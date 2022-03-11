شتاينماير ينتقد المستشار الألماني الأسبق بسبب علاقته بروسيا

انتقد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر بشدة لصلاته التجارية مع روسيا.

وقال شتاينماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الشعبية الصادرة اليوم الأحد (12 حزيران/ يونيو 2022)، إن الكثير مما قام به شرودر خلال فترة ولايته انهار بسبب سلوكه من حينها. وتابع شتاينماير أن "اانخراط جيرهارد شرودر مع شركات الطاقة الروسية خلف علامات استفهام معلقة حول بلدنا، ولا سيما من جيراننا في أوروبا الشرقية".

ولسنوات، عمل شتاينماير بشكل وثيق مع زميله شرودر في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إذ كان الرئيس الألماني رئيساً لمكتب مستشارية شرودر من عام 1999 إلى عام 2005. وينظر إلى الرجلين على أنهما مهندسا موقف ألمانيا المؤيد لروسيا الذي ظهر في بداية الحرب.

وقال الرئيس الألماني "كنا معا على نفس المسار لمدة 15 عاما، ولكن على مدار 17 عاما منذ أن خضت طريقي السياسي بدونه،خلال ذلك الوقت اتخذ غيرهارد شرودر قرارات شخصية فصلتنا عن بعضنا".

مشاهدة الفيديو 01:53 انتقادات عنيفة ضد المستشار الألماني السابق بسبب علاقته مع روسيا

وتعرض شرودر لانتقادات لسنوات داخل ألمانيا بسبب مناصبه في الشركات المملوكة للدولة الروسية وعلاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا تزايد الضغط على شرودر.

وشتاينماير أيضا تعرض مؤخرا لانتقادات بسبب سياسته تجاه روسيا على مدى العقدين الماضيين. وفي النهاية اعترف ببعض الأخطاء في تقديره لبوتين.

واستجابة للضغوط، استقال شرودر مؤخرا من منصبه في المجلس الإشرافي لشركة الطاقة الروسية روسنفت كما رفض ترشيحاً لعضوية مجلس إدارة شركة غازبروم.

ويشغل شرودر أيضا مناصب قيادية في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ونورد ستريم 2 التي تربط روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق، وهو المشروع المجمد منذ فترة.

يشار إلى أنه في أيار/ مايو الماضي، قررت لجنة الميزانية في البرلمان الألماني تجريد شرودر من العديد من الامتيازات التي كان يتمتع بها كمستشار سابق لألمانيا، بما في ذلك مكتب في البوندستاغ.

و.ب/ع.ج (د ب أ، ك ن أ)