخرى يرسلون "رسالة بالغة الأهمية من أجل التعايش السلمي، من أجل التسامح والاحترام في بلدنا"، وقال: "أود أن أشكرهم".

ويشار إلى أن الديوان الملكي السعودي أعلن عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد شهر من الصيام.

ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو خمسة ملايين مسلم.

أ.ح/خ.س (د ب أ)